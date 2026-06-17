กยศ. แจ้งเตือนผู้กู้ยืม พ้นระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เตรียมจ่ายหนี้งวดแรก 5 ก.ค. 69

กยศ. แจ้งเตือนผู้กู้ยืม พ้นระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เตรียมชำระหนี้งวดแรก 5 กรกฎาคม 2569 ตรวจสอบยอดผ่านแอป กยศ. Connect
17 มิ.ย. 2569 นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รักษาการแทน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ โดย กยศ. ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ครั้งแรกไปยังผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ครบกำหนดแล้ว
จึงขอให้ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาและผ่านช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีแล้ว เตรียมชำระหนี้งวดแรกในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 นี้ แนะนำให้ตรวจสอบยอดผ่อนชำระตามตาราง 15 ปี ได้จากแอปพลิเคชัน กยศ. Connect และสร้าง QR Code เพื่อจ่ายผ่าน Mobile banking ทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระหนี้ได้มากกว่ายอดชำระรายปีที่กำหนด ซึ่งเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอก เมื่อยอดหนี้เงินต้นคงเหลือลดลง ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วย และสามารถปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กยศ. ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ทุกท่านร่วมชำระเงินคืนตามกำหนด เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาที่ตนเองเคยได้รับให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องที่ยังต้องการความช่วยเหลือต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กยศ.เตือนผู้กู้ 2 แสนรายจ่ายงวดแรก 5 ก.ค.นี้ ปิดบัญชีรับส่วนลดเงินต้น 3%
- กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69
- กยศ. ขอโทษ ยอดหนี้ในแอปฯ ไม่อัปเดต ยันเงินไม่หาย เร่งคำนวณใหม่ 4 ล้านบัญชี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: