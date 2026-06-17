ม.ราชภัฏเพชรบุรี ไฟเขียวตั้งคณะแพทย์ เดินหน้าปรับปรุง 4 หลักสูตรใหญ่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มุ่งผลิตบุคลากรการแพทย์แก้ปัญหาขาดแคลน พร้อมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2569 ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย อธิการบดี คณะกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อศึกษา วางแผน ขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มุ่งหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของประเทศ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนหมอและบุคลากรสาธารณสุขในอนาคต
วาระประชุมครั้งนี้ยังพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามแบบ สมอ.08 รวม 4 หลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2566)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ฉบับปี พ.ศ. 2568)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2569)
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2568)
ข้อมูลจากเพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : งานสื่อสารองค์กร
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