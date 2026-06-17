กทม. แจ้งเปิดถนนลาดพร้าวหน้าโลตัสบางกะปิแล้ว หลังทรุดตัวเมื่อคืน เร่งหาสาเหตุ
กทม. แจ้งเปิดถนนลาดพร้าวหน้าโลตัสบางกะปิแล้ว คืนผิวจราจรภายในคืนเดียว หลังทรุดตัวเมื่อคืน เร่งหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไป
จากกรณีที่ เกิดเหตุถนนทรุดตัวหน้าโลตัสบางกะปิ บริเวณถนนลาดพร้าวขาออกแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเวลาประมาณ 20.13 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ที่ผ่านมาตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขเหตุผิวจราจรทรุดตัวบริเวณถนนลาดพร้าว ขาออก มุ่งหน้าตลาดบางกะปิ หน้าโลตัส บางกะปิ ว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมตลอดทั้งคืน จนสามารถคืนสภาพผิวการจราจรและเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันนี้
(ปัจจุบัน ณ เวลา 06.00 น. มีการปิดเฉพาะจุดที่มีการซ่อมแซมชั่วคราว เพื่อปรับผิวจราจรเล็กน้อย)
จากเหตุผิวจราจรทรุดตัวเมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 มิ.ย. 69 ซึ่งมีลักษณะเป็นหลุมขนาดประมาณ 3 x 4 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร กรุงเทพมหานครได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกะปิ การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที
โดยเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำออกจากพื้นที่ ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง และดำเนินการซ่อมแซมตามหลักวิศวกรรม โดยเทปูนทรายอัดลงในจุดที่เกิดการทรุดตัวเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง ก่อนเทปูนชนิดแห้งเร็ว (Fast Setting Concrete) และปรับแต่งผิวจราจรจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 01.00 น. จากนั้นจึงรอให้วัสดุเซ็ตตัวและผ่านการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยก่อนเปิดการจราจร
นายณรงค์ กล่าวว่า ตั้งแต่ได้รับรายงานเหตุ กรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุของการทรุดตัวโดยละเอียด รวมถึงประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต พร้อมขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
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