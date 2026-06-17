ข่าวดาราบันเทิง

แหม่ม วิชุดา ช็อก โดนหมายเรียกคดีร่วมฉ้อโกง ถูกขู่เรียกเงิน 3 ล้านแลกถอนชื่อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 10:30 น.
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แหม่ม วิชุดา โดนหมายเรียกคดีร่วมกันฉ้อโกง

แหม่ม วิชุดา ช็อก เจอหมายเรียกผู้ต้องหาคดีร่วมฉ้อโกง คู่กรณีขู่รีดเงิน 3 ล้านแลกถอนชื่อ ตำรวจเผยออกหมายผิด ไม่ว่างทำคดีอื่นอยู่ สงสัยทำเป็นขบวนการหรือไม่

อยู่ดี ๆ ก็งานเข้าแบบงง ๆ สำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือ แหม่ม วิชุดา หลังเจ้าตัวอัดคลิปวิดีโอโพสต์ลงเฟซบุ๊ก Wichuda Pindum โชว์หมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ระบุชื่อตนเองเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกง พร้อมออกมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังที่ฟังแล้วทะแม่ง ๆ จนอดสงสัยไม่ได้ว่านี่อาจจะเป็นการทำเป็นขบวนการ

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อมีคู่กรณีโทรศัพท์มาหาแหม่มเพื่อถามว่าได้รับหมายเรียกหรือยัง อ้างว่าได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเธอในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงไว้ เมื่อพูดคุยกันไปมา แหม่มจับสังเกตได้ว่าข้อมูลหลายอย่างดูมั่ว ๆ จึงตอบกลับไปอย่างชัดเจนว่าพร้อมจะสู้คดีเมื่อเอกสารมาถึง

ฝั่งคู่กรณีกลับเสนอให้เคลียร์คดี ในตอนแรกนักแสดงสาวไม่เข้าใจความหมายจึงปฏิเสธไป และจะเดินหน้าสู้คดี หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนกลางติดต่อเข้ามาบอกเงื่อนไขว่า หากต้องการให้เอาชื่อออกจากคดีนี้ต้องจ่ายเงินหลักล้านบาท งานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก เพราะยืนยันว่าไม่เคยไปโกงเงินอย่างแน่นอน

นอกจากประเด็นการเรียกเงินแล้ว แหม่ม วิชุดา ยังตั้งข้อสังเกตว่าสามารถออกหมายเรียกผู้ต้องหาซึ่งเป็นเอกสารสำคัญทางราชการโดยไม่มีหลักฐานได้อย่างไร ตนเองมั่นใจเกินร้อยว่าไม่เคยเอาเงินใครมา สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของตนและคนในครอบครัวได้ทั้งหมด จึงเกิดคำถามว่าคู่กรณีใช้หลักฐานเท็จในการเข้าแจ้งความหรือไม่

จากนั้น แหม่มพยายามติดต่อขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้ง แต่กลับได้รับคำตอบว่า “ไม่ว่าง ต้องทำคดีอื่นอยู่” ซึ่งหมายเรียกนี้ออกมาผิด โดยที่ตำรวจเองก็น่าจะไม่ทราบว่าคู่กรณีนำเอกสารดังกล่าวมาใช้เรียกเงินตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นคู่กรณียังแอบอ้างว่าได้คุยกับพนักงานสอบสวนแล้วว่าถ้าจ่ายเงินมา 2-3 ล้านบาทจะยอมเอาชื่อออกให้

อย่างไรก็ดี เธอกล่าวทิ้งท้ายว่าเตรียมไลฟ์สดชี้แจงเรื่องราวแบบม้วนเดียวจบ โดยจะเล่าย้อนไปตั้งแต่เหตุการณ์ที่มีคนมาตะโกนด่าทอถึงสนามบิน พร้อมขอให้ทุกคนช่วยกันพิจารณาว่าสิ่งที่ต้องเผชิญมาทั้งหมดนี้เข้าข่ายมิจฉาชีพที่ทำกันเป็นขบวนการหรือไม่

แหม่ม วิชุดา เจอหมายเรียกผู้ต้องหา
ภาพจาก Facebook : Wichuda Pindum
แหม่ม วิชุดา
ภาพจาก Facebook : Wichuda Pindum

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 10:30 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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