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“เฮียมอม้า” รับตบหัวดีเจจริง อ้างที่บอกรู้จักกูไหม ไม่ได้กร่าง พยายามขอโทษแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 09:23 น.
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เฮียมอม้า รับตบหัวดีเจจริง อ้างที่บอกรู้จักกูไหม ไม่ได้กร่าง พยายามขอโทษแล้ว ชี้อีกฝ่ายแจ้งความเพราะไม่ได้อยากดำเนินคดี แต่เพราะอยากดัง

จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pattara Kajohnnapapong ได้ร้องเรียนว่า “ผมถูกทำร้ายร่างกายด้วยการตบศรีษะ จำนวนหลายครั้ง ขณะเปิดเพลงอยู่ ที่จังหวัดขอนแก่น คืน วันที่ 13 มิย 69

ผมได้เดินทางไปเล่นดีเจให้กับร้านหนึ่งในจังหวัด ขอนแก่น รอบการเล่นผมคือ 01.30am หลังจากผมเล่นไปได้สักประมาณ 5-10นาที มีบุคคลที่ไม่รู้จัก ไม่เคยสนทนากันมาก่อน เข้ามาในบูธดีเจ และกล่าวทำนองว่าข่มขู่ “..กูบอกให้มึงเปิด HBD มึงไม่เข้าใจหรอ มึงรู้มั้ยกูเปนใคร” แล้วก็ตบเข้าที่ศีรษะของผม หลายครั้ง ติดต่อกัน ระหว่างนั้นมีถอดหมวกผมออก โยน และตบอีกครั้ง หรือตบจนหมวกหลุด ผมไม่แน่ใจ เนื่องจากเค้าเข้ามาทาง “ด้านหลัง” ของผม

ทั้งนี้ ร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหละหลวมในการดูแลความปลอดภัย มันเปนช่วงชุลมุนที่ทีมงานและคนสนิทที่ผมเชิญมา กำลังเข้ามาหา

ทำไมต้องใช้ อำนาจ ที่ตัวเองมี มาข่มขู่ มาทำอย่างนี้กับผมด้วย ผมก้อแค่มาทำงาน หาเงิน เลี้ยงครอบครัวผมแค่นั้น” ก่อนที่จะได้เข้าแจ้งความ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้พูดคุยกับชายคนดังกล่าวผ่านโทรศัพท์ เฮียมอม้า (นามสมมุติ) ระบุตำแหน่งเป็น กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า ต้นสายปลายเหตุเนื่องจากตนเองคิดว่าเป็นดีเจที่รู้จัก เพราะตนเองเป็นคนชอบเที่ยว รู้จักดีเจทุกคน ตนไปตบนั้นเพราะว่าเมาหนัก ต้องการแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนในโต๊ะ จึงบอกเอ็มซีที่รู้จักกันให้พูดอวยพรและเปิดเพลงให้หน่อย

ตนเองพยายามบอกให้เปิดหลายรอบ จนเอ็มซีบอกว่า บอกดีเจแล้วเค้าไม่เปิดให้ จะให้ทำไง ตนเองจึงโมโหที่เปิดช้า จึงเดินไปตบตามคลิป แต่ที่ตบเพราะคิดว่าเป็นดีเจในพื้นที่ พอตนเองรู้ว่าไม่ใช่ดีเจในพื้นที่ เป็นทางร้านจ้างมาก็ไม่ทันแล้ว พยายามขอโทษและจะขอชดใช้รับผิดชอบ แต่ทางดีเจไม่ยอมคุยด้วย กลับไปแจ้งความ ตนเองเชื่อว่า ที่ดีเจแจ้งความไม่ใช่เพราะอยากให้ดำเนินคดี แต่อยากดังจะได้เป็นดีเจที่มีชื่อเสียง ตอนนี้ก็สมใจแล้ว

ที่ตนเองบอกว่า “มึงรู้จักกูไหม” คิดว่าดีเจเป็นคนในพื้นที่จะต้องรู้จักตนเองแน่นอนจึงพูดแบบนั้น ยืนยันไม่ได้พูดกร่าง และไม่ได้ใช้ตำแหน่ง กต.ตร.มากร่างด้วย และตำแหน่งกต.ตร.นั้น ตนเองออกมานานแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพียงแต่มีภาพติดอยู่ยังไม่เอาออกเท่านั้น โดยออกมาตั้งแต่เดือน ธ.ค.68 เพราะล้มละลายจนเป็นซึมเศร้า จึงไม่อยากให้ตัวเองดิ่ง จึงต้องไปเที่ยวทุกคืน ซึ่งทุกคนจะรู้จักตนเองดี

ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่ผิด ยอมรับว่าผิดจริงๆ แต่เข้าใจผิดคิดว่ารู้จัก ซึ่งพยายามขอโทษและเสนอเยียวยารับผิดชอบกับทางดีเจแล้ว แต่อีกฝ่ายไม่ยอมคุยด้วย ทั้งตนเองได้ติดต่อผ่านคนอื่นๆให้ช่วยพูด แต่คู่กรณีก็ไม่ยอมคุย มีแต่จะให้ไปคุยกับตำรวจเท่านั้น ตนเองจึงไม่รู้จะทำอย่างไร ซึ่งก็ว่ากันตามกระบวนการ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 09:23 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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