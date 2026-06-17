การเงินเศรษฐกิจ

กยศ. แจ้งเตือนผู้กู้ยืม พ้นระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เตรียมจ่ายหนี้งวดแรก 5 ก.ค. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:08 น.
64
กยศ. แจ้งเตือน ผู้กู้ยืมพ้นระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เตรียมจ่ายหนี้งวดแรก 5 ก.ค. 69

กยศ. แจ้งเตือนผู้กู้ยืม พ้นระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เตรียมชำระหนี้งวดแรก 5 กรกฎาคม 2569 ตรวจสอบยอดผ่านแอป กยศ. Connect

17 มิ.ย. 2569 นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รักษาการแทน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ โดย กยศ. ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ครั้งแรกไปยังผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ครบกำหนดแล้ว

จึงขอให้ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาและผ่านช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีแล้ว เตรียมชำระหนี้งวดแรกในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 นี้ แนะนำให้ตรวจสอบยอดผ่อนชำระตามตาราง 15 ปี ได้จากแอปพลิเคชัน กยศ. Connect และสร้าง QR Code เพื่อจ่ายผ่าน Mobile banking ทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระหนี้ได้มากกว่ายอดชำระรายปีที่กำหนด ซึ่งเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอก เมื่อยอดหนี้เงินต้นคงเหลือลดลง ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วย และสามารถปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กยศ. ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ทุกท่านร่วมชำระเงินคืนตามกำหนด เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาที่ตนเองเคยได้รับให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องที่ยังต้องการความช่วยเหลือต่อไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

“ก๊อท จักรพันธ์” เตือนสติลูกทุ่งรุ่นใหม่ ตั้งจิตให้มั่น ถ้าพลาดอนาคตอาจพังในพริบตา

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สวิสฯ ยืนยันเตรียมใช้เป็นสถานที่เซ็นลงนามสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯ 19 มิ.ย.

12 นาที ที่แล้ว
สั่งย้ายด่วน ผอ.รพ.สต. สกลนคร เซ่นนั่งซดเบียร์ เจาะเลือดคนไข้วัย 83 ปี ข่าว

เด้งฟ้าผ่า! ผอ.รพ.สต. สกลนคร เซ่นนั่งซดเบียร์ เจาะเลือดคนไข้วัย 83 ปี

25 นาที ที่แล้ว
จารึกตำนาน &quot;เมสซี&quot; แฮตทริกบอลโลก ทาบสถิติโคลเซ &quot;ราชาดาวซัลโว&quot; ตลอดกาล ข่าวกีฬา

จารึกตำนาน “เมสซี” แฮตทริกบอลโลก ทาบสถิติโคลเซ “ราชาดาวซัลโว” ตลอดกาล

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI ลุยปราบเครือข่ายลงทุน Forex เผยมีนักการเมือง-คนในวงการบันเทิงอยู่ด้วย

35 นาที ที่แล้ว
โจอี้ บอย ซัดกลับ เฮีย ม. ตบหัวดีเจ แนะวิธีขอเพลงแบบสุภาพ ลั่น เขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว บันเทิง

โจอี้ บอย ซัด เฮีย ม. ตบหัวดีเจ แนะวิธีขอเพลงแบบสุภาพ ลั่น เขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว

38 นาที ที่แล้ว
เหยื่อลูกหลง ตชด. ยิงวินห้วยขวาง ถูกกระสุนเจาะอัณฑะ ข่าว

ผู้รอดชีวิต ตชด. ปืนโหด ถูกยิงผ่านอัณฑะเข้าต้นขา ยืนยันวินเป็นมิตร-ชอบช่วยเหลือ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดินทางถึงรัสเซียแล้ว พบ “ปูติน” หารือทวิภาคี เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

47 นาที ที่แล้ว
กยศ. แจ้งเตือน ผู้กู้ยืมพ้นระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เตรียมจ่ายหนี้งวดแรก 5 ก.ค. 69 เศรษฐกิจ

กยศ. แจ้งเตือนผู้กู้ยืม พ้นระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เตรียมจ่ายหนี้งวดแรก 5 ก.ค. 69

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัจจ์ กุลดิลก” อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ยุค “ยิ่งลักษณ์” ถึงแก่อนิจกรรม วัย 83 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฟารีดา โดนอีก! คนวงในโผล่เล่าวีรกรรม “แกล้งท้อง” ในกองถ่ายหนังสั้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาดการณ์คะแนน ไทยชนะยูเครน ได้เพิ่มกี่แต้ม วอลเลย์บอล

ทายผลคะแนน วอลเลย์บอลหญิงไทย ยูเครน VNL 2026 ต้องชนะหนีตกชั้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลัดอำเภอ 2569 เปิดกำหนดการ-สถานที่สอบ ข่าว

เช็กด่วน! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลัดอำเภอ 2569 เปิดกำหนดการ-สถานที่สอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกลูกน้องยิงดับ คาศาลากลาง โมโหโดนสอบสวน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แหม่ม วิชุดา โดนหมายเรียกคดีร่วมกันฉ้อโกง บันเทิง

แหม่ม วิชุดา ช็อก โดนหมายเรียกคดีร่วมฉ้อโกง ถูกขู่เรียกเงิน 3 ล้านแลกถอนชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มมะกัน หลอกขายเกลือให้กับตำรวจล่อซื้อ อ้างเป็นยาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชา นศท. สอบไม่ผ่าน ปลัดอำเภอ ไม่ท้อ มุ่งช่วยคนติวข้าราชการ งานเอกชนหายาก ข่าว

ราชา นศท. สอบไม่ผ่าน ปลัดอำเภอ ไม่ท้อ มุ่งช่วยคนติวข้าราชการ งานเอกชนหายาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้มเปิดใจหลังได้ประกันตัว เล่าชีวิตในเรือนจำแดน 3 ข่าว

ทนายตั้ม เล่าชีวิตในคุก เคยมีคนตะโกนด่า เผยสาเหตุผมยาว กอด ‘ดีเจแมน’ ร้องไห้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คมนาคมฯ เผยราคาค่าโดยสารจะทยอยลดลง หลังสถานการณ์น้ำมันโลกดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลสั่ง สคบ. ตรวจสอบ แบตจักรยานไฟฟ้าระเบิด ขณะชาร์จในบ้าน หวั่นเกิดเหตุซ้ำ ข่าว

รัฐบาลสั่ง สคบ. ตรวจสอบ แบตจักรยานไฟฟ้าระเบิด ขณะชาร์จในบ้าน หวั่นเกิดเหตุซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงในหลุดคำใบ้ นักร้องผมยาว เอวกิ่ว ประกาศโสดสนิท หลังสัมพันธ์รักต่างวัยไปต่อไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้พิพากษาสาวสหรัฐฯ ส่งจดหมายโร่ขอโทษ ถูกจับได้มีเซ็กซ์กับตำรวจในเครื่องแบบคาศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประทับใจ ตำรวจม้าสง่างาม ถวายอารักขาในหลวง-พระราชินี สมพระเกียรติ ไม่หวั่นฝนตก ข่าว

ภาพประทับใจ ตำรวจม้าสง่างาม ถวายอารักขาในหลวง-พระราชินี สมพระเกียรติ ไม่หวั่นฝนตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เช็กที่นี่! รายชื่อผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.-สก. ผ่านเว็บไซต์ ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ซาบีดา เล่านาทีป่วยมะเร็งเต้านม ผ่าตัดด่วน โชว์สปิริตพัก 2 วัน ลุยงานต่อเพื่อบ้านเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:08 น.
64
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ก๊อท จักรพันธ์” เตือนสติลูกทุ่งรุ่นใหม่ ตั้งจิตให้มั่น ถ้าพลาดอนาคตอาจพังในพริบตา

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569

สวิสฯ ยืนยันเตรียมใช้เป็นสถานที่เซ็นลงนามสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯ 19 มิ.ย.

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
สั่งย้ายด่วน ผอ.รพ.สต. สกลนคร เซ่นนั่งซดเบียร์ เจาะเลือดคนไข้วัย 83 ปี

เด้งฟ้าผ่า! ผอ.รพ.สต. สกลนคร เซ่นนั่งซดเบียร์ เจาะเลือดคนไข้วัย 83 ปี

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
จารึกตำนาน &quot;เมสซี&quot; แฮตทริกบอลโลก ทาบสถิติโคลเซ &quot;ราชาดาวซัลโว&quot; ตลอดกาล

จารึกตำนาน “เมสซี” แฮตทริกบอลโลก ทาบสถิติโคลเซ “ราชาดาวซัลโว” ตลอดกาล

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
Back to top button