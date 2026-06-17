ข่าวต่างประเทศ
รวบหนุ่มมะกัน หลอกขายเกลือให้กับตำรวจล่อซื้อ อ้างเป็นยาเสพติด
รวบหนุ่มมะกัน หลอกขายเกลือให้กับตำรวจล่อซื้อ อ้างเป็นยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน โดนตั้งสองข้อหา เสี่ยงติดคุก 5 ปี
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน สำนักข่าว WPTA รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐอินเดียนาโปลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จับกุมนายเบลค เบรเมอร์ วัย 31 ปี หลังจากที่เขาขายเกลือให้กับตำรวจนอกเครื่องแบบ โดยอ้างว่าเป็นเมทแอมเฟตามีน
โดยนายเบรเมอร์พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล่อซื้อ และได้มีการแลกเปลี่ยนเงินกัน ก่อนจะนำไปสู่การจับกุม ทว่าจากการตรวจสอบพบว่าผงขาวดังกล่าวไม่ใช่เมทแอมเฟตามีนแต่เป็นเกลือโครเชอร์ ซึ่งในเวลาต่อมานายเบรเมอร์สารภาพว่าเป็นเกลือจริง
เบื้องต้นชายคนดังกล่าวถูกตั้งข้อหาค้าขายสารที่จัดเป็นสารควบคุม และฟอกเงิน ข้อหาเหล่านี้มีโทษจำคุกสูงสุดห้าปี
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