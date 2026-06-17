ตำรวจแถลงรวบ Young J แร็ปเปอร์หนุ่ม คดียกพวกยิงอริ ขัดแย้งเรื่องผู้หญิง
ตำรวจแถลงรวบ Young J แร็ปเปอร์หนุ่ม คดียกพวกยิงอริ ขัดแย้งเรื่องผู้หญิง สารภาพเสพยาเพื่อบิ้วอารมณ์แต่งเพลง เบื้องต้นเจอข้อหาพยายามฆ่า
พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี แถลงข่าวจับกุม นายทีเจ โรเบิร์ต หรือ ยังเจ (Young J) ศิลปินแร็ปเปอร์ อายุ 22 ปี พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ อายุ 22 ปี และ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี สามารถยึดของกลางปืนแบงก์กันดัดแปลง 1 กระบอก
โดยแจ้งข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณโดยไม่มีเหตุอันควร ร่วมกันยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ และ เสพยาเสพติดประเภท 5 โดยผิดกฎหมาย โดยจับกุมได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากวันที่ 13 มิ.ย. พนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งจาก นายธนากร อายุ 22 ปี ว่าถูก นายยังเจ พร้อมพวกรวม 3 คน ขี่จักรยานยนต์พร้อมอาวุธปืนบุกมาที่ห้องเช่าภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
โดยนายยังเจ พร้อมเพื่อนได้ยิงปืนใส่ผนังห้องเช่า 1 นัด จากนั้นได้หลบหนีไป แต่มีภาพหลักฐานวงจรปิดหน้าห้องเช่าจับภาพเอาไว้ได้ นอกจากนี้ นายยังเจ ยังนำคลิปวิดีโอขณะบุกไปบ้านคู่อริโพสต์ลงโซเซียลด้วย ส่วนสาเหตุทราบว่ามีปัญหาเรื่องผู้หญิง
นอกจากนี้ นายยังเจ รับสารภาพเพิ่มว่า ได้เสพยาสารพัดทั้งยาเค ยาอี กัญชา เอามาผสมกันเพื่อสร้างเพลงให้อารมณ์ไหลลื่นให้การแต่งเพลง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป
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