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DSI ลุยปราบเครือข่ายลงทุน Forex เผยมีนักการเมือง-คนในวงการบันเทิงอยู่ด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:25 น.
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DSI ลุยปราบเครือข่ายลงทุน Forex เผยมีนักการเมือง-คนในวงการบันเทิงอยู่ด้วย เตรียมตั้งโต๊ะและเปิดแผนผังรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง 19 มิ.ย.

DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering

ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การป้องกันความเสียหายทางการเงิน และการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานในสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการกระทำความผิด โดยให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ นั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บูรณาการร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดปฏิบัติการ Shutdown the laundering ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวม 24 จุดเป้าหมาย โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติการตรวจค้น สามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้กว่า 77 ราย ทำการตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น เงินสดจำนวนกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซุปเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติการและแถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไป

​กรณี หากท่านเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศ (Forex) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยไม่ได้รับผลตอบแทน ขอให้มายื่นเรื่องหรือแจ้งเบาะแสเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.นี้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบูรณาการเกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน พร้อมกับจะมีการเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง และคนในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทนิติบุคคลเอกชน จำนวนมูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหายทั้งหมด และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าวอีก

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:25 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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