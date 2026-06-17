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ราชา นศท. สอบไม่ผ่าน ปลัดอำเภอ ไม่ท้อ มุ่งช่วยคนติวข้าราชการ งานเอกชนหายาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 10:10 น.
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ราชา นศท. สอบไม่ผ่าน ปลัดอำเภอ ไม่ท้อ มุ่งช่วยคนติวข้าราชการ งานเอกชนหายาก

ราชา นศท. สอบปลัดอำเภอไม่ผ่าน เจ้าตัวเปิดใจมุ่งช่วยคนรอบข้างติวข้าราชการ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ โพสต์ซึ้ง

กลายเป็นเรื่องราวประทับใจในกลุ่มผู้สอบข้าราชการ เมื่อเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ (ทีมงานแมวส้ม) โพสต์ข้อความถึง กิตติภัทร ภูศิริ หรือ ราชา นศท. คนดังในโลกออนไลน์ หลังทราบผลว่าสอบปลัดอำเภอไม่ผ่านปี 2569

ทีมงานแมวส้มเขียนว่า แรกเริ่มที่ได้ยินชื่อเสียงและมีผู้คนกล่าวขานถึงราชา นศท. มากขึ้น ทีมงานถึงขั้นต้องตั้งทีมพิเศษเพื่อทำความรู้จัก จนได้พบตัวตนที่น่ารัก มีเสน่ห์ เป็นคนที่ทุกคนหลงรัก เป็นที่รู้จักของนักศึกษาวิชาทหารรุ่นน้อง แม้ครั้งนี้ราชา นศท. จะยังไม่สามารถก้าวเข้ามาทำงานในกรมการปกครองได้ แต่ทีมงานรู้สึกยินดีที่ได้รู้จัก พร้อมอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไป

ราชา นศท. สอบไม่ผ่าน ปลัดอำเภอ ไม่ท้อ มุ่งช่วยคนติวข้าราชการ งานเอกชนหายาก

กิตติภัทร ภูศิริ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในอัลบั้มการศึกษา เเละ สอบข้าราชการ เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า แม้ตนเองจะสอบปลัดอำเภอไม่ผ่าน แต่ตั้งใจจะอยู่เคียงข้างเพื่อนและครอบครัว เพื่อช่วยผลักดันให้ทุกคนสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และได้บรรจุเป็นข้าราชการ โดยจะนำประสบการณ์จากทุกสนามสอบที่ผ่านมาไปแนะนำและสร้างโอกาสให้คนรอบข้างได้ทำงาน

ราชา นศท. ระบุเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่า การสอบปลัดอำเภอว่ายากแล้ว แต่การหางานในยุคนี้ยากยิ่งกว่า ตนเข้าใจแรงกดดันของครอบครัวที่ลูกยังไม่มีงานทำ และบางคนยังมีภาระหนี้สิน กยศ. ขณะที่งานบริษัทเอกชนก็หายากขึ้น มีการลดคน และมีเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่ คนทำงานต้องแบกรับงานหนัก หากไม่เก่งจริงอยู่ได้ยาก ตนจึงตัดสินใจสละเวลามาช่วยติวและช่วยเหลือเพื่อนในส่วนนี้อย่างเต็มที่

สำหรับอนาคตการทำงานของตนเองนั้น ปัจจุบันสอบขึ้นบัญชีท้องถิ่นไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นงานใกล้บ้าน ทำให้มีเวลาช่วยเหลือเพื่อนและครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ส่วนการสอบในสนามอื่น ๆ จะพิจารณาอีกครั้งในอนาคต

ราชา นศท. สอบไม่ผ่าน ปลัดอำเภอ ไม่ท้อ มุ่งช่วยคนติวข้าราชการ งานเอกชนหายาก ราชา นศท. สอบไม่ผ่าน ปลัดอำเภอ ไม่ท้อ มุ่งช่วยคนติวข้าราชการ งานเอกชนหายาก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 10:10 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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