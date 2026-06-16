ทัวร์ลง บรูคลิน แบ็คแฮม ล้อปมครอบครัว แลกเงินโฆษณา ทำ วิกตอเรีย-เดวิด ใจสลาย
บรูคลิน แบ็คแฮม ปล่อยคลิปโฆษณาล้อเลียนปมขัดแย้งครอบครัว แลกเงินสปอนเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญชี้อาจเป็นจุดจบแบรนด์ตัวเอง ทำเดวิด-วิกตอเรียใจสลาย
กระแสตีกลับ บรูคลิน แบ็คแฮม กำลังเผชิญมรสุมแบรนด์ส่วนตัว หลังจากวิดีโอโฆษณาตัวล่าสุดบนอินสตาแกรมที่ล้อเลียนความบาดหมางกับครอบครัว อาจเป็นจุดจบของ แบรนด์บรูคลิน ทำลายโอกาสกลับมาคืนดีกับเพ่อแม่อย่างสิ้นเชิง
แอนดี้ บาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารแบรนด์จาก Season One Comms วิเคราะห์ว่า แบรนด์ต่างๆ จะมองปฏิกิริยาเชิงลบของสาธารณชนด้วยความตระหนก การนำความขัดแย้งในครอบครัวมาใช้หาประโยชน์แบบนี้ ทำให้แบรนด์ไม่อยากเข้าใกล้ ผลกระทบจะเกิดขึ้นสองทางคือ ทำให้กลับมาคืนดีกันในครอบครัวเป็นไปได้ยากมาก และจะเริ่มส่งผลต่อรายได้ในกระเป๋าของตัวเอง
คลิปวิดีโอโปรโมต DoorDash บริษัทส่งอาหาร ยอดผู้ติดตามเห็นบรูคลินในวัย 27 ปี ยิ้มมุมปากพร้อมพูดว่า หลายคนคงสงสัยว่าทำไมผมถึงดูฟุตบอลโลก 2026 อยู่บ้าน… เรื่องมันยาว ทิ้งข้อความทิ้งท้ายชวนติดตามว่า มันซับซ้อน แล้วพบกันเร็วๆ นี้ โฆษณาชิ้นนี้เผยแพร่คลอดตามหลังเดวิดและวิกตอเรียที่เพิ่งปรากฏตัวร่วมกับทอม ครูซ ในการแข่งขันที่ลอสแอนเจลิสเพียงไม่กี่วัน
ครอบครัวใจสลาย เพื่อนสนิทรุมประณามพฤติกรรม
เพื่อนสนิทของครอบครัวแบ็คแฮมเผยว่า เดวิดและวิกตอเรียเสียใจมาก ส่วนฮาร์เปอร์ น้องสาวคนเล็กวัย 14 ปี รวมถึงคุณปู่คุณย่าคุณยาย ร้องไห้ไม่หยุดกับพฤติกรรมนำเรื่องร้าวในบ้านมาทำเป็นเรื่องตลกเพื่อแลกเงิน ทั้งที่บรูคลินเคยออกแถลงการณ์ความยาว 6 หน้าเมื่อมกราคม โจมตี แบรนด์แบ็คแฮม ว่าให้ความสำคัญกับการโปรโมตออกสื่อและการรับงานสปอนเซอร์เหนือสิ่งอื่นใด พร้อมเรียกร้องขอพื้นที่ส่วนตัวและความสงบสุข
ในคลิปวิดีโอยังมีรายละเอียดซ่อนอยู่ บรูคลินถอดนาฬิกา Patek Philippe Nautilus มูลค่า 250,000 ปอนด์ที่พ่อเคยซื้อให้ แล้ววางนาฬิกาเรือนใหม่ลงบนโต๊ะแทน บนโต๊ะยังมีกองจดหมายจากทางบ้านที่ยังไม่ได้เปิดซอง สอดคล้องกับพฤติกรรมตัดขาดการติดต่อทุกช่องทาง
ปมลามถึงน้องสาว ข้อหาจัดฉากสื่อ
ความตึงเครียดทวีคูณเมื่อฮาร์เปอร์ เดินทางไปหาพี่ชายที่บ้านพักในเบเวอร์ลีฮิลส์เพื่อส่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือ แต่บรูคลินไม่อยู่บ้าน หลังจากนั้นฝั่งบรูคลินและนิโคลา เพลท์ซ ภรรยาวัย 31 ปี กล่าวหาครอบครัวว่าใช้ฮาร์เปอร์เป็นเครื่องมือทางการเมือง นัดแนะช่างภาพมารอถ่ายรูปทำคอนเทนต์
ข้อกล่าวหานี้สร้างความไม่พอใจให้ฝั่งเดวิดกับวิกตอเรียอย่างมาก เพื่อนสนิทเผยว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่โยนความผิดให้เด็กผู้หญิงบริสุทธิ์ที่แค่คิดถึงพี่ชาย ความจริงปรากฏภายหลังว่า บรูคลินไม่ได้อยู่ในแคลิฟอร์เนีย แต่อยู่ที่นิวยอร์กในช่วงเวลาดังกล่าว
ขณะที่ฮาร์เปอร์เดินทางมาแอลเอพร้อมโรมิโอ พี่ชายวัย 23 ปี และครูซ พี่ชายวัย 21 ปี เพื่อร่วมยินดีในโอกาสที่เดวิดได้รับเกียรติจารึกชื่อบนฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของบรูคลินเพียง 5 ไมล์ โดยเดวิดปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ โดยระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ย้อนรอยชนวนเหตุร้าวลึก
ความสัมพันธ์เริ่มย่ำแย่ลงหลังจากบรูคลินและภรรยาไม่มาร่วมงานฉลองวันเกิดอายุครบ 50 ปีของเดวิดเมื่อพฤษภาคม 2025 ก่อนหน้านั้นช่วงปลายปี 2024 บรูคลินบล็อกอินสตาแกรมพ่อแม่ และให้ทนายความแจ้งว่าการติดต่อหลังจากนี้ต้องผ่านที่ปรึกษาทางกฎหมายเท่านั้น
บรูคลินอ้างว่า พ่อแม่พยายามควบคุมชีวิตและแทรกแซงความสัมพันธ์ของเขากับนิโคลา ทายาทมหาเศรษฐี รวมถึงอ้างว่าวิกตอเรียยกเลิกการตัดชุดแต่งงานให้นิโคลาในนาทีสุดท้าย และเต้นรำกับเขาอย่างไม่เหมาะสมในงานแต่งงานเมื่อปี 2022 ส่วนฝั่งเดวิดถูกอ้างว่าปฏิเสธการเข้าพบก่อนงานวันเกิดอายุครบ 50 ปี โดยตั้งเงื่อนไขห้ามนิโคลามาร่วมด้วย
วิกตอเรียเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่โตแล้วท่ามกลางแสงสปอตไลท์ว่า ครอบครัวพยายามทำดีที่สุดแล้ว ข่าวลบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ได้กระทบต่อธุรกิจแฟชั่นและความงาม ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพราะคุณภาพ ไม่ใช่เพราะตัวเธอ
ปัจจุบัน กระแสวิจารณ์ในอินสตาแกรมของบรูคลินเป็นไปในทางลบ แฟนคลับจำนวนมากเข้าไปแสดงความเห็นตำหนิว่าหากเกลียดนามสกุลนี้มาก ก็ควรเลิกใช้และเลิกหาเงินจากชื่อเสียงของตระกูล จนทำให้ช่องทางแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวต้องถูกจำกัดลง
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