ด่วน! สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกลูกน้องยิงดับ คาศาลากลาง โมโหโดนสอบสวน
สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกสัสดีอำเภอยิงดับ คาศาลากลาง โมโหโดนสอบสวนกลัวจะถูกโยกย้าย ผู้ก่อเหตุมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้ว
พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ รายงานว่าเกิดเหตุ สัสดีอำเภอ ซึ่งเป็นลูกน้อง ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง สัสดีจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตคาที่ทันทีภายในห้องทำงานชั้น 4 ของศาลากลางกาฬสินธุ์
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า สัสดีอำเภอโมโหที่ สัสดีจังหวัดผู้เสียชีวิต ตั้งกรรมการสอบสวน และกลัวจะถูกโยกย้าย จึงลงมือก่อเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ผู้กระทำความผิดได้รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งสั่งการให้เร่งเยียวยาสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางที่อยู่ในเหตุการณ์
ทั้งนี้หากมีรายงานเพิ่มเติม สำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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