“ชัจจ์ กุลดิลก” อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ยุค “ยิ่งลักษณ์” ถึงแก่อนิจกรรม วัย 83 ปี
อาลัย ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เสียชีวิตด้วยวัย 83 ปี ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2569 รวมอายุได้ 83 ปี
สำหรับ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก เป็นชาวอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486 เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดในราชการตำรวจคือผู้บัญชาการสอบสวนกลาง (บช.ก.) ต่อมาปลดเกษียณ ได้เข้ามาทำงานการเมืองร่วมกับพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทย
ก่อนได้รับแต่งตั้งตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกจากนี้ยังเคยนั่งเก้าอี้รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอีกดว้ย
โดยหลังจากนี้ครอบครัวเตรียมจัดพิธีรดน้ำศพและบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
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