วงในหลุดคำใบ้ นักร้องผมยาว เอวกิ่ว ประกาศโสดสนิท หลังสัมพันธ์รักต่างวัยไปต่อไม่ได้

วงในหลุดคำใบ้ นักร้องผมยาว เอวกิ่ว เจ้าของผลงานเพลงฮิตยอดวิวหลายสิบล้าน ประกาศโสดได้เต็มปาก หลังสัมพันธ์รักต่างวัยไปต่อไม่ได้ ด้วยปัญหาสะสม
ถึงแม้จะไม่ถูกหวยรางวัลที่ 1 แต่การเผือกของชาวเน็ตต้องห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะล่าสุด (16 มิ.ย. 69) ทางเพจ ทีวีพูล TVPool ออกมาโพสต์คำใบ้แรง ให้สายสืบโซเชียลได้ขยับเขยื้อนต่อมเผือกกันหน่อย ซึ่งรอบนี้ถึงคราวของนักร้องผมยาวเอวกิ่ว เจ้าของผลงานเพลงยอดวิวหลายสิบล้าน ประกาศโสดเต็มตัว หลังพยายามประคองรักต่างวัยแล้ว แต่ไปไม่รอด งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตทำงานกันอย่างหนัก เพราะไม่รู้เลยว่าเพศไหน? เดายากจริง ๆ
“ว๊ายๆๆๆ!!! นักร้องผมยาว เอวกิ่ว ยอดวิวหลายสิบล้าน ประกาศโสดอย่างเป็นทางการ ปิดฉากความสัมพันธ์รักต่างวัยที่หลายคนเคยลุ้นให้ไปต่อไม่ได้ ด้วยวัย ด้วยปัญหาสะสม ขอโสดดดดดดดยาวไปๆๆ”
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อ้างอิงจาก : FB ทีวีพูล TVPool
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