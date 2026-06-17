FBI แถลงจับกุม 5 ผู้ต้องสงสัย วางแผนโจมตีทำเนียบขาว หวังเด็ดหัว “ทรัมป์-เนทันยาฮู”
FBI แถลงจับกุม 5 ผู้ต้องสงสัย วางแผนโจมตีทำเนียบขาว หวังเด็ดหัว “ทรัมป์-เนทันยาฮู” ในระหว่างศึก UFC ที่จัดขึ้นที่ทำเนียบขาว
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า สำนักงานสอบสวนกลาง หรือ FBI ได้แถลงว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ยุติแผนโจมตีทำเนียบขาวในระหว่างการแข่งขัน UFC พร้อมจับกุมผู้วางแผนได้ 5 ราย
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าสำหรับแผนการดังกล่าวเล็งเป้าไปยังอาคารใกล้เคียงด้วยโดรนติดระเบิด เพื่อสร้างความแตกตื่น จากนั้นค่อยใช้อาวุธปืนสไนเปอร์ยิงไปยัง “เป้าหมายระดับสูง” รวมถึงอีกทีมใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปในทำเนียบขาว
ในเอกสารระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยเล็งเป้าหมายไปยังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ, เจ ดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ, เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล อีลอน มัสก์ รวมไปถึงเป้าหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตามหลายชื่อในเป้าหมายไม่ได้ร่วมอีเว้นท์ดังกล่าว
ซึ่งมูลเหตุจูงใจคือต้องการสร้าง “การปฏิวัติ” พร้อมแสดงความไม่พอใจต่อการคอร์รัปชัน, การเผยแพร่เอกสารเอปสตีน และการกระทำหลายๆอย่างของรัฐบาล พร้อมระบุว่าทำไปเพื่อปกป้องประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำลังเดินหน้าไปผิดทาง
โดยทั้ง 5 รายถูกตั้งข้อหาวางแผนฆาตกรรม และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งโทษสูงสุดหากถูกตัดสินว่ามีความผิดคือจำคุกตลอดชีวิต
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