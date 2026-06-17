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โจอี้ บอย ซัด เฮีย ม. ตบหัวดีเจ แนะวิธีขอเพลงแบบสุภาพ ลั่น เขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:22 น.
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โจอี้ บอย ซัดกลับ เฮีย ม. ตบหัวดีเจ แนะวิธีขอเพลงแบบสุภาพ ลั่น เขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว

โจอี้ บอย ซัดกลับ เฮีย ม. โชว์กร่างตบหัวดีเจ เหตุไม่เปิดเพลงวันเกิดให้ แนะวิธีขอแบบสุภาพ ลั่น เขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว

จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชายรายหนึ่งบุกขึ้นบูธดีเจร้านอาหารในจังหวัดขอนแก่น พร้อมข่มขู่และทำร้ายร่างกายดีเจด้วยการตบที่ศีรษะหลายครั้ง เพียงเพราะไม่พอใจที่ไม่ได้เปิดเพลง HBD ตามที่เรียกร้อง จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในโลกโซเชียลนั้น

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ล่าสุด โจอี้ บอย แรปเปอร์ชื่อดังผู้คลุกคลีอยู่กับดีเจมานานกว่าครึ่งชีวิต ได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดเพื่ออธิบายให้สังคมเห็นถึงความตั้งใจของดีเจในการทำโชว์ และมุมมองต่อกรณีดังกล่าว ระบุว่า

“ในฐานะที่ตัวผมเองมีดีเจเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย ในการประกอบอาชีพมาเกินครึ่งชีวิต อยากอธิบายให้ท่านได้เห็นภาพดังนี้

1. ดีเจทุกคนคิด ซ้อม เรียงเพลง ในโชว์แต่ละครั้งมาเป็นอย่างดี เพื่อความต่อเนื่องของจังหวะอารมณ์ให้คนได้สนุกกับโชว์ของเขา

2. การขอเพลง สำหรับดีเจบางคนอาจจะไม่ซีเรียสและเปิดให้ได้ อาจจะไม่ทันที หรืออาจจะต้องรอจังหวะนิดนึง แต่สำหรับบางคนที่เตรียมเซ็ทมาโชว์อย่างดี ก็อาจจะไม่สะดวก

3. ดีเจอาจจะไม่มีเพลงที่คุณต้องการในเครื่องด้วยซ้ำ

4. ที่เห็นว่าอาจจะขอแล้วเขาไม่ได้สนใจ เพราะจริงๆ เขากำลังตั้งใจมิกซ์ต่อเพลงอยู่ ซึ่งมันใช้ประสาทการแยกรับรู้ระหว่างเพลงดังในร้านกับเสียงเพลงต่อไปในหูฟังที่เขาต้องเปิดต่อ

5. ตัวผมมีบ้างที่ไปเที่ยวและอยากขอเพลง จึงจำเป็นต้องสังเกตว่าเขาเปิดแนวไหนอยู่ จังหวะเพลงช้าเร็วขนาดไหนอยู่ และดูท่าทางเขาด้วยว่าสะดวกไหม

6. ยิ่งถ้าเป็นวันเกิดผม วันดี ๆ วันที่เรามีความสุขกับคนที่เรารักและรักเรา ในอารมณ์ความสุขแบบนั้น ยิ่งต้องโคตรปฏิบัติกับทุกคนดี ๆ ให้คนอวยพรเรา

7. ขอเขาทีเดียวถ้าเขาไม่เปิดให้ ก็ให้เพื่อนที่โต๊ะร้องให้ฟังก็ได้ ไม่มีใครคนอื่นในร้านสนใจว่าเป็นวันเกิดใคร

8. อย่าไปทำร้ายเขาเลย เขามาทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว”

โจอี้ บอย ซัด เฮีย ม. ตบหัวดีเจ แนะวิธีขอเพลงแบบสุภาพ ลั่น เขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว-1

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อ้างอิงจาก : FB Apisit Joeyboy Opasaimlikit

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:22 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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