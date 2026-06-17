ฟารีดา โดนอีก! คนวงในโผล่เล่าวีรกรรม “แกล้งท้อง” ในกองถ่ายหนังสั้น หวังเรียกร้องความสนใจ อ้าง “ตกใจเลยขึ้นสองขีด” เพจดังขุดโพสต์เก่าเทียบ
หลังจากมหากาพย์ภาพที่ตรวจครรภ์รีไซเคิล ส่งให้ทั้งนักร้องชาย ฟ. และ ติณติณ New Country ซึ่งเป็นภาพเดียวกันเป๊ะ ๆ ทำให้ ฟารีดา ต้องกลับมานั่งชี้แจงในโหนกระแสเป็นครั้งที่ 2 โดยนักร้องสาวอ้างว่า ผลตรวจที่ส่งให้นักร้อง ฟ. นั้นเธอเอามาจากในเน็ตส่งให้ซาแซงคนหนึ่ง ตามคำขอของบุคคลที่ 3 แต่ดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบอยู่แค่นี้
เมื่อจู่ ๆ มีหนุ่มคนหนึ่งคาดว่าเป็นหนึ่งในทีมงานกองถ่ายหนังสั้น ได้ออกมาโพสต์คลิปย้อนเล่าพฤติกรรมของ ฟารีดา เมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมาว่าเธอคนนี้เคยกุเรื่องท้องมาแล้ว เพื่อเรียกร้องความสนใจและการดูแลจากคนในกอง
“เหตุการณ์ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่กองถ่ายหนังสั้นของตนได้รับนักแสดงเข้ามาใหม่ 1 คน ซึ่งเป็นคนนิสัยดี แสดงได้ และคนดูชื่นชอบ ทำให้เขารู้สึกว่าคนในกองเมินเขา ไม่สนใจเขา ซึ่งถามว่าจริงไหม ก็ตอบเลยว่าจริง แต่ถามว่าทำไมถึงต้องเมิน ต้องไม่สนใจเขา ก็ต้องบอกว่าทุกคนที่เข้ามาในกองหนังสั้นของตน ทุกคนจะดูแลเทคแคร์อย่างดี แต่ด้วยความที่ว่าฟารีดาเขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะ โกหกหลายเรื่อง พอรู้สึกว่าตัวเองไม่เด่น ไม่สำคัญ โดนลดบทบาทลงก็เริ่มที่จะหาเรื่องโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจ จนมันเลยเถิดมาถึงเรื่องท้อง กินมะม่วงแล้วไม่เปรี้ยว ดมกลิ่นกะปิแล้วไม่ได้กลิ่น
พอคนในกองเริ่มจับโป๊ะได้เยอะ ๆ ก็ไปถามก็ได้ใจความว่า ‘อ่อ วันนั้นหนูตรวจครรภ์ แล้วมันขึ้น 1 ขีด แล้วเหมือนว่าหนูตกใจมันก็เลยขึ้น 2 ขีด’ ก็เลยงงว่า ตกใจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการตรวจครรภ์? หรือว่าระหว่างปัสสาวะเพื่อตรวจครรภ์อยู่ตกใจแล้วมันเลยขึ้น 2 ขีดแบบนี้หรอ? เหตุผลที่โกหกว่าท้อง ก็เพราะอยากได้รับความสนใจจากคนรอบข้าง หวังว่าคนรอบข้างจะกลับมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่ดูนิสัยของตัวเองเลยว่านิสัยตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนผลักคนอื่นให้ออกไปไกลตัว แล้วไม่อยากมีใครยุ่งด้วย
ถ้าสงสัยว่า ทำไมตนถึงต้องออกมาพูด มาโพสต์ เอาจริง ๆ เหตุการณ์ที่เล่ามันเกิดมาเป็นปีแล้ว แรก ๆ ที่ปล่อยไปด้วยความรำคาญ แล้วก็ไม่อยากจะยุ่งเสวนาด้วย แต่ตอนนี้คิดว่ามันต้องพูดจริง ๆ เพราะตนเริ่มรู้สึกว่า การโกหก การกุเรื่องของฟารีดามันเริ่มจะเกินขอบเขต จนกลายเป็นตัวอันตรายไปแล้ว ทุกคนต้องแยกแยะด้วยว่า ตนไม่ได้ตัดสินว่ารอบนี้ฟารีดาโกหกว่าท้อง แต่นี่คือพฤติกรรมในอดีตที่น้องเคยทำ และไม่ได้ทำแค่กับกองถ่ายของตน วีรกรรมยังมีอีกเยอะแต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะพูดดีหรือเปล่า เพราะแค่นี้ก็ยับแล้ว
แล้วที่ฟารีดาบอกว่า เลือกที่จะออกจากความกดดันตรงนี้ หรือว่าออกไปเอง จริง ๆ ไม่ใช่ แต่ตนเป็นคนเตะน้องออกจากไลน์กลุ่มเอง แล้วไม่เรียกมาทำงาน เลิกเอาดีเข้าตัวเอาชั่วคนให้คนอื่นสักที”
ก่อนหน้านี้หนุ่มเจ้าของโพสต์ก็ได้มีการโพสต์คลิปไปแล้ว 1 คลิป ซึ่งเป็นช่วงการออกรายการโหนกระแสครั้งที่ 2 ของ ฟารีดา โดยอัดหน้าจอช่วงที่ พี่หนุ่ม กรรชัย ถามฟารีดา ว่า “เคยไปอ้างเรื่องท้องกับคนอื่นไหมก่อนหน้านี้” ทางฟารีดาตอบอย่างมั่นใจกลางรายการเลยว่า “ไม่เคย” เจ้าของโพสต์จึงอัดคลิปถ่ายหน้าตัวเองพร้อมบอกให้ฟารีดาคิดดี ๆ อีกทีนึงก่อน จากนั้นก็โพสต์คลิปย้อนเล่าเหตุการณ์ข้างต้น
ต่อมาไม่นานหลังคลิปย้อนเล่าวีรกรรมฟารีดาถูกเผยแพร่ ล่าสุดเพจดังอย่าง อีป้า 5.0 V2 ได้นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ในหน้าเพจด้วยเช่น แต่ที่อึ้งมากไปกว่านั้นคือเพจอีป้า 5.0 ดันไปขุดเจอโพสต์เก่าของฟารีดาเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 68 ที่คาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่หนุ่มกองถ่ายเล่าในคลิป
“เราโดนผช(บางคน)ในกองถ่ายเล็ก ๆ กระทำการเลือกปฏิบัติกับเราแบบชัดเจน เพียงเพราะเราผมสั้นและรูปร่างผมไม่ได้น่ารักแบบอีกคนที่พวกเค้าให้ความสนใจ จนหนูรู้สึกเหมือนทำงานไปพร้อมกับการถูกเพิกเฉย ไม่ได้ถูกรับการดูแลให้ดีอย่างที่ควร หนูมีตัวตนแค่หน้ากล้อง พอหลังกล้องพวกเค้าก็เลือกจะแปลกแยกกัยหนู และเวลาหนูถามอะไรพวกเขาเลือกที่จะนิ่งเฉยไม่ตอบ แต่พอเป็นอีกคนถาม พวกเค้าพร้อมที่จะตอบทันที แล้วบางทีก็โดนแซะโดนบรัฟอีกด้วย
และใช่ตัวหนูเองเลือกที่จะเดินออกมาจากจุดอึดอัดตรงนั้นเพื่อความสบายใจ หนูรับงานหนังต่างประเทศ งานจากช่องใหญ่ หรืองานไลฟ์สดต่าง ๆ งานซิทคอมและงานละครสั้นช่องอื่น ๆ หนูไม่เคยถูกกระทำให้แปลกแยกได้ขนาดนี้ กองถ่ายอื่นเค้าเท่าเทียม เค้าดูแลหนูอย่างดี แต่อันนี้โดนเพียงเพราะหน้าตาไม่ได้น่ารักตามสเปกชายไทยแท้ (บางคน) เลยโดนกระทำแบบนี้
หลังจากนี้ไปหนูจะพิสูจน์ให้เห็นว่าหนูนี่แหละคือ star ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน หนูออกจากตรงนั้นมายอมรับว่าสบายใจขึ้นมาก ๆ ที่ลบสิ่ง toxic บางอย่างออกจากชีวิต และเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนหน้าตาน่ารักหรือหน้าตาดีบางคนร้ายกว่าที่คิด ฝากไว้ให้คิดค่ะ”
@panyasrichat6
คิดดีๆ#ฟาริดา #โหนกระแส #ลูกปัด #ตกใจตรวจขึ้น2ขีด
@panyasrichat6
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร?
- ฟารีดา รับผิดกุเรื่อง นักร้อง ฟ. เพราะขาดสติ กราบขอโทษ ‘ติณติณ’ กล่าวหาพรากผู้เยาว์
- ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ
- ฟารีดา ขึ้นจอดำ เพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล? ส่งนักร้อง ฟ. ด้านผจก.ยุติบทบาทแล้ว
อ้างอิงจาก : TikTok @panyasrichat6
ติดตาม The Thaiger บน Google News: