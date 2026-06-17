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ผู้รอดชีวิต ตชด. ปืนโหด ถูกยิงผ่านอัณฑะเข้าต้นขา ยืนยันวินเป็นมิตร-ชอบช่วยเหลือ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:22 น.
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เหยื่อลูกหลง ตชด. ยิงวินห้วยขวาง ถูกกระสุนเจาะอัณฑะ
ภาพจาก Youtube : Phutta Talk

ผู้รอดชีวิต ตชด. ยิงดับ 2 ศพ เผยไม่ใช่คนขับวิน แค่นั่งกินข้าวอยู่ เล่านาทีชีวิตกระสุนยิงผ่านอวัยวะเพศและอัณฑะ ยืนยันวินห้วยขวางเป็นมิตร-ชอบช่วยเหลือชาวบ้าน

จากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง ส.ต.อ.นำทัพ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวาง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย เนื่องจากมีปากเสียงและตกลงค่าโดยสารกันไม่ได้

อาการล่าสุดของ พี่เอ ผู้บาดเจ็บ ขอความเป็นธรรมหลังจากกระแสวิจารณ์หนัก ยืนยันว่าตนไม่ใช่คนขับวิน จยย. แต่ทำงานด้านรักษาความปลอดภัย ที่รู้จักคนแถวนั้น มีเพื่อนอยู่ที่นั่นหลายคน ชอบมานั่งกินข้าไปมาหาสู่กัน ในวันเกิดเหตุตนนั่งรับประทานอาหารอยู่ในที่เกิดบริเวณจุดเกิดเหตุและถูกยิงเข้าที่อัณฑะและต้นขา

พี่เอ เล่าว่า “หลังจากได้รับบาดเจ็บก็เข้ารับการผ่าตัดเพราะถูกกระสุนยิงผ่านอวัยวะเพศและอัณฑะเข้าที่ต้นขาซ้าย ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วแต่ยังเจ็บแผล ตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ ช่วงเวลา 02.15 น. ผมสั่งอาหารมากินอยู่บริเวณนั้น แต่ก็สงสัยว่า ส.ต.อ.นำทัพ มีท่าทีพิรุธแปลก ๆ จากนั้นมีปากเสียงกับกลุ่มวินเรื่องการต่อราคาค่าโดยสาร มีการให้ของลับ และพูดถามว่า “มีอะไรหรือเปล่า”

จากนั้น บอล วินจักรยานยนต์ที่เสียชีวิตโมโหจึงถีบ ส.ต.อ.นำทัพ จนล้มลง ต่อมา บอย วินอีกคนก็ตามมา จากนั้นผู้รอดชีวิตเห็น ส.ต.อ.นำทัพ ชักปืนออกมาสไลด์ ตนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหมอบลงข้างรถมอเตอร์ไซค์ทันที

พี่เอ ยืนยันว่าตนเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่พยายามจะห้ามปราม แต่กลับได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องผ่าตัดและขาดรายได้ จึงต้องการให้ทาง ตชด. ออกมาเยียวยาและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าวินห้วยขวางเป็นมิตร ชอบทำบุญ และชอบช่วยเหลือชาวบ้าน

ขณะนี้ ส.ต.อ.นำทัพ อ้างว่าเป็นการป้องกันตัว ส่วนฝั่งวิน จยย. และพยานยืนยันว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุ การตัดสินสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมด ไม่ใช่จากกระแสสังคมในโซเชียล

รปภ.เหยื่อกระสุน ตชด.ยิงวินห้วยขวางดับ 2 ศพ ยันไม่ได้ขับวิน
ภาพจาก Youtube : Phutta Talk

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:22 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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