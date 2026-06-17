เศรษฐกิจ

เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.นี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 13:15 น.
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เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลง มีผลตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

เมื่อช่วงสายวันที่ 17 มิถุนายน 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา ได้โพสต์ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 นี้ เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงเหลือ 40.80 บาท/ลิตร

“เรือด่วนฯ ปรับลดอัตราค่าโดยสารลง 1 บาท เริ่ม 20 มิ.ย. เป็นต้นไป

เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง เหลือ 40.80 บาท/ลิตร เริ่มวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขรได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลง เป็นราคา 40.80 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาทจากอัตราเดิม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 19 บาท ลดลงเป็น 18 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 24 บาท ลดลงเป็น 23 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
– เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 17 บาท ลดลงเป็น 16 บาท
– เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 24 บาท ลดลงเป็น 23 บาท
– เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 36 บาท ลดลงเป็น 35 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 33 บาท ลดลงเป็น 32 บาท

ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตารางเวลาให้บริการ และเส้นทางที่อัปเดตจากทางเรือด่วนเจ้าพระยา ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา หรือที่ LINE: @cpxcare”

เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.นี้-2

เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.นี้-1

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อ้างอิงจาก : FB Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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