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เช็กด่วน! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลัดอำเภอ 2569 เปิดกำหนดการ-สถานที่สอบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 10:36 น.
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รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลัดอำเภอ 2569 เปิดกำหนดการ-สถานที่สอบ

เช็กด่วน! กรมการปกครอง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2569 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถนะ และทดสอบร่างกาย

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กำหนดการเข้าสอบแข่งขันปลัดอำเภอ

การสัมภาษณ์รายบุคคลและการพูดในที่สาธารณะ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569

  • รอบที่ 1: เวลา 07.30 – 08.00 น. เลขประจำตัวสอบ 6900003 – 6902007
  • รอบที่ 2: เวลา 09.30 – 10.00 น. เลขประจำตัวสอบ 6902013 – 6904151
  • รอบที่ 3: เวลา 12.30 – 13.00 น. เลขประจำตัวสอบ 6904157 – 6907735
  • รอบที่ 4: เวลา 14.30 – 15.00 น. เลขประจำตัวสอบ 6907880 – 6916647

รายงานตัว ณ ห้องสอบ The Deck 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคลและการพูดในที่สาธารณะ ณ ห้องสอบ The Deck 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569: อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เวลา 07.30 น. เวลาทดสอบ 08.00 – 08.30 น. ผังที่นั่งสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2

ณ ห้องสอบ The Deck 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (ดันพื้นและลุกนั่ง)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569: เวลารายงานตัว 08.31 – 09.00 น. เวลาทดสอบ 09.01 น. เป็นต้นไป เลขประจำตัวสอบ 6900003 – 6916647

รายงานตัว ณ ห้องสอบ The Deck 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทดสอบดันพื้นและลุกนั่ง ณ ห้องสอบ The Circle ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569: เวลารายงานตัว 09.30 น. เป็นต้นไป เวลาทดสอบ 10.00 น. เป็นต้นไป เลขประจำตัวสอบ 6900003 – 6916647

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

1. ประกาศกรมการปกครอง
https://drive.google.com/…/1RTGNc5lAoO0jVK6TmrD…/view…

2. เอกสารแนบท้าย1 (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
https://drive.google.com/…/1pcOPttc1uh9WbQtHDUf…/view…

3. เอกสารแนบท้าย 2 (ผังที่นั่งทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง)
https://drive.google.com/…/1u3DuJ2Ezn…/view…

4. เอกสารแนบท้าย 3 (ใบตรวจรับเอกสาร)
https://drive.google.com/…/1Jw5fruu7y3tIuD3TviC…/view…

5. เอกสารแนบท้าย 4 (แบบกรอกที่อยู่การจัดส่งเอกสารเรียกรายงานตัว)
https://drive.google.com/…/15svFqjXUvXIr…/view…

6. เอกสารแนบท้าย 5 (เกณฑ์ทดสอบร่างกาย)
https://drive.google.com/…/1AbOqOkSBSOrRwtDYpRK…/view…

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 10:36 น.
64
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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