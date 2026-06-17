ศาลสวีเดนพิพากษาคุก 4 ปี สามีบังคับภรรยา ค้าบริการให้ผู้ชาย 120 คน
ศาลสวีเดนพิพากษาคุก 4 ปี สามีบังคับภรรยา ค้าบริการให้ผู้ชาย 120 คน ขณะที่ในกลุ่มบรรดาลูกค้าโดนจำคุกแค่ 2 ราย
จากกรณีที่ อัยการชาวสวีเดนได้เปิดเผยถึงคดีสะเทือนขวัญ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้จับกุมชายชาวสวีเดนในช่วงอายุ 60 ปี ที่บังคับให้ภรรยาของตนขายบริการทางเพศให้กับชายอื่นอย่างน้อย 120 คน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่าศาลได้พิพากษาจำคุกชายคนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน ฐานความผิดพยายามข่มขืน การค้าประเวณีอย่างร้ายแรง การทำร้ายร่างกาย และการข่มขู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ศาลยังได้ลงโทษผู้ที่ซื้อบริการด้วยอีก 28 คน
สำหรับคดีดังดังกล่าวนั้น ฝ่ายสามีได้เริ่มบังคับให้ภรรยาค้าบริการทางเพศแลกกับเงินด้วยปี 2565 และได้วางยาและใช้กล้องวงจรปิดบังทึกภาพขณะที่เธอมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ทางสามียังขู่ฆ่าด้วยว่าเขาจะจุดไฟเผาเธอ ตัดนิ้วเธออีกด้วย
อย่างไรก็ตามฝ่ายหญิงรู้ว่ากล้องอยู่ไหน จึงใช้มุมอับหลบกล้องและหลบหนี และแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
แม้ว่าทางตำรวจจะสามารถระบุตัวตนผู้ชายได้ทั้ง 120 คน แต่มีแค่ 29 คนที่ถูกตั้งข้อหาเท่านั้น โดยในจำนวนดังกล่าว 2 คนถูกจำคุก ส่วนที่เหลือได้รับการรอลงอาญาหรือคุมประพฤติเท่านั้น
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