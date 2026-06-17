อาการล่าสุด ไก่ จันทน์จวง ป่วยโควิด-19 ไข้สูงเกือบ 40°C พ้อ “คนภูมิตกอะไรก็ติดง่าย”

ส่งกำลังใจ! ไก่ จันทน์จวง ป่วยโควิด-19 ไข้สูงเกือบ 40°C แอดมิตโรงพยาบาลกะทันหัน พ้อ “คนภูมิตกอะไรก็ติดง่าย”
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ไก่ จันทน์จวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ภาพหลังนอนแอดมิตโรงพยาบาลเป็นการด่วน เนื่องจากมีอาการป่วย และไข้สูงเกือบ 40 องศา จากนั้นทีมแพทย์ตรวจพบว่าเธอป่วยเป็นโควิด-19 ท่ามกลางกำลังใจอันล้นหลามจากแฟนเพลง รวมถึงชาวเน็ตและคนในวงการเพลงลูกทุ่งที่ต่างคอมเมนต์อวยพรให้ ไก่ จันทน์จวง หายป่วยโดยเร็ว
ไก่ จันทน์จวง ระบุข้อความประกอบภาพเพื่ออัปเดตอาการล่าสุดของเธอเอาไว้ว่า “ไม่ได้หายไปไหน อยู่โรงพยาบาล ไข้ขึ้นสูงเกือบ 40 ตรวจแล้วเป็นโควิด ตอนนี้อาการไข้ลดลง แต่ยังไอ และมีน้ำมูก เอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่มีอะไร เลือดดีไม่มีปัญหาต้องรอดูคืนนี้ว่าไข้จะขึ้นอีกไหม ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ เรามันเป็นคนภูมิตก อะไรก็ติดง่าย ไม่ใช่เวรกรรมอะไร”
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อ้างอิงจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์
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