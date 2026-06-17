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ทนายตั้ม เล่าชีวิตในคุก เคยมีคนตะโกนด่า เผยสาเหตุผมยาว กอด ‘ดีเจแมน’ ร้องไห้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 10:49 น.
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ทนายตั้มเปิดใจหลังได้ประกันตัว เล่าชีวิตในเรือนจำแดน 3

ทนายตั้ม เล่าชีวิตในเรือนจำ โดนขาใหญ่จ้างคนมาตะโกนด่า เผยสาเหตุผมยาวเพราะคดียังไม่สิ้นสุด ย้อนโมเมนต์กอดดีเจแมนร้องไห้ปรับทุกข์ อยากกลับบ้าน

ทนายตั้ม นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการ คนดังนั่งเคลียร์ ผ่านช่องยูทูป ช่อง8 : Thai Ch8 ถึงการใช้ชีวิตภายในเรือนจำและการต่อสู้คดีตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ตอบชัดข้อสงสัยทำไมผมยาวตั้งแต่วันแรกที่เดินออกจากคุก พร้อมเล่าความสัมพันธ์ ดีเจแมน หรือ พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา

ทนายตั้มได้คลายข้อสงสัยที่หลายคนตั้งคำถามว่า เหตุใดตนยังมีผมยาวและดูเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เดินออกจากคุก จึงอธิบายว่า เนื่องจากคดีของตนยังอยู่ในคดีระหว่าง ตามระเบียบแล้วไม่ต้องตัดผมสั้นเกรียน เพียงแค่ตัดรองทรงสูงตามความเหมาะสมเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดแล้วที่ต้องตัดผมสั้นเกรียน

นอกจากนี้ยังเผยว่าชีวิตข้างในไม่ได้ลำบากเหมือนสมัยก่อน มีอาหารและแกงถุงขายตามปกติ

ช่วงที่ถูกคุมขังอยู่ในแดน 3 ทนายตั้มเล่าว่าตนได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังรายอื่นในห้องสมุด การทำหน้าที่นี้ทำให้ตนได้นอนในห้องขนาดเล็กนอนได้ประมาณ 10 คน มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องนอนใหญ่ที่ต้องนอนรวมกันกว่า 50 คน

พร้อมเล่าประสบการณ์ตอนที่ได้พบกับ ดีเจแมน ที่ถูกคุมขังอยู่ในแดน 3 มาเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ช่วงที่ตนเข้าไปแรก ๆ ยอมรับว่าสภาพจิตใจแย่และรู้สึกดิ่งมาก ทางเจ้าหน้าที่จึงให้ดีเจแมนเข้ามาดูแลจิตใจ กล่าวว่า “ผมพูดแบบไม่อายเลย นั่งกอดกันร้องไห้ ดีเจแมนก็ให้กำลังใจ จริง ๆ ผมไม่รู้จักเขามาก่อน แต่ก็เหมือนกับคนหัวอกเดียวกัน เขาก็ร้องไห้อยากกลับบ้าน ผมก็อยากกลับบ้านเหมือนกัน ซึ่งแดน 3 ที่ทั้งสองคนอยู่นั้นไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่ มันมีที่อยู่นิดเดียวแล้วคนอยู่กัน 500 – 600 คน”

เมื่อถูกถามว่ามีคนรังแกทนายตั้มตอนอยู่ในเรือนจำหรือไม่ นายษิทรา ยอมรับว่า “มันก็มีครับ คนที่อยากจะสร้างชื่อ อยากเล่นงานผม มันมีอยู่แล้วครับ มีคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างหมั่นไส้ผมแล้วค่อนข้างมีอำนาจแล้วอยู่ในห้องแอร์ก็ไปใช้เด็กมาตะโกนด่าหน้าห้องสมุด มาหาเรื่อง แต่ในตอนหลังเด็กคนนั้นก็มาขอโทษผมพร้อมอธิบายว่าเป็นเครื่องมือของอีกคนหนึ่ง บอกว่าจะให้ไก่ 1 ตัว แต่สุดท้ายก็ไม่ให้จึงมาขอโทษตนเอง

ไม่เคยโดนตี เพราะไม่เคยทำอะไรผิดระเบียบ ส่วนมากผู้ต้องหาจะรักผมเพราะเข้าไปให้คำปรึกษาต่าง ๆ”

นายษิทรา เบี้ยบังเกิด
ภาพจาก Instagram : sittra.b

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 10:49 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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