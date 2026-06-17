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FBI แถลงจับกุม 5 ผู้ต้องสงสัย วางแผนโจมตีทำเนียบขาว หวังเด็ดหัว “ทรัมป์-เนทันยาฮู”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 08:16 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 08:16 น.
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FBI แถลงจับกุม 5 ผู้ต้องสงสัย วางแผนโจมตีทำเนียบขาว หวังเด็ดหัว “ทรัมป์-เนทันยาฮู” ในระหว่างศึก UFC ที่จัดขึ้นที่ทำเนียบขาว

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า สำนักงานสอบสวนกลาง หรือ FBI ได้แถลงว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ยุติแผนโจมตีทำเนียบขาวในระหว่างการแข่งขัน UFC พร้อมจับกุมผู้วางแผนได้ 5 ราย

โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าสำหรับแผนการดังกล่าวเล็งเป้าไปยังอาคารใกล้เคียงด้วยโดรนติดระเบิด เพื่อสร้างความแตกตื่น จากนั้นค่อยใช้อาวุธปืนสไนเปอร์ยิงไปยัง “เป้าหมายระดับสูง” รวมถึงอีกทีมใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปในทำเนียบขาว

ในเอกสารระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยเล็งเป้าหมายไปยังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ, เจ ดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ, เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล อีลอน มัสก์ รวมไปถึงเป้าหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตามหลายชื่อในเป้าหมายไม่ได้ร่วมอีเว้นท์ดังกล่าว

ซึ่งมูลเหตุจูงใจคือต้องการสร้าง “การปฏิวัติ” พร้อมแสดงความไม่พอใจต่อการคอร์รัปชัน, การเผยแพร่เอกสารเอปสตีน และการกระทำหลายๆอย่างของรัฐบาล พร้อมระบุว่าทำไปเพื่อปกป้องประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำลังเดินหน้าไปผิดทาง

โดยทั้ง 5 รายถูกตั้งข้อหาวางแผนฆาตกรรม และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งโทษสูงสุดหากถูกตัดสินว่ามีความผิดคือจำคุกตลอดชีวิต

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 08:16 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 08:16 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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