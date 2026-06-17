“อนุทิน” เดินทางถึงรัสเซียแล้ว พบ “ปูติน” หารือทวิภาคี เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
อนุทิน” เดินทางถึงรัสเซียแล้ว เพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ พบ “ปูติน” หารือทวิภาคี เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางถึงเมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN-Russia Commemorative Summit) ระหว่างวันที่ 16–19 มิถุนายน 2569 ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย โดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้ นาย Bogdashev Igor Viktorovich อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมด้วยนาย Rustam Minnikhanov ประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถาน นาย Vladimir Aleksandrovich Leonov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถาน นาย Ilsur Metshin นายกเทศมนตรีเมืองคาซาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่น ขณะเดียวกัน นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ร่วมให้การต้อนรับด้วย
ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซีย โดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ การต้อนรับด้วยความจริงใจ ความอุดมสมบูรณ์ และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือน สะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซีย
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะต่อไป โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค ตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซียในระยะต่อไป และการหารือระหว่างอาหารกลางวัน (Working Lunch) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเชีย โดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าร่วมด้วย
สำหรับในวันพรุ่งนี้ (17 มิถุนายน 2569) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วม ASEAN-Russia Business Forum ซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียน ก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำ (Gala Dinner) และรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ในวันถัดไป
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีถ่ายภาพหมู่ผู้นำ ก่อนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ และกล่าวถ้อยแถลงในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค รวมถึงทิศทางความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซียในระยะต่อไป จากนั้นจะร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม จำนวน 4 ฉบับ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระหว่างอาหารกลางวัน (Working Lunch) ร่วมกับผู้นำอาเซียน รัสเซีย และผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชีย ตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้า การลงทุน พลังงาน เทคโนโลยี และความมั่นคงทางอาหาร
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน และเทคโนโลยี อันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาว
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงค่ำของวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทย และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 19 มิถุนายน 2569
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