โจอี้ บอย ซัด เฮีย ม. ตบหัวดีเจ แนะวิธีขอเพลงแบบสุภาพ ลั่น เขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว
โจอี้ บอย ซัดกลับ เฮีย ม. โชว์กร่างตบหัวดีเจ เหตุไม่เปิดเพลงวันเกิดให้ แนะวิธีขอแบบสุภาพ ลั่น เขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว
จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชายรายหนึ่งบุกขึ้นบูธดีเจร้านอาหารในจังหวัดขอนแก่น พร้อมข่มขู่และทำร้ายร่างกายดีเจด้วยการตบที่ศีรษะหลายครั้ง เพียงเพราะไม่พอใจที่ไม่ได้เปิดเพลง HBD ตามที่เรียกร้อง จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในโลกโซเชียลนั้น
“เฮียมอม้า” รับตบหัวดีเจจริง อ้างที่บอกรู้จักกูไหม ไม่ได้กร่าง พยายามขอโทษแล้ว
ล่าสุด โจอี้ บอย แรปเปอร์ชื่อดังผู้คลุกคลีอยู่กับดีเจมานานกว่าครึ่งชีวิต ได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดเพื่ออธิบายให้สังคมเห็นถึงความตั้งใจของดีเจในการทำโชว์ และมุมมองต่อกรณีดังกล่าว ระบุว่า
“ในฐานะที่ตัวผมเองมีดีเจเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย ในการประกอบอาชีพมาเกินครึ่งชีวิต อยากอธิบายให้ท่านได้เห็นภาพดังนี้
1. ดีเจทุกคนคิด ซ้อม เรียงเพลง ในโชว์แต่ละครั้งมาเป็นอย่างดี เพื่อความต่อเนื่องของจังหวะอารมณ์ให้คนได้สนุกกับโชว์ของเขา
2. การขอเพลง สำหรับดีเจบางคนอาจจะไม่ซีเรียสและเปิดให้ได้ อาจจะไม่ทันที หรืออาจจะต้องรอจังหวะนิดนึง แต่สำหรับบางคนที่เตรียมเซ็ทมาโชว์อย่างดี ก็อาจจะไม่สะดวก
3. ดีเจอาจจะไม่มีเพลงที่คุณต้องการในเครื่องด้วยซ้ำ
4. ที่เห็นว่าอาจจะขอแล้วเขาไม่ได้สนใจ เพราะจริงๆ เขากำลังตั้งใจมิกซ์ต่อเพลงอยู่ ซึ่งมันใช้ประสาทการแยกรับรู้ระหว่างเพลงดังในร้านกับเสียงเพลงต่อไปในหูฟังที่เขาต้องเปิดต่อ
5. ตัวผมมีบ้างที่ไปเที่ยวและอยากขอเพลง จึงจำเป็นต้องสังเกตว่าเขาเปิดแนวไหนอยู่ จังหวะเพลงช้าเร็วขนาดไหนอยู่ และดูท่าทางเขาด้วยว่าสะดวกไหม
6. ยิ่งถ้าเป็นวันเกิดผม วันดี ๆ วันที่เรามีความสุขกับคนที่เรารักและรักเรา ในอารมณ์ความสุขแบบนั้น ยิ่งต้องโคตรปฏิบัติกับทุกคนดี ๆ ให้คนอวยพรเรา
7. ขอเขาทีเดียวถ้าเขาไม่เปิดให้ ก็ให้เพื่อนที่โต๊ะร้องให้ฟังก็ได้ ไม่มีใครคนอื่นในร้านสนใจว่าเป็นวันเกิดใคร
8. อย่าไปทำร้ายเขาเลย เขามาทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว”
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อ้างอิงจาก : FB Apisit Joeyboy Opasaimlikit
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