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ม.ราชภัฏเพชรบุรี ไฟเขียวตั้งคณะแพทย์ เดินหน้าปรับปรุง 4 หลักสูตรใหญ่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 09:21 น.
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ม.ราชภัฏเพชรบุรี ไฟเขียวตั้งคณะแพทย์ เดินหน้าปรับปรุง 4 หลักสูตรใหญ่

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มุ่งผลิตบุคลากรการแพทย์แก้ปัญหาขาดแคลน พร้อมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2569 ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย อธิการบดี คณะกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อศึกษา วางแผน ขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มุ่งหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของประเทศ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนหมอและบุคลากรสาธารณสุขในอนาคต

วาระประชุมครั้งนี้ยังพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามแบบ สมอ.08 รวม 4 หลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย

  • หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2566)

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ฉบับปี พ.ศ. 2568)

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2569)

  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2568)

ข้อมูลจากเพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : งานสื่อสารองค์กร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 09:21 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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