ราชา นศท. สอบไม่ผ่าน ปลัดอำเภอ ไม่ท้อ มุ่งช่วยคนติวข้าราชการ งานเอกชนหายาก
ราชา นศท. สอบปลัดอำเภอไม่ผ่าน เจ้าตัวเปิดใจมุ่งช่วยคนรอบข้างติวข้าราชการ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ โพสต์ซึ้ง
กลายเป็นเรื่องราวประทับใจในกลุ่มผู้สอบข้าราชการ เมื่อเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ (ทีมงานแมวส้ม) โพสต์ข้อความถึง กิตติภัทร ภูศิริ หรือ ราชา นศท. คนดังในโลกออนไลน์ หลังทราบผลว่าสอบปลัดอำเภอไม่ผ่านปี 2569
ทีมงานแมวส้มเขียนว่า แรกเริ่มที่ได้ยินชื่อเสียงและมีผู้คนกล่าวขานถึงราชา นศท. มากขึ้น ทีมงานถึงขั้นต้องตั้งทีมพิเศษเพื่อทำความรู้จัก จนได้พบตัวตนที่น่ารัก มีเสน่ห์ เป็นคนที่ทุกคนหลงรัก เป็นที่รู้จักของนักศึกษาวิชาทหารรุ่นน้อง แม้ครั้งนี้ราชา นศท. จะยังไม่สามารถก้าวเข้ามาทำงานในกรมการปกครองได้ แต่ทีมงานรู้สึกยินดีที่ได้รู้จัก พร้อมอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไป
กิตติภัทร ภูศิริ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในอัลบั้มการศึกษา เเละ สอบข้าราชการ เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า แม้ตนเองจะสอบปลัดอำเภอไม่ผ่าน แต่ตั้งใจจะอยู่เคียงข้างเพื่อนและครอบครัว เพื่อช่วยผลักดันให้ทุกคนสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และได้บรรจุเป็นข้าราชการ โดยจะนำประสบการณ์จากทุกสนามสอบที่ผ่านมาไปแนะนำและสร้างโอกาสให้คนรอบข้างได้ทำงาน
ราชา นศท. ระบุเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่า การสอบปลัดอำเภอว่ายากแล้ว แต่การหางานในยุคนี้ยากยิ่งกว่า ตนเข้าใจแรงกดดันของครอบครัวที่ลูกยังไม่มีงานทำ และบางคนยังมีภาระหนี้สิน กยศ. ขณะที่งานบริษัทเอกชนก็หายากขึ้น มีการลดคน และมีเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่ คนทำงานต้องแบกรับงานหนัก หากไม่เก่งจริงอยู่ได้ยาก ตนจึงตัดสินใจสละเวลามาช่วยติวและช่วยเหลือเพื่อนในส่วนนี้อย่างเต็มที่
สำหรับอนาคตการทำงานของตนเองนั้น ปัจจุบันสอบขึ้นบัญชีท้องถิ่นไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นงานใกล้บ้าน ทำให้มีเวลาช่วยเหลือเพื่อนและครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ส่วนการสอบในสนามอื่น ๆ จะพิจารณาอีกครั้งในอนาคต
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