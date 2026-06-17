ภาพประทับใจ ตำรวจม้าสง่างาม ถวายอารักขาในหลวง-พระราชินี สมพระเกียรติ ไม่หวั่นฝนตก
ภาพประทับใจ ตำรวจม้าสง่างาม สมพระเกียรติ ถวายอารักขาในพระราชพิธีสำคัญ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ กองกำกับการม้าตำรวจ เผยแพร่ภาพการปฏิบัติหน้าที่อันน่าภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่และม้าตำรวจ ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด บริเวณแยกศาลหลักเมือง
การปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 19.30 น. ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
พ.ต.อ.กฤตชัย โพธิ์อ๊ะ ผู้กำกับการม้าตำรวจ นำกำลังเจ้าหน้าที่รวม 12 นาย ม้าตำรวจ 4 ม้า ร่วมกับ พ.ต.ท.นพชัย ธรรมรักษา รองผู้กำกับการฯ พ.ต.ท.ชัยยศ รักษาแก้ว สารวัตรร่วมปฏิบัติหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานสัตวแพทย์ที่คอยดูแลความพร้อมของม้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุด
ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจม้าในเครื่องแบบเต็มยศ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง สง่างาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่ามกลางบรรยากาศการถวายความปลอดภัยรอบพระบรมมหาราชวัง ได้สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมในการทำหน้าที่สำคัญระดับประเทศของกองกำกับการม้าตำรวจ
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