ทายผลคะแนน วอลเลย์บอลหญิงไทย ยูเครน VNL 2026 ต้องชนะหนีตกชั้น
ศึกหนีตาย VNL 2026 คืนนี้ ทายผลวอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิงไทย เปิดบ้านดวลเดือด วอลเลย์บอลยูเครน ลุ้นปลดล็อกชัยนัดแรก
17 มิถุนายน 2569 รายงานผล วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามแข่งขันศึก วอลเลย์บอล เนชันส์ ลีก (VNL) 2026 สัปดาห์ที่ 2 นัดแรก กับทีมชาติยูเครน ในคืนวันนี้ เวลา 20.30 น. ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางกระแสเชียร์ของแฟนกีฬาชาวไทยที่จะเข้ามาชมจนเต็มความจุสนาม
คนไทยต้องช่วยเชียร์ ให้ทัพลูกยางสาวไทยลุ้นปลดล็อกชัยชนะนัดแรก เพราะเป็นศึกหนีตายตกชั้น เนื่องจากกฎเกณฑ์ใหม่ของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (FIVB) ได้ยกเลิกสถานะ Core Team หรือทีมถาวรไปแล้ว ทำให้ทุกทีมในสนามต้องลงแข่งภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน โดยทีมที่จบอันดับสุดท้าย (อันดับ 18) เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันรอบแรก จะต้องตกชั้นออกจากศึก VNL ในฤดูกาลถัดไปทันที
สถานการณ์ล่าสุดบนตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันสัปดาห์แรก ทีมชาติไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังพ่ายแพ้ 4 นัดรวด ให้กับเซอร์เบีย จีน เบลเยียม และเช็กเกีย จมอยู่อันดับ 17 ของตาราง
อันดับโลกจากเดิมอันดับ 18 ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ 23 ของโลก หากนัดนี้ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ แต้มสะสมอันดับโลกจะยิ่งถูกหักลดจนส่งผลกระทบต่อโอกาสในการกลับคืนสู่ทัวร์นาเมนต์นี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ฟอร์มการเล่นในนัดที่แพ้จีนและเบลเยียม 2-3 เซต แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นไทยยังคงมีหัวใจนักสู้และศักยภาพที่จะต่อกรกับทีมระดับโลกได้อย่างสูสี
ด้านวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติยูเครน คู่แข่งในค่ำคืนนี้ เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในรายการ VNL เป็นครั้งแรก ผลงานสัปดาห์แรกทำได้ยอดเยี่ยมด้วยการชนะ 1 แพ้ 3 นัดล่าสุดเฉือนชนะแคนาดามาได้ในเซตตัดสิน ปัจจุบันรั้งอันดับ 16 ของโลก ภายใต้การคุมทีมของ Jakub Głuszak โค้ชชาวโปแลนด์ที่พาทีมคว้าแชมป์ยุโรปมาเมื่อปีก่อน รวมถึงเคยโชว์ฟอร์มดุไล่ต้อนทีมชาติญี่ปุ่นถึง 5 เซตในศึกชิงแชมป์โลก
คาดการณ์คะแนน ไทยชนะยูเครน ได้เพิ่มกี่แต้ม
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ชนะ 3-0 เซต: จะได้รับคะแนนเพิ่มสูงที่สุดถึง +12 คะแนน (คะแนนรวมจะเพิ่มเป็น 168.44 คะแนน)
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ชนะ 3-1 เซต: จะได้รับคะแนนเพิ่ม +9.5 คะแนน (คะแนนรวมจะเพิ่มเป็น 165.94 คะแนน)
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ชนะ 3-2 เซต: จะได้รับคะแนนเพิ่ม +7 คะแนน (คะแนนรวมจะเพิ่มเป็น 163.44 คะแนน)
กรณีทีมชาติไทยแพ้ยูเครน
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แพ้ 2-3 เซต: จะโดนหักคะแนนเล็กน้อยเพียง -3 คะแนน (คะแนนรวมจะลดลงเหลือ 153.44 คะแนน)
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แพ้ 1-3 เซต: จะโดนหักคะแนน -5.5 คะแนน (คะแนนรวมจะลดลงเหลือ 150.94 คะแนน)
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แพ้ 0-3 เซต: จะเป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุด โดยจะโดนหักคะแนนสูงสุดถึง -8 คะแนน (คะแนนรวมจะร่วงลงไปเหลือ 148.44 คะแนน)
การเจอกัน ยูเครนถือความได้เปรียบในแง่ของอันดับโลก สถิติคะแนนสะสม และรูปร่างที่สูงใหญ่ตามสไตล์ยุโรป ขณะที่ทีมชาติไทยมีความได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้าน เสียงเชียร์ ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เหนือกว่า และสไตล์การเล่นที่เน้นความเร็วและความแม่นยำ
หากนักตบสาวไทยสามารถรักษามาตรฐานเกมรับและดึงเกมให้ยืดเยื้อจนถึงเซตที่ 4 หรือ 5 ได้ เสียงเชียร์ในสนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ทีมไทยมีโอกาสพลิกเอาชนะเพื่อดีดตัวเองขึ้นมาจากโซนอันดับสุดท้าย และรักษาพื้นที่บนเวทีระดับโลกต่อไปในฤดูกาลหน้า
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