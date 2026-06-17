ข่าวการเมือง

เช็กที่นี่! รายชื่อผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.-สก. ผ่านเว็บไซต์ ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 09:28 น.
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กรุงเทพฯ ชวนประชาชน ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.-สก. ทั้ง 50 เขต ผ่านเว็บไซต์ ก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ล่วงหน้าก่อนถึงวันเลือกตั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ได้ทางเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com

ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปี 2569 ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งรายชื่อผู้สมัคร สถานที่เลือกตั้ง กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข่าวสารการเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงต้องไปใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีรายชื่ออยู่เท่านั้น

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เพื่อร่วมกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในแบบที่ตนต้องการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. สก.
FB/ กรุงเทพมหานคร

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 09:28 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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