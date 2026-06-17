คมนาคมฯ เผยราคาค่าโดยสารจะทยอยลดลง หลังสถานการณ์น้ำมันโลกดีขึ้น
สิริพงศ์ รมช.คมนาคม เผยราคาค่าโดยสารจะทยอยลดลง หลังสถานการณ์น้ำมันโลกดีขึ้น แต่รัฐยังจำเป็นต้องตรึงราคาเพื่อคุมราคาในส่วนที่ควบคุมลำบาก
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม กล่าวถึงการลดราคาค่าโดยสารและค่าขนส่ง หลังสถานการณ์น้ำมันโลกดีขึ้นว่า โดยปกติรัฐมีการตรึงราคาอยู่แล้ว ซึ่งช่วงสงกรานต์เราก็มีการปล่อยลอยตัว คือขึ้นได้ลงได้ มีการกำหนดเพดานว่าขึ้น และลงได้เท่าไหร่ต่อราคาน้ำมัน
ขณะเดียวกันก็ต้องดูราคาน้ำมันดีเซล เพราะมีการปรับตลอดเวลา เช่น ถ้าน้ำมันราคาปรับขึ้น 4 บาท ก็อนุญาตให้ขึ้นได้ 5-10 สตางค์ แต่ขณะนี้เมื่อราคาน้ำมันทยอยปรับลด ราคาขนส่ง และค่าโดยสารก็ต้องไหลลงเรื่อยๆ
ส่วนจะมีการเรียกผู้ประกอบการรถโดยสารมาพูดคุยหรือไม่นั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า มีการสื่อสารกันตลอด แม้ขณะนี้ราคาน้ำมันจะปรับลดลง แต่ยังไม่เท่าตอนปรับราคาขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องพยุงราคาให้มีความแปรผันน้อยที่สุด ซึ่งอาจจะมี DLT รอบ 2 คือเข้าไปช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการตรึงราคาค่าโดยสาร แต่จะมีสมการคิดราคาน้ำมันว่าขึ้นเท่าไหร่ เพราะราคาน้ำมันเป็นต้นทุน 70% ของราคาค่าโดยสาร
ซึ่งหากราคาน้ำมันขึ้นมา 30% ดัชนีราคาค่าโดยสารที่จะขึ้นจะต้องถึง 20 % แต่ที่ผ่านมาดัชนีค่าโดยสารขึ้นได้แค่ 10% ซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุน ดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันทยอยลง ราคาค่าโดยสารก็จะค่อยๆไหลลง แต่รัฐยังจำเป็นต้องตรึงราคาเพื่อคุมราคาในส่วนที่ควบคุมลำบาก
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