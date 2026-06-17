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รัฐบาลสั่ง สคบ. ตรวจสอบ แบตจักรยานไฟฟ้าระเบิด ขณะชาร์จในบ้าน หวั่นเกิดเหตุซ้ำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 09:57 น.
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รัฐบาลสั่ง สคบ. ตรวจสอบ แบตจักรยานไฟฟ้าระเบิด ขณะชาร์จในบ้าน หวั่นเกิดเหตุซ้ำ

รัฐบาลสั่ง สคบ. ตรวจสอบเหตุแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า ระเบิดขณะชาร์จไฟภายในบ้าน หวั่นเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำรอย

17 มิ.ย. 2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะกรณีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

ขณะที่ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้สั่งการให้ สคบ. เร่งตรวจสอบกรณีแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟภายในบ้านพักจนเกิดเพลิงไหม้และกลุ่มควัน ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอันตราย พร้อมดำเนินการเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก

น.ส.ลลิดา กล่าวว่า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้ สคบ. ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย รวมถึงตรวจสอบว่าสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลไทย

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมและอุปกรณ์ชาร์จไฟ ซึ่งหากไม่ได้มาตรฐานหรือใช้งานไม่ถูกต้อง อาจเกิดความร้อนสะสมจนลุกไหม้หรือระเบิดได้อย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลได้สั่งการให้ สคบ. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จที่วางจำหน่ายในท้องตลาด รวมถึงติดตามผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

น.ส.ลลิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกฎหมายไทยมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างชัดเจน ทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งให้อำนาจคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย โดยผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายกระทำผิด

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้ง สคบ. สมอ. การไฟฟ้า และภาคีเครือข่ายผู้บริโภค เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้สินค้าและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน” น.ส.ลลิดา กล่าว

พร้อมกันนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้รถจักรยานไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ได้มาตรฐานและตรงตามที่ผู้ผลิตกำหนด หลีกเลี่ยงการชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือในช่วงที่ไม่มีผู้ดูแล ชาร์จในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและห่างจากวัสดุไวไฟ รวมทั้งหมั่นสังเกตความผิดปกติของแบตเตอรี่ เช่น อาการบวม ร้อนผิดปกติ หรือมีกลิ่นไหม้ หากพบความผิดปกติควรหยุดใช้งานทันทีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายจากสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของ สคบ. หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 09:57 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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