เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.นี้
เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลง มีผลตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
เมื่อช่วงสายวันที่ 17 มิถุนายน 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา ได้โพสต์ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 นี้ เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงเหลือ 40.80 บาท/ลิตร
“เรือด่วนฯ ปรับลดอัตราค่าโดยสารลง 1 บาท เริ่ม 20 มิ.ย. เป็นต้นไป
เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง เหลือ 40.80 บาท/ลิตร เริ่มวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขรได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลง เป็นราคา 40.80 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาทจากอัตราเดิม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 19 บาท ลดลงเป็น 18 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 24 บาท ลดลงเป็น 23 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
– เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 17 บาท ลดลงเป็น 16 บาท
– เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 24 บาท ลดลงเป็น 23 บาท
– เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 36 บาท ลดลงเป็น 35 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 33 บาท ลดลงเป็น 32 บาท
ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตารางเวลาให้บริการ และเส้นทางที่อัปเดตจากทางเรือด่วนเจ้าพระยา ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา หรือที่ LINE: @cpxcare”
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อ้างอิงจาก : FB Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา
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