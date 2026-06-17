เด้งฟ้าผ่า! ผอ.รพ.สต. สกลนคร เซ่นนั่งซดเบียร์ เจาะเลือดคนไข้วัย 83 ปี
อบจ.สกลนคร สั่งย้ายด่วน ผอ.รพ.สต. อำเภอวาริชภูมิ เซ่นถือกระป๋องเบียร์ดื่มขณะเจาะเลือด-วัดความดัน ผู้ป่วยอายุ 83 ปี
จากกรณีโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีการเผยแพร่ภาพชายรายหนึ่งถือกระป๋องเบียร์นั่งอยู่ข้างผู้ป่วยสูงอายุวัย 83 ปี ขณะที่ผู้ป่วยกำลังรับบริการเจาะเลือดและวัดความดัน โดยมีการระบุว่าชายคนดังกล่าวเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แห่งหนึ่งใน อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร จนเกิดกระแสเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ
นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ผู้บริหาร อบจ.สกลนคร รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และมีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ในเบื้องต้น อบจ.มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและประธานเครือข่าย รพ.สต. ในพื้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พร้อมออกคำสั่งให้ ผอ.รพ.สต. รายดังกล่าว ย้ายไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนระหว่างรอผลการสอบสวน
นายกิจธนะระบุว่า พฤติกรรมที่ปรากฏในภาพถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีหน้าที่ดูแลประชาชน และหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามระเบียบวินัยของทางราชการต่อไป “ส่วนกรณีภาพที่ปรากฏ ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง” นายกิจธนะกล่าว
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