ผู้รอดชีวิต ตชด. ปืนโหด ถูกยิงผ่านอัณฑะเข้าต้นขา ยืนยันวินเป็นมิตร-ชอบช่วยเหลือ
ผู้รอดชีวิต ตชด. ยิงดับ 2 ศพ เผยไม่ใช่คนขับวิน แค่นั่งกินข้าวอยู่ เล่านาทีชีวิตกระสุนยิงผ่านอวัยวะเพศและอัณฑะ ยืนยันวินห้วยขวางเป็นมิตร-ชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
จากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง ส.ต.อ.นำทัพ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวาง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย เนื่องจากมีปากเสียงและตกลงค่าโดยสารกันไม่ได้
อาการล่าสุดของ พี่เอ ผู้บาดเจ็บ ขอความเป็นธรรมหลังจากกระแสวิจารณ์หนัก ยืนยันว่าตนไม่ใช่คนขับวิน จยย. แต่ทำงานด้านรักษาความปลอดภัย ที่รู้จักคนแถวนั้น มีเพื่อนอยู่ที่นั่นหลายคน ชอบมานั่งกินข้าไปมาหาสู่กัน ในวันเกิดเหตุตนนั่งรับประทานอาหารอยู่ในที่เกิดบริเวณจุดเกิดเหตุและถูกยิงเข้าที่อัณฑะและต้นขา
พี่เอ เล่าว่า “หลังจากได้รับบาดเจ็บก็เข้ารับการผ่าตัดเพราะถูกกระสุนยิงผ่านอวัยวะเพศและอัณฑะเข้าที่ต้นขาซ้าย ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วแต่ยังเจ็บแผล ตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ ช่วงเวลา 02.15 น. ผมสั่งอาหารมากินอยู่บริเวณนั้น แต่ก็สงสัยว่า ส.ต.อ.นำทัพ มีท่าทีพิรุธแปลก ๆ จากนั้นมีปากเสียงกับกลุ่มวินเรื่องการต่อราคาค่าโดยสาร มีการให้ของลับ และพูดถามว่า “มีอะไรหรือเปล่า”
จากนั้น บอล วินจักรยานยนต์ที่เสียชีวิตโมโหจึงถีบ ส.ต.อ.นำทัพ จนล้มลง ต่อมา บอย วินอีกคนก็ตามมา จากนั้นผู้รอดชีวิตเห็น ส.ต.อ.นำทัพ ชักปืนออกมาสไลด์ ตนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหมอบลงข้างรถมอเตอร์ไซค์ทันที
พี่เอ ยืนยันว่าตนเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่พยายามจะห้ามปราม แต่กลับได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องผ่าตัดและขาดรายได้ จึงต้องการให้ทาง ตชด. ออกมาเยียวยาและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าวินห้วยขวางเป็นมิตร ชอบทำบุญ และชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
ขณะนี้ ส.ต.อ.นำทัพ อ้างว่าเป็นการป้องกันตัว ส่วนฝั่งวิน จยย. และพยานยืนยันว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุ การตัดสินสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมด ไม่ใช่จากกระแสสังคมในโซเชียล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เรวัช เดือดปม ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ ชี้แค่ป้องกันตัว ลั่น ‘โดนถีบกระเด็น เป็นผมก็ยิง’
- ด่วน! สั่ง ส.ต.อ. ออกจากราชการไว้ก่อน หลังรัวยิง วิน จยย. ดับคาที่ ยันสอบสวนโปร่งใส
- พ่อเผยอาการ ตชด. ยิงวินดับ 2 ศพ เครียดหนัก-ร้องไห้ตลอดเวลา ศาลให้ประกันตัว
- เมียวิน จยย. ร่ำไห้ สามีอาการวิกฤติ อ้าง ตชด. แจกของลับก่อนรัวยิง ยันไม่ได้รุมทำร้ายก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: