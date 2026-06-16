เตรียมเทคออฟ! พาบินลัดฟ้ากับ “โปรแกรมจำลองการบิน” ฟรีๆ บน Google Earth

Google Earth เพิ่มโหมดจำลองการบินเวอร์ชันทดลอง เปิดบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ฟรี บังคับเครื่องบินชมวิวทั่วโลกแบบ 3D พร้อมคู่มือปุ่มควบคุมและวิธีตั้งค่าแผนที่ดาวเทียมสำหรับกราฟิกสมจริง
เกมเมอร์สายชิลหรือสายสำรวจโลกฟังทางนี้! รู้หรือไม่ว่าตอนนี้คุณสามารถรับบทเป็นนักบิน พาเครื่องบินทะยานชมวิวทั่วโลกได้ฟรีๆ ผ่าน Google Earth บนเว็บเพจ โดยตอนนี้ตัวเกมยังอยู่ในช่วง เวอร์ชันทดลอง (Early Access) ที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปทดสอบความสนุกกันได้เลย
วิธีเปิดโปรแกรมจำลองการบิน Google Earth
เข้าใช้งานได้ 3 ขั้นตอน
- เปิด Google Earth บนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- คลิก “สำรวจ Earth” ที่แถบด้านบนของหน้าจอหลัก
- เปิดเมนู “เครื่องมือ” แล้วเลือก “จำลองการบิน”
เมื่อเข้าสู่โหมดจำลองการบินแล้ว แนะนำให้เปลี่ยนประเภทแผนที่ฐานจาก “แผนที่” เป็น “ดาวเทียม” เพื่อให้ได้กราฟิกภูมิประเทศแบบสมจริง เพราะแผนที่เริ่มต้นจะแสดงเป็นแบบจำลองที่ไม่มีพื้นผิว
ปุ่มควบคุมเครื่องบิน
สลับการควบคุมระหว่างเมาส์กับคีย์บอร์ดได้ด้วยการคลิกภายในจอภาพจำลอง ปุ่มควบคุมบนคีย์บอร์ดมีดังนี้
|การกระทำ
|ปุ่มที่กด
|เร่งเครื่องยนต์
|Page Up
|ลดความเร็ว
|Page Down
|เชิดหัวขึ้น (ไต่ระดับ)
|ลูกศรขึ้น
|กดหัวลง (ลดระดับ)
|ลูกศรลง
|เอียงซ้าย
|ลูกศรซ้าย
|เอียงขวา
|ลูกศรขวา
ระบบ Respawn และการออกจากเกม
หากบินชนพื้น เกมจะหยุดชั่วคราวและแสดงปุ่ม “คุณทำเครื่องบินตก รีสตาร์ท” กดแล้วเครื่องบินจะกลับมาที่ตำแหน่งและความสูงที่ปลอดภัยทันที หากต้องการออกจากโหมดนี้ ให้คลิก ลูกศรย้อนกลับ ที่มุมซ้ายบนของจอ เพื่อกลับสู่มุมมองแผนที่ Google Earth ปกติ
ข้อจำกัดที่ควรรู้
เนื่องจากยังเป็นเวอร์ชันทดลอง อาจพบภาพกะพริบหรือขาดหายในพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เช่น Badwater Basin นอกจากนี้ระหว่างบิน เกมจะปิดคีย์ลัดปกติของแผนที่ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ปุ่มต่าง ๆ ไปชนกับการควบคุมเครื่องบิน
กราฟิกอาคาร 3D และพื้นผิวต่าง ๆ โหลดแบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้ที่ต้องการบินต่ำและเร็วควรใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วพอเพียง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
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