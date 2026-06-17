ข่าวดาราบันเทิง

อาการล่าสุด ไก่ จันทน์จวง ป่วยโควิด-19 ไข้สูงเกือบ 40°C พ้อ “คนภูมิตกอะไรก็ติดง่าย”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 09:19 น.
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อาการล่าสุด ไก่ จันทน์จวง ป่วยโควิด-19 ไข้สูงเกือบ 40°C พ้อ "คนภูมิตกอะไรก็ติดง่าย"

ส่งกำลังใจ! ไก่ จันทน์จวง ป่วยโควิด-19 ไข้สูงเกือบ 40°C แอดมิตโรงพยาบาลกะทันหัน พ้อ “คนภูมิตกอะไรก็ติดง่าย”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ไก่ จันทน์จวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ภาพหลังนอนแอดมิตโรงพยาบาลเป็นการด่วน เนื่องจากมีอาการป่วย และไข้สูงเกือบ 40 องศา จากนั้นทีมแพทย์ตรวจพบว่าเธอป่วยเป็นโควิด-19 ท่ามกลางกำลังใจอันล้นหลามจากแฟนเพลง รวมถึงชาวเน็ตและคนในวงการเพลงลูกทุ่งที่ต่างคอมเมนต์อวยพรให้ ไก่ จันทน์จวง หายป่วยโดยเร็ว

ไก่ จันทน์จวง ระบุข้อความประกอบภาพเพื่ออัปเดตอาการล่าสุดของเธอเอาไว้ว่า “ไม่ได้หายไปไหน อยู่โรงพยาบาล ไข้ขึ้นสูงเกือบ 40 ตรวจแล้วเป็นโควิด ตอนนี้อาการไข้ลดลง แต่ยังไอ และมีน้ำมูก เอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่มีอะไร เลือดดีไม่มีปัญหาต้องรอดูคืนนี้ว่าไข้จะขึ้นอีกไหม ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ เรามันเป็นคนภูมิตก อะไรก็ติดง่าย ไม่ใช่เวรกรรมอะไร”

ส่งกำลังใจ! ไก่ จันทน์จวง ป่วยโควิด-19 ไข้สูงเกือบ 40°C พ้อ คนภูมิตกอะไรก็ติดง่าย-1 ส่งกำลังใจ! ไก่ จันทน์จวง ป่วยโควิด-19 ไข้สูงเกือบ 40°C พ้อ คนภูมิตกอะไรก็ติดง่าย-2

ส่งกำลังใจ! ไก่ จันทน์จวง ป่วยโควิด-19 ไข้สูงเกือบ 40°C พ้อ คนภูมิตกอะไรก็ติดง่าย-3

ส่งกำลังใจ! ไก่ จันทน์จวง ป่วยโควิด-19 ไข้สูงเกือบ 40°C พ้อ คนภูมิตกอะไรก็ติดง่าย-4

ส่งกำลังใจ! ไก่ จันทน์จวง ป่วยโควิด-19 ไข้สูงเกือบ 40°C พ้อ คนภูมิตกอะไรก็ติดง่าย-5

แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ-1

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อ้างอิงจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 09:19 น.
78
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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