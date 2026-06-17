ผู้พิพากษาสาวสหรัฐฯ ส่งจดหมายโร่ขอโทษ ถูกจับได้มีเซ็กซ์กับตำรวจในเครื่องแบบคาศาล
พิพากษาสาวสหรัฐฯ ส่งจดหมายโร่ขอโทษ ถูกจับได้มีเซ็กซ์กับตำรวจในเครื่องแบบคาศาลในเวลางาน ยอมรับผิด เบื้องต้นโดนตักเตือน
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน สำนักข่าว CNN รายงานว่านาง อีเลนอร์ รอส ผู้พิพากษาศาลแขวงแห่งศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขตเหนือของรัฐจอร์เจีย ได้ส่งจดหมายขอโทษ ภายหลังถูกตักเตือน จากกรณีที่มีเพศสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงภายในศาล และโกหกต่อทีมสืบสวน
โดยเธอยอมรับว่าสิ่งที่เธอทำนั้นผิด และไม่มีข้ออ้างใดๆ คุณไม่ควรต้องมาพบเจอประสบการณ์แย่ ๆ เพราะความขัดแย้งที่ไม่เหมาะสมที่ดิชั้นเป็นต้นเหตุ
สำหรับการสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่เสมียนกฎหมายคนหนึ่งของเธอรายงานว่า ในหลายโอกาส ผู้พิพากษารายนี้มีเพศสัมพันธ์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในเครื่องแบบภายในห้องทำงานของตน ระหว่างเวลาราชการ
นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาว่าเธอละเลยการกำกับดูแลเสมียนอย่างเหมาะสม และในเหตุการณ์หนึ่ง เธอได้ตะโกนด่าทอและใช้คำหยาบคายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย อย่างไรก็ตามในตอนแรกเธอปฏิเสธและโกหกทีมสืบสวน ก่อนที่จะยอมรับในท้ายที่สุด
โดยนางรอสถูกตักเตือน แต่ไม่ได้มีการลงโทษเพิ่มเติม นอกจากนี้เธอยังยอมรับข้อตกลงด้วยว่าเธอจะไม่รับตำแหน่งหัวหน้าผู้พิพากษาประจำเขตอื่นและต้องส่งจดหมายขอโทษเสมียนกฎหมายทั้ง 6 คนด้วย
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