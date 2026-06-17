BYD Thailand แถลงกรณีรถรุ่น DOLPHIN ไฟไหม้ เผยไม่ได้มาจากตัวรถยนต์
BYD Thailand ออกแถลงกรณีรถรุ่น DOLPHIN ไฟไหม้ ที่จังหวัดขอนแก่น เผยไม่ได้มาจากตัวรถยนต์ เร่งตรวจสอบเพิ่มเติม
BYD Thailand เพจเฟซบุ๊ก กรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD DOLPHIN จังหวัดขอนแก่น
ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD DOLPHIN เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ณ จังหวัดขอนแก่น นั้น
บริษัทฯ ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และให้ความสำคัญต่อกรณีนี้เป็นอย่างยิ่ง พร้อมขอแสดงความห่วงใยและความเสียใจอย่างจริงใจต่อลูกค้า ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ บริษัทฯ ได้จัดส่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคลงพื้นที่โดยทันที เพื่อร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่ พบว่า เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากตัวรถยนต์
บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของลูกค้า และจะยังคงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยความโปร่งใสและรอบคอบ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้สาธารณชนทราบโดยเร็วต่อไป
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