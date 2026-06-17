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ดร.ตฤณห์ ยก 3 คดีดัง ตชด.-ยังเจ-สัสดี ตั้งคำถามสังคมไทยใช้ปืนเสรี?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 13:09 น.
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ดร.ตฤณห์ ตั้งคำถามปมคนไทยใช้ปืนเสรี
ภาพจาก : เจ๊ม้อย v+﻿

ดร.ตฤณห์ ยกเคสดัง ตชด.ยิงวิน-ยังเจยิงอริ-สัสดียิงเจ้านาย ตั้งคำถามสังคมไทยใช้ปืนเสรี? ชาวเน็ตวิจารณ์คนใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา

ข่าวที่เห็นหน้าฟีดช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วหนีไม่พ้นการใช้อาวุธปืนก่อเหตุทำร้ายร่างกาย มักจะมีสาเหตุมาจากอารณ์โกรธ โมโห และแค้น ล่าสุด ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาและอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Aj. Trynh Phoraksa ยกตัวอย่าง 3 ข่าวที่เป็นกระแสในช่วงนี้ พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงการใช้ปืนได้อย่างเสรี

“ตชด. ยิง วินมอเตอร์ไซค์ ยังเจ บุกยิงบ้านคู่อริ และ สัสดีอำเภอ บุกยิง สัสดีจังหวัด ใช้ปืนกันได้อย่างเสรีเลยนะครับ”

ดร.ตฤณห์ ตั้งข้อสงสัยคนใช้ปืนก่อเหตุแบบเสรี
ภาพจาก Facebook : Aj. Trynh Phoraksa

ข่าวแรกกรณี ส.ต.อ.นําทัพ สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) อายุ 33 ปี ใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงวินจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย ล่าสุดออกมาอัปเดตอาการว่ากระสุนยิงผ่านอวัยวะเพศและอัณฑะเข้าที่ต้นขาซ้าย ปัจจุบันกลับมาเดินได้ปกติ แต่ยังมีอาการเจ็บอยู่บ้าง

เจ้าหน้าที่ตั้ง 3 ข้อหาหนัก ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พยายามฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ต่อมาข่าวของแร็ปเปอร์หนุ่มวัย 22 ปี นายทีเจ โรเบิร์ต หรือ ยังเจ (Young J) พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิและนายเอ (นามสมมติ) บุกยิงห้องของชายคนหนึ่ง สาเหตุมาจากมีปัญหาเรื่องผู้หญิง

ทั้งสามถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณโดยไม่มีเหตุอันควร ร่วมกันยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ และเสพยาเสพติดประเภท 5 โดยผิดกฎหมาย

ข่าวล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 สัสดีอำเภอใช้อาวุธปืนยิงสัสดีจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตในห้องทำงานชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นคาดโมโหที่ผู้เสียชีวิตตั้งกรรมการสอบสวน เกรงว่าจะถูกโยกย้าย หลังก่อเหตุผู้กระทำความผิดรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หลังจาก ดร.ตฤณห์ โพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความเห็น อาทิ

“ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คิดอันดับ ของการใช้กำลังตัดสินปัญหาครับอาจารย์ ”

“ปืนเถื่อนเยอะแยะ มีเงินก็หาได้ไม่ยาก”

“คนมีปัญหาหรือปืนมีปัญหา คนดี ๆ มีวุฒิภาวะ อยากมีปืนไว้คุ้มครองทรัพย์สินสักกระบอกยากเย็นแสนเข็ญเลยเป็นเหตุที่มาของปืนเถื่อน”

“ปืนหาง่าย คนดีหายากค่ะอาจารย์”

“เป็นพฤติกรรมเลียนแบบไหมครับ ใจมีความกล้าในการกระทำมากขึ้น”

ชาวเน็ตคอมเมนต์ข่าวคนใช้ปืนก่อเหตุ
ภาพจาก Facebook : Aj. Trynh Phoraksa

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 13:09 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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