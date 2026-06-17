ซาบีดา เล่านาทีป่วยมะเร็งเต้านม ผ่าตัดด่วน โชว์สปิริตพัก 2 วัน ลุยงานต่อเพื่อบ้านเมือง
หลายคนไม่รู้! ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เล่าประสบการณ์ป่วยมะเร็งเต้านมช่วงรับตำแหน่ง เลื่อนผ่าตัด 2 ครั้ง เผยนาทีลานายกฯ ขอหยุดผ่าตัดเนื้อร้าย ก่อนกลับมาลุยงานต่อทันที
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน ‘Voice for Her Power พลังแห่งความหวัง เพื่อก้าวผ่านมะเร็งเต้านม’ สร้างความตระหนักรู้การดูแลสุขภาพเต้านมและการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ เน้นย้ำว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เพียงการป้องกันโรค แต่คือการมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับชีวิต พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ซาบีดา เล่าย้อนกลับไปในช่วงที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2567 คุณหมอโทรศัพท์มาแจ้งด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างกังวลว่าพบความผิดปกติบางอย่าง จึงได้นัดให้เธอมาตรวจอย่างละเอียด ในวันที่ไปพบนั้นคุณหมอขvตรวจชิ้นเนื้อทันที โดยที่เธอเองไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือเตรียมร่างกายไปเจ็บตัว เนื่องจากในอีก 2-3 วันข้างหน้า มีภารกิจสำคัญที่ต้องรับผิดชอบ
จากนั้นผลตรวจออกมาว่าพบเนื้อร้ายจึงต้องเร่งนัดหมายเพื่อทำการผ่าตัดด่วน แต่ตนขอเลื่อนการผ่าตัดกับคุณหมอถึง 2 ครั้ง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องเข้ารับตำแหน่งและต้องมีการแถลงนโยบาย ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตัวเธอจะอยู่ในโรงพยาบาลในช่วงเวลาสำคัญ จึงขอร้องคุณหมอว่า “ขออีกสักนิดนึงได้ไหมคะ”
จนกระทั่งสุดท้าย คุณหมอยืนยันว่าควรเข้ารับการผ่าตัด เธอจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ก่อนจะกลับมาทำงานทันทีในวันจันทร์
นอกจากนี้นางสาวซาบีดายังได้เล่าถึงนาทีที่เข้าไปแจ้งข่าวนี้กับผู้ใหญ่ที่เคารพ ก่อนจะเข้ารับการผ่าตัด ได้เดินไปบอกท่านนายกรัฐมนตรีว่า “คุณอาคะ หนูขออนุญาตลาสัก 2-3 วันนะคะ” เมื่อถูกถามว่าจะไปไหน เธอจึงตอบไปตามตรงว่าไปผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่ต้องรักษาเร่งด่วน เพราะแพทย์ค่อนข้างกังวล
ด้านท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อทราบเรื่องก็ตกใจ พร้อมกับให้พรว่า “บุญรักษานะลูก รีบไปรักษา แล้วก็กลับมาทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองนะ” หลังจากเสร็จสิ้นการผ่าตัดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เธอกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันจันทร์ทันที
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