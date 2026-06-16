เกมส์เทคโนโลยี

เตรียมเทคออฟ! พาบินลัดฟ้ากับ “โปรแกรมจำลองการบิน” ฟรีๆ บน Google Earth

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 18:02 น.
54
เตรียมเทคออฟ! พาบินลัดฟ้ากับ "โปรแกรมจำลองการบิน" ฟรีๆ บน Google Earth
Google Earth

Google Earth เพิ่มโหมดจำลองการบินเวอร์ชันทดลอง เปิดบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ฟรี บังคับเครื่องบินชมวิวทั่วโลกแบบ 3D พร้อมคู่มือปุ่มควบคุมและวิธีตั้งค่าแผนที่ดาวเทียมสำหรับกราฟิกสมจริง

เกมเมอร์สายชิลหรือสายสำรวจโลกฟังทางนี้! รู้หรือไม่ว่าตอนนี้คุณสามารถรับบทเป็นนักบิน พาเครื่องบินทะยานชมวิวทั่วโลกได้ฟรีๆ ผ่าน Google Earth บนเว็บเพจ โดยตอนนี้ตัวเกมยังอยู่ในช่วง เวอร์ชันทดลอง (Early Access) ที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปทดสอบความสนุกกันได้เลย

วิธีเปิดโปรแกรมจำลองการบิน Google Earth

เข้าใช้งานได้ 3 ขั้นตอน

  1. เปิด Google Earth บนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
  2. คลิก “สำรวจ Earth” ที่แถบด้านบนของหน้าจอหลัก
  3. เปิดเมนู “เครื่องมือ” แล้วเลือก “จำลองการบิน”

เมื่อเข้าสู่โหมดจำลองการบินแล้ว แนะนำให้เปลี่ยนประเภทแผนที่ฐานจาก “แผนที่” เป็น “ดาวเทียม” เพื่อให้ได้กราฟิกภูมิประเทศแบบสมจริง เพราะแผนที่เริ่มต้นจะแสดงเป็นแบบจำลองที่ไม่มีพื้นผิว

วิธีเปิดโปรแกรมจำลองการบิน Google Earth
Google Earth

ปุ่มควบคุมเครื่องบิน

สลับการควบคุมระหว่างเมาส์กับคีย์บอร์ดได้ด้วยการคลิกภายในจอภาพจำลอง ปุ่มควบคุมบนคีย์บอร์ดมีดังนี้

การกระทำ ปุ่มที่กด
เร่งเครื่องยนต์ Page Up
ลดความเร็ว Page Down
เชิดหัวขึ้น (ไต่ระดับ) ลูกศรขึ้น
กดหัวลง (ลดระดับ) ลูกศรลง
เอียงซ้าย ลูกศรซ้าย
เอียงขวา ลูกศรขวา

ระบบ Respawn และการออกจากเกม

หากบินชนพื้น เกมจะหยุดชั่วคราวและแสดงปุ่ม “คุณทำเครื่องบินตก รีสตาร์ท” กดแล้วเครื่องบินจะกลับมาที่ตำแหน่งและความสูงที่ปลอดภัยทันที หากต้องการออกจากโหมดนี้ ให้คลิก ลูกศรย้อนกลับ ที่มุมซ้ายบนของจอ เพื่อกลับสู่มุมมองแผนที่ Google Earth ปกติ

ข้อจำกัดที่ควรรู้

เนื่องจากยังเป็นเวอร์ชันทดลอง อาจพบภาพกะพริบหรือขาดหายในพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เช่น Badwater Basin นอกจากนี้ระหว่างบิน เกมจะปิดคีย์ลัดปกติของแผนที่ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ปุ่มต่าง ๆ ไปชนกับการควบคุมเครื่องบิน

กราฟิกอาคาร 3D และพื้นผิวต่าง ๆ โหลดแบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้ที่ต้องการบินต่ำและเร็วควรใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วพอเพียง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชายวัย 25 ร่างจิ๋วสูง 66 ซม.ป่วยโรคหายาก ตัวหยุดโตเทียบเท่าทารก น้องสาวอุทิศทั้งชีวิตดูแลพี่

25 นาที ที่แล้ว
เตรียมเทคออฟ! พาบินลัดฟ้ากับ &quot;โปรแกรมจำลองการบิน&quot; ฟรีๆ บน Google Earth เทคโนโลยี

เตรียมเทคออฟ! พาบินลัดฟ้ากับ “โปรแกรมจำลองการบิน” ฟรีๆ บน Google Earth

56 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 16 มิถุนายน 2569 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 16/6/69 เลข 6 ตัว พร้อมสถิติวันอังคาร วิเคราะห์ตำราสัตว์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์่ลีก 2026 วันนี้ 17 มิ.ย. ถ่ายทอดสด Monomax วอลเลย์บอล

ไทย พบ ยูเครน ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างทาสีเมียนถูกไฟดูดพลัดตกลงพื้น ข่าว

นาทีชีวิต! ช่างทาสีโรยตัว เชือกแตะสายไฟแรงสูง ช็อตร่วงกระแทกพื้น ร่างไหม้ 70%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสี่ยโบ๊ทประกาศยกเลิกไฟต์ล้างตา บุญมี-สไนล์ ข่าว

ไม่มีภาค 2! ยกเลิกมวยล้างตา บุญมี-สไนล์ เป็นเพื่อนกันแล้ว ไม่อยากชกอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตาเลี้ยงวัย 47 ละเมิดหลานสาวอายุ 13 ยายรวมหัวช่วย พาฝังยาคุมกันท้อง ข่าว

นรกบนดิน! ตาเลี้ยงวัย 47 ละเมิดหลานสาว 13 ปี 1 ปีเต็ม ยายรวมหัวช่วย พาฝังยาคุมกันท้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปความคืบหน้า ทราย สมุทร ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณนัดที่ 2 ยังไม่ได้ข้อสรุป รอนัด ก.ค. นี้ ข่าว

สรุปความคืบหน้า ทราย สมุทร ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ รอบ 2 ยังไม่ได้ข้อสรุป รอนัด ก.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บุกจับ ยังเจ แร็ปเปอร์ดัง ยิงบ้านอริเก่า เจอข้อหาพยายามฆ่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีตัวจริง อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส ถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 5 ใบ รับเละเงินสด 30 ล้าน งวด 16/6/69 ตรวจหวย

หนุ่มโคราช ถูกรางวัลที่ 1 กับ ลอตเตอรี่พลัส คนเดียว 5 ใบ รับเละ 30 ล้าน งวด 16/6/69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสลาก N3 งวด 16 มิ.ย. 69 เลข 184 เข้าวินสามตรง แจ็คพอตแตก 8 แสน ตรวจหวย

ประกาศผลสลาก N3 งวด 16 มิ.ย. 69 เลข 184 เข้าวินสามตรง แจ็คพอตแตก 8 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยขนลุก เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 มิ.ย. ออกตรง เลขพระชนมายุ พระองค์ภา Line News

คอหวยขนลุก เลขท้าย 2 ตัว ออกตรง เลขพระชนมายุ พระองค์ภา หวยงวด 16 มิ.ย.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา บันเทิง

ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

JustMarkets เปิดตัวการแข่งขันครบรอบวันเกิดที่ยิ่งใหญ่พร้อมเงินรางวัลกองกลางมากกว่า 50,000 ดอลลาร์ และรางวัลทองคำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง เดียร์ลอง จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม ข่าวดารา

ชื่นมื่น! กวาง เดียร์ลอง ควงแฟนหนุ่ม จดทะเบียนสมรส ฉลองรักหวาน 10 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คุก 8 ปีครึ่ง “ราฟา มิร์” นักบอลสเปน อดีตผู้เล่นวูล์ฟ ฐานคดีล่วงละเมิดทางเพศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เร่งล่าตัว แฟนเก่าชั่ว ปล่อยภาพเปลือยสาว 19 หลังขอเลิก เครียดจนโดดน้ำดับ ข่าว

เร่งล่าตัว แฟนเก่าชั่ว ปล่อยภาพเปลือยสาว 19 หลังขอเลิก เครียดจนโดดน้ำดับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดซาบซึ้ง! &quot;ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต&quot; พระพี่เลี้ยงผู้สละทั้งชีวิต ถวายการอภิบาล &quot;พระองค์ภาฯ&quot; จวบจนวาระสุดท้าย ข่าว

สุดซาบซึ้ง! “ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต” พระพี่เลี้ยงผู้สละทั้งชีวิต ถวายการอภิบาล “พระองค์ภาฯ” จวบจนวาระสุดท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับโลกร่วง วอลเลย์บอลหญิงไทย โดนสวีเดนแซง ก่อนแข่ง VNL 2026 วอลเลย์บอล

อันดับโลกร่วง วอลเลย์บอลหญิงไทย โดนสวีเดนแซง ก่อนแข่ง VNL 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

เรียงเบอร์ 16 มิ.ย. 69 ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กผลหวยครบทุกหมวดรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลไม่ลงโทษ “ทันกวินท์” คดีละเมิดอำนาจศาล แต่ห้ามยุ่งเกี่ยวคดี “ทราย สก๊อต” อีก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องเติมฝันนอนกอดเสื้อผ้าลูกทุกคืน ข่าว

แม่น้องเติมฝัน 2 ขวบ แทบขาดใจ นอนกอดเสื้อลูกทุกคืน เหยื่อผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้วคู่กรณีตบหัวดีเจคือใคร ไม่พอใจเปิดเพลงช้า ออกหมายเรียกแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร? บันเทิง

หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนภัยของเล่นสกุชชี่แถมเข็มฉีดยา ข่าว

อันตรายมาก! อย. เตือน สกุชชี่แถมเข็มฉีดยาระบาดหนัก หวั่นเด็กบาดเจ็บ-ติดเชื้อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 18:02 น.
54
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชายวัย 25 ร่างจิ๋วสูง 66 ซม.ป่วยโรคหายาก ตัวหยุดโตเทียบเท่าทารก น้องสาวอุทิศทั้งชีวิตดูแลพี่

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
หวยลาว 16 มิถุนายน 2569

ตรวจผลหวยลาว 16/6/69 เลข 6 ตัว พร้อมสถิติวันอังคาร วิเคราะห์ตำราสัตว์

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์่ลีก 2026 วันนี้ 17 มิ.ย. ถ่ายทอดสด Monomax

ไทย พบ ยูเครน ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
ช่างทาสีเมียนถูกไฟดูดพลัดตกลงพื้น

นาทีชีวิต! ช่างทาสีโรยตัว เชือกแตะสายไฟแรงสูง ช็อตร่วงกระแทกพื้น ร่างไหม้ 70%

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
Back to top button