เช็กด่วน! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลัดอำเภอ 2569 เปิดกำหนดการ-สถานที่สอบ
เช็กด่วน! กรมการปกครอง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2569 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถนะ และทดสอบร่างกาย
กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
กำหนดการเข้าสอบแข่งขันปลัดอำเภอ
การสัมภาษณ์รายบุคคลและการพูดในที่สาธารณะ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569
- รอบที่ 1: เวลา 07.30 – 08.00 น. เลขประจำตัวสอบ 6900003 – 6902007
- รอบที่ 2: เวลา 09.30 – 10.00 น. เลขประจำตัวสอบ 6902013 – 6904151
- รอบที่ 3: เวลา 12.30 – 13.00 น. เลขประจำตัวสอบ 6904157 – 6907735
- รอบที่ 4: เวลา 14.30 – 15.00 น. เลขประจำตัวสอบ 6907880 – 6916647
รายงานตัว ณ ห้องสอบ The Deck 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคลและการพูดในที่สาธารณะ ณ ห้องสอบ The Deck 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569: อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เวลา 07.30 น. เวลาทดสอบ 08.00 – 08.30 น. ผังที่นั่งสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2
ณ ห้องสอบ The Deck 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (ดันพื้นและลุกนั่ง)
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569: เวลารายงานตัว 08.31 – 09.00 น. เวลาทดสอบ 09.01 น. เป็นต้นไป เลขประจำตัวสอบ 6900003 – 6916647
รายงานตัว ณ ห้องสอบ The Deck 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทดสอบดันพื้นและลุกนั่ง ณ ห้องสอบ The Circle ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร)
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569: เวลารายงานตัว 09.30 น. เป็นต้นไป เวลาทดสอบ 10.00 น. เป็นต้นไป เลขประจำตัวสอบ 6900003 – 6916647
รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้
1. ประกาศกรมการปกครอง
https://drive.google.com/…/1RTGNc5lAoO0jVK6TmrD…/view…
2. เอกสารแนบท้าย1 (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
https://drive.google.com/…/1pcOPttc1uh9WbQtHDUf…/view…
3. เอกสารแนบท้าย 2 (ผังที่นั่งทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง)
https://drive.google.com/…/1u3DuJ2Ezn…/view…
4. เอกสารแนบท้าย 3 (ใบตรวจรับเอกสาร)
https://drive.google.com/…/1Jw5fruu7y3tIuD3TviC…/view…
5. เอกสารแนบท้าย 4 (แบบกรอกที่อยู่การจัดส่งเอกสารเรียกรายงานตัว)
https://drive.google.com/…/15svFqjXUvXIr…/view…
6. เอกสารแนบท้าย 5 (เกณฑ์ทดสอบร่างกาย)
https://drive.google.com/…/1AbOqOkSBSOrRwtDYpRK…/view…
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