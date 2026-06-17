วอลเลย์บอล

ทายผลคะแนน วอลเลย์บอลหญิงไทย ยูเครน VNL 2026 ต้องชนะหนีตกชั้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 10:40 น.
66
คาดการณ์คะแนน ไทยชนะยูเครน ได้เพิ่มกี่แต้ม

ศึกหนีตาย VNL 2026 คืนนี้ ทายผลวอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิงไทย เปิดบ้านดวลเดือด วอลเลย์บอลยูเครน ลุ้นปลดล็อกชัยนัดแรก

17 มิถุนายน 2569 รายงานผล วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามแข่งขันศึก วอลเลย์บอล เนชันส์ ลีก (VNL) 2026 สัปดาห์ที่ 2 นัดแรก กับทีมชาติยูเครน ในคืนวันนี้ เวลา 20.30 น. ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางกระแสเชียร์ของแฟนกีฬาชาวไทยที่จะเข้ามาชมจนเต็มความจุสนาม

คนไทยต้องช่วยเชียร์ ให้ทัพลูกยางสาวไทยลุ้นปลดล็อกชัยชนะนัดแรก เพราะเป็นศึกหนีตายตกชั้น เนื่องจากกฎเกณฑ์ใหม่ของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (FIVB) ได้ยกเลิกสถานะ Core Team หรือทีมถาวรไปแล้ว ทำให้ทุกทีมในสนามต้องลงแข่งภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน โดยทีมที่จบอันดับสุดท้าย (อันดับ 18) เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันรอบแรก จะต้องตกชั้นออกจากศึก VNL ในฤดูกาลถัดไปทันที

สถานการณ์ล่าสุดบนตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันสัปดาห์แรก ทีมชาติไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังพ่ายแพ้ 4 นัดรวด ให้กับเซอร์เบีย จีน เบลเยียม และเช็กเกีย จมอยู่อันดับ 17 ของตาราง

ทายผลคะแนน วอลเลย์บอลหญิงไทย ยูเครน VNL 2026 ต้องชนะหนีตกชั้น

อันดับโลกจากเดิมอันดับ 18 ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ 23 ของโลก หากนัดนี้ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ แต้มสะสมอันดับโลกจะยิ่งถูกหักลดจนส่งผลกระทบต่อโอกาสในการกลับคืนสู่ทัวร์นาเมนต์นี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ฟอร์มการเล่นในนัดที่แพ้จีนและเบลเยียม 2-3 เซต แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นไทยยังคงมีหัวใจนักสู้และศักยภาพที่จะต่อกรกับทีมระดับโลกได้อย่างสูสี

ด้านวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติยูเครน คู่แข่งในค่ำคืนนี้ เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในรายการ VNL เป็นครั้งแรก ผลงานสัปดาห์แรกทำได้ยอดเยี่ยมด้วยการชนะ 1 แพ้ 3 นัดล่าสุดเฉือนชนะแคนาดามาได้ในเซตตัดสิน ปัจจุบันรั้งอันดับ 16 ของโลก ภายใต้การคุมทีมของ Jakub Głuszak โค้ชชาวโปแลนด์ที่พาทีมคว้าแชมป์ยุโรปมาเมื่อปีก่อน รวมถึงเคยโชว์ฟอร์มดุไล่ต้อนทีมชาติญี่ปุ่นถึง 5 เซตในศึกชิงแชมป์โลก

คาดการณ์คะแนน ไทยชนะยูเครน ได้เพิ่มกี่แต้ม

  • ชนะ 3-0 เซต: จะได้รับคะแนนเพิ่มสูงที่สุดถึง +12 คะแนน (คะแนนรวมจะเพิ่มเป็น 168.44 คะแนน)

  • ชนะ 3-1 เซต: จะได้รับคะแนนเพิ่ม +9.5 คะแนน (คะแนนรวมจะเพิ่มเป็น 165.94 คะแนน)

  • ชนะ 3-2 เซต: จะได้รับคะแนนเพิ่ม +7 คะแนน (คะแนนรวมจะเพิ่มเป็น 163.44 คะแนน)

กรณีทีมชาติไทยแพ้ยูเครน

  • แพ้ 2-3 เซต: จะโดนหักคะแนนเล็กน้อยเพียง -3 คะแนน (คะแนนรวมจะลดลงเหลือ 153.44 คะแนน)

  • แพ้ 1-3 เซต: จะโดนหักคะแนน -5.5 คะแนน (คะแนนรวมจะลดลงเหลือ 150.94 คะแนน)

  • แพ้ 0-3 เซต: จะเป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุด โดยจะโดนหักคะแนนสูงสุดถึง -8 คะแนน (คะแนนรวมจะร่วงลงไปเหลือ 148.44 คะแนน)

ทายผล วอลเลย์บอลหญิงไทย ยูเครน VNL 2026 ต้องชนะนัดแรก หนีตกชั้น

การเจอกัน ยูเครนถือความได้เปรียบในแง่ของอันดับโลก สถิติคะแนนสะสม และรูปร่างที่สูงใหญ่ตามสไตล์ยุโรป ขณะที่ทีมชาติไทยมีความได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้าน เสียงเชียร์ ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เหนือกว่า และสไตล์การเล่นที่เน้นความเร็วและความแม่นยำ

หากนักตบสาวไทยสามารถรักษามาตรฐานเกมรับและดึงเกมให้ยืดเยื้อจนถึงเซตที่ 4 หรือ 5 ได้ เสียงเชียร์ในสนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ทีมไทยมีโอกาสพลิกเอาชนะเพื่อดีดตัวเองขึ้นมาจากโซนอันดับสุดท้าย และรักษาพื้นที่บนเวทีระดับโลกต่อไปในฤดูกาลหน้า

ทายผลคะแนน วอลเลย์บอลหญิงไทย ยูเครน VNL 2026 ต้องชนะหนีตกชั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
บันเทิง

“ก๊อท จักรพันธ์” เตือนสติลูกทุ่งรุ่นใหม่ ตั้งจิตให้มั่น ถ้าพลาดอนาคตอาจพังในพริบตา

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สวิสฯ ยืนยันเตรียมใช้เป็นสถานที่เซ็นลงนามสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯ 19 มิ.ย.

18 นาที ที่แล้ว
สั่งย้ายด่วน ผอ.รพ.สต. สกลนคร เซ่นนั่งซดเบียร์ เจาะเลือดคนไข้วัย 83 ปี ข่าว

เด้งฟ้าผ่า! ผอ.รพ.สต. สกลนคร เซ่นนั่งซดเบียร์ เจาะเลือดคนไข้วัย 83 ปี

31 นาที ที่แล้ว
จารึกตำนาน &quot;เมสซี&quot; แฮตทริกบอลโลก ทาบสถิติโคลเซ &quot;ราชาดาวซัลโว&quot; ตลอดกาล ข่าวกีฬา

จารึกตำนาน “เมสซี” แฮตทริกบอลโลก ทาบสถิติโคลเซ “ราชาดาวซัลโว” ตลอดกาล

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI ลุยปราบเครือข่ายลงทุน Forex เผยมีนักการเมือง-คนในวงการบันเทิงอยู่ด้วย

41 นาที ที่แล้ว
โจอี้ บอย ซัดกลับ เฮีย ม. ตบหัวดีเจ แนะวิธีขอเพลงแบบสุภาพ ลั่น เขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว บันเทิง

โจอี้ บอย ซัด เฮีย ม. ตบหัวดีเจ แนะวิธีขอเพลงแบบสุภาพ ลั่น เขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว

43 นาที ที่แล้ว
เหยื่อลูกหลง ตชด. ยิงวินห้วยขวาง ถูกกระสุนเจาะอัณฑะ ข่าว

ผู้รอดชีวิต ตชด. ปืนโหด ถูกยิงผ่านอัณฑะเข้าต้นขา ยืนยันวินเป็นมิตร-ชอบช่วยเหลือ

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดินทางถึงรัสเซียแล้ว พบ “ปูติน” หารือทวิภาคี เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

53 นาที ที่แล้ว
กยศ. แจ้งเตือน ผู้กู้ยืมพ้นระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เตรียมจ่ายหนี้งวดแรก 5 ก.ค. 69 เศรษฐกิจ

กยศ. แจ้งเตือนผู้กู้ยืม พ้นระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เตรียมจ่ายหนี้งวดแรก 5 ก.ค. 69

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัจจ์ กุลดิลก” อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ยุค “ยิ่งลักษณ์” ถึงแก่อนิจกรรม วัย 83 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฟารีดา โดนอีก! คนวงในโผล่เล่าวีรกรรม “แกล้งท้อง” ในกองถ่ายหนังสั้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาดการณ์คะแนน ไทยชนะยูเครน ได้เพิ่มกี่แต้ม วอลเลย์บอล

ทายผลคะแนน วอลเลย์บอลหญิงไทย ยูเครน VNL 2026 ต้องชนะหนีตกชั้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลัดอำเภอ 2569 เปิดกำหนดการ-สถานที่สอบ ข่าว

เช็กด่วน! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลัดอำเภอ 2569 เปิดกำหนดการ-สถานที่สอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกลูกน้องยิงดับ คาศาลากลาง โมโหโดนสอบสวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แหม่ม วิชุดา โดนหมายเรียกคดีร่วมกันฉ้อโกง บันเทิง

แหม่ม วิชุดา ช็อก โดนหมายเรียกคดีร่วมฉ้อโกง ถูกขู่เรียกเงิน 3 ล้านแลกถอนชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มมะกัน หลอกขายเกลือให้กับตำรวจล่อซื้อ อ้างเป็นยาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชา นศท. สอบไม่ผ่าน ปลัดอำเภอ ไม่ท้อ มุ่งช่วยคนติวข้าราชการ งานเอกชนหายาก ข่าว

ราชา นศท. สอบไม่ผ่าน ปลัดอำเภอ ไม่ท้อ มุ่งช่วยคนติวข้าราชการ งานเอกชนหายาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้มเปิดใจหลังได้ประกันตัว เล่าชีวิตในเรือนจำแดน 3 ข่าว

ทนายตั้ม เล่าชีวิตในคุก เคยมีคนตะโกนด่า เผยสาเหตุผมยาว กอด ‘ดีเจแมน’ ร้องไห้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คมนาคมฯ เผยราคาค่าโดยสารจะทยอยลดลง หลังสถานการณ์น้ำมันโลกดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลสั่ง สคบ. ตรวจสอบ แบตจักรยานไฟฟ้าระเบิด ขณะชาร์จในบ้าน หวั่นเกิดเหตุซ้ำ ข่าว

รัฐบาลสั่ง สคบ. ตรวจสอบ แบตจักรยานไฟฟ้าระเบิด ขณะชาร์จในบ้าน หวั่นเกิดเหตุซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงในหลุดคำใบ้ นักร้องผมยาว เอวกิ่ว ประกาศโสดสนิท หลังสัมพันธ์รักต่างวัยไปต่อไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้พิพากษาสาวสหรัฐฯ ส่งจดหมายโร่ขอโทษ ถูกจับได้มีเซ็กซ์กับตำรวจในเครื่องแบบคาศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประทับใจ ตำรวจม้าสง่างาม ถวายอารักขาในหลวง-พระราชินี สมพระเกียรติ ไม่หวั่นฝนตก ข่าว

ภาพประทับใจ ตำรวจม้าสง่างาม ถวายอารักขาในหลวง-พระราชินี สมพระเกียรติ ไม่หวั่นฝนตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เช็กที่นี่! รายชื่อผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.-สก. ผ่านเว็บไซต์ ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ซาบีดา เล่านาทีป่วยมะเร็งเต้านม ผ่าตัดด่วน โชว์สปิริตพัก 2 วัน ลุยงานต่อเพื่อบ้านเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 10:40 น.
66
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรม วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 ทีมชาติไทย เช็กเวลาแข่งขัน

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 ทีมชาติไทย เช็กเวลาแข่งขัน

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
เวียดนาม พลาดแพ้ คาซัคสถาน 2-3 ศึก AVC 2026 อันดับโลกอดแซงไทย

เวียดนาม พลาดแพ้ คาซัคสถาน 2-3 ศึก AVC 2026 อันดับโลกอดแซงไทย

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569

ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบสัปดาห์แรก ไทยเสี่ยงตกชั้น

เผยแพร่: 8 มิถุนายน 2569
ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 7 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 7 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

เผยแพร่: 7 มิถุนายน 2569
Back to top button