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จารึกตำนาน “เมสซี” แฮตทริกบอลโลก ทาบสถิติโคลเซ “ราชาดาวซัลโว” ตลอดกาล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:27 น.
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จารึกตำนาน "เมสซี" แฮตทริกบอลโลก ทาบสถิติโคลเซ "ราชาดาวซัลโว" ตลอดกาล

จารึกตำนาน “เมสซี” นำทีมชาติอาเจนตินา บอลโลก 2026 ณ แอร์โรว์เฮด สเตเดียม มหานครแคนซัส ซิตี้ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

นาทีที่ 76 ลิโอเนล เมสซี รับบอลที่ขอบกรอบเขตโทษ ม้วนตัวหนีนักเตะแอลจีเรีย แล้วเปิดเท้าซ้ายอันทรงพลังขึ้นน้ำหนักต่ำ ทะลุสองขาผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างจงใจ ลูก ซีดาน บุตรชายของตำนานฟุตบอลโลก ซีเนดีน ซีดาน ยืนตั้งตาแข็งทำอะไรไม่ได้

ประตูนั้นไม่ใช่แค่ประตูที่สาม แต่คือประตูที่ 16 ของ เมสซี ในฟุตบอลโลก ทำให้ชายที่จะอายุ 39 ปีในอีกไม่ถึงสัปดาห์ ได้ขึ้นนั่งร่วมบัลลังก์ดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

Argentina’s Lionel Messi (10) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

ค่ำคืนที่เมสซีรอคอยมา 20 ปี

เช้ามืดวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ตามเวลาไทย เมสซีออกสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดที่ 200 พอดี พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้เล่นคนแรกที่ลงเล่นฟุตบอลโลกถึง 6 สมัย ทำลายสถิติ 5 สมัยที่เคยทำร่วมกันโดยหลายคนรวมถึง คริสเตียโน โรนัลโด

ราวกับว่าโชคชะตาจัดฉากไว้ให้ นัดแข่งกับแอลจีเรีย ตรงกับวันครบรอบ 20 ปีพอดีที่เมสซีลงแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิต สมัยปี 2006 ที่เยอรมนี พบกับ เซอร์เบียและมอนเตเนโกร แถมเขาก็ทำประตูได้ในเกมนั้นด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ก่อนเกมนี้ เมสซีเคยมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายเล็กน้อยจากสโมสร อินเตอร์ ไมอามี ทำให้หลายคนกังวลว่าเขาจะอยู่ในสภาพพร้อมแค่ไหน คำตอบพิสูจน์แล้ว พร้อมอย่างที่ไม่มีใครอยากเจอ

เมสซี 3 ประตู 3 ช่วงเวลา 3 ความทรงจำ

ประตูแรกคือ ฉบับมาตรฐาน ของเมสซี รับบอลที่ระยะ 30 หลา หันตัวสลัดนักเตะฝ่ายตรงข้าม พุ่งทะลวง แล้วบิดเท้าซ้ายม้วนบอลเฉือนไปงดงามเกินกว่า ลูก ซีดาน จะเอื้อมถึง

ประตูที่สอง อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ ยิงจากระยะไกล ผู้รักษาประตูรับไม่อยู่ บอลกระเด็นออกมา เมสซีคว้าโอกาสนั้น แตะเท้าขวาฝังเย็นชา

แล้วก็มาถึงประตูที่สาม จารึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก เมสซีรับบอลนอกกรอบเขตโทษ เปิดเท้าซ้ายเฉือนต่ำไปตามดินอย่างมีพลัง ไม่มีทางรับ แฮตทริก ครั้งแรกในฟุตบอลโลกของชายอายุ 38 ปีคนนี้ สมบูรณ์แล้ว

Argentina’s Lionel Messi (10) battles for the ball with Algeria’s Nabil Bentaleb (19) and Algeria’s Hicham Boudaoui (14) during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

สถิติที่รอมานานกว่าทศวรรษ

เมสซีเข้าสู่ทำเนียบตำนาน โดยห่างจากสถิติของ มิโรสลาฟ โคลเซ อยู่ 3 ประตู ตอนนี้เมสซีก็ทาบรัศมีจนยิ่งใหญ่เท่ากันภายในนัดแรกของรายการบอลโลก

โคลเซสะสม 16 ประตูจากการลงแข่งขันในฟุตบอลโลก 4 สมัย ระหว่างปี 2002 ถึง 2014 ให้เยอรมนี สถิตินั้นเหนียวแน่นมาเป็นเวลา 12 ปี ไม่มีใครใกล้เคียง จนคืนวันนี้

เมสซีไม่ใช่คนเดียวที่ไล่ตามสถิติโคลเซในวันเดียวกัน คีเลียน เอ็มบัปเป ทำได้ 2 ประตูจากเกมที่ฝรั่งเศสชนะเซเนกัล 3-1 ทำให้เขามี 14 ประตูในฟุตบอลโลกรวม แต่เมสซีก็ไล่แซงขึ้นมาทาบสถิติในคืนเดียวกันนั้น

แฮตทริกครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ในชีวิตค้าแข้งระดับชาติของเมสซี แต่เป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลก กวาดสถิติเพิ่มอีกหนึ่งในฐานะนักเตะอายุมากที่สุดที่เคยทำแฮตทริกในรายการนี้

เมสซียังกลายเป็นผู้เล่นคนที่สองที่ทำประตูได้ใน 5 รายการฟุตบอลโลกที่ต่างกัน ต่อจาก คริสเตียโน โรนัลโด ที่ทำได้ในปี 2022

และยังมีอีกสถิติหนึ่งที่น้อยคนพูดถึงแต่สำคัญไม่แพ้กัน อาร์เจนตินาชนะในคืนนั้น ทำให้เมสซีมีชัยชนะในฟุตบอลโลก 17 นัด เท่ากับโคลเซอีกครั้ง ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์รายการนี้

หากนับเฉพาะฟอร์มล่าสุด เมสซีทำไปแล้ว 11 ประตูและ 5 แอสซิสต์จาก 9 นัดหลังสุดในฟุตบอลโลก นับตั้งแต่เกมกลุ่มกับไนจีเรียปี 2018 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงที่เขาฟอร์มโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

Argentina’s Lionel Messi (10) shoots and scores their third goal against Algeria’s Riyad Mahrez (7) and Nabil Bentaleb (19) during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann)

ก้าวต่อไปคือทำลายสถิติ

เมสซีถูกเปลี่ยนออกก่อนหมดเวลาเพื่อถนอมร่างกาย ไม่มีโอกาสทำลายสถิติในคืนเดียวกัน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องน่าเสียดาย

อาร์เจนตินายังมีอีก 2 นัดในรอบแบ่งกลุ่ม ได้แก่ ออสเตรีย วันที่ 22 มิถุนายน และ จอร์แดน ปิดท้าย ทั้งสองทีมไม่ได้อยู่ในระดับที่จะหยุดเมสซีได้ง่ายนัก

ประตูที่ 17 ของเขาในฟุตบอลโลก อาจไม่ไกลเกินเอื้อม

อาร์เจนตินากำลังพยายามเป็นทีมแรกที่ป้องกันแชมป์บอลโลกได้สำเร็จนับตั้งแต่บราซิลปี 1962 และคืนนี้ พวกเขาส่งสัญญาณให้คู่แข่งทุกทีมทราบว่า ตราบใดที่เมสซียังอยู่ พวกเขายังอันตราย ไม่มีทีมไหนได้ขึ้นบัลลังก์ง่ายๆ

Argentina’s Lionel Messi (10) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:27 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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