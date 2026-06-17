ทนายตั้ม เล่าชีวิตในคุก เคยมีคนตะโกนด่า เผยสาเหตุผมยาว กอด ‘ดีเจแมน’ ร้องไห้
ทนายตั้ม เล่าชีวิตในเรือนจำ โดนขาใหญ่จ้างคนมาตะโกนด่า เผยสาเหตุผมยาวเพราะคดียังไม่สิ้นสุด ย้อนโมเมนต์กอดดีเจแมนร้องไห้ปรับทุกข์ อยากกลับบ้าน
ทนายตั้ม นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการ คนดังนั่งเคลียร์ ผ่านช่องยูทูป ช่อง8 : Thai Ch8 ถึงการใช้ชีวิตภายในเรือนจำและการต่อสู้คดีตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ตอบชัดข้อสงสัยทำไมผมยาวตั้งแต่วันแรกที่เดินออกจากคุก พร้อมเล่าความสัมพันธ์ ดีเจแมน หรือ พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา
ทนายตั้มได้คลายข้อสงสัยที่หลายคนตั้งคำถามว่า เหตุใดตนยังมีผมยาวและดูเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เดินออกจากคุก จึงอธิบายว่า เนื่องจากคดีของตนยังอยู่ในคดีระหว่าง ตามระเบียบแล้วไม่ต้องตัดผมสั้นเกรียน เพียงแค่ตัดรองทรงสูงตามความเหมาะสมเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดแล้วที่ต้องตัดผมสั้นเกรียน
นอกจากนี้ยังเผยว่าชีวิตข้างในไม่ได้ลำบากเหมือนสมัยก่อน มีอาหารและแกงถุงขายตามปกติ
ช่วงที่ถูกคุมขังอยู่ในแดน 3 ทนายตั้มเล่าว่าตนได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังรายอื่นในห้องสมุด การทำหน้าที่นี้ทำให้ตนได้นอนในห้องขนาดเล็กนอนได้ประมาณ 10 คน มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องนอนใหญ่ที่ต้องนอนรวมกันกว่า 50 คน
พร้อมเล่าประสบการณ์ตอนที่ได้พบกับ ดีเจแมน ที่ถูกคุมขังอยู่ในแดน 3 มาเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ช่วงที่ตนเข้าไปแรก ๆ ยอมรับว่าสภาพจิตใจแย่และรู้สึกดิ่งมาก ทางเจ้าหน้าที่จึงให้ดีเจแมนเข้ามาดูแลจิตใจ กล่าวว่า “ผมพูดแบบไม่อายเลย นั่งกอดกันร้องไห้ ดีเจแมนก็ให้กำลังใจ จริง ๆ ผมไม่รู้จักเขามาก่อน แต่ก็เหมือนกับคนหัวอกเดียวกัน เขาก็ร้องไห้อยากกลับบ้าน ผมก็อยากกลับบ้านเหมือนกัน ซึ่งแดน 3 ที่ทั้งสองคนอยู่นั้นไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่ มันมีที่อยู่นิดเดียวแล้วคนอยู่กัน 500 – 600 คน”
เมื่อถูกถามว่ามีคนรังแกทนายตั้มตอนอยู่ในเรือนจำหรือไม่ นายษิทรา ยอมรับว่า “มันก็มีครับ คนที่อยากจะสร้างชื่อ อยากเล่นงานผม มันมีอยู่แล้วครับ มีคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างหมั่นไส้ผมแล้วค่อนข้างมีอำนาจแล้วอยู่ในห้องแอร์ก็ไปใช้เด็กมาตะโกนด่าหน้าห้องสมุด มาหาเรื่อง แต่ในตอนหลังเด็กคนนั้นก็มาขอโทษผมพร้อมอธิบายว่าเป็นเครื่องมือของอีกคนหนึ่ง บอกว่าจะให้ไก่ 1 ตัว แต่สุดท้ายก็ไม่ให้จึงมาขอโทษตนเอง
ไม่เคยโดนตี เพราะไม่เคยทำอะไรผิดระเบียบ ส่วนมากผู้ต้องหาจะรักผมเพราะเข้าไปให้คำปรึกษาต่าง ๆ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายตั้ม แค้นมาก ทำชีวิต-ครอบครัวพังพินาศ ลั่น อยู่ในคุก ไม่มีโอกาสตอบโต้
- ทนายตั้ม ท้าบ้านพระอาทิตย์ เพิ่มเป็นดื่มฉี่ 142 แก้ว มั่นใจชนะชั้นอุทธรณ์
- ด่วน! ศาลอนุญาตให้ประกันตัว ทนายตั้ม วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: