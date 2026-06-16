นาทีชีวิต! ช่างทาสีโรยตัว เชือกแตะสายไฟแรงสูง ช็อตร่วงกระแทกพื้น ร่างไหม้ 70%
คลิปนาที ช่างทาสีโรยตัว เชือกเหวี่ยงไปแตะสายไฟแรงสูง เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟดูดร่างร่วงพื้น หลังตรวจสอบพบแผลไหม้ 70% แต่ยังมีสติ-พูดคุยได้
เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 เผยแพร่คลิปวิดีโออุบัติเหตุเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เผยให้เห็นชายชาวเมียนมา อายุ 25 ปี กำลังปฏิบัติงานทาสีนอกตัวอาคารโดยใช้วิธีโรยตัวด้วยเชือกนั่งร้าน ระหว่างทำงานเชือกเกิดเหวี่ยงไปสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงสูง เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟดูดร่างช่างทาสีอย่างจัง ทำให้พลัดตกลงมากระแทกพื้นด้านล่าง
หลังเกิดเหตุตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บมีแผลไฟลวกตามร่างกายประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังมีสติและพูดคุยให้การได้ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและเจ้าหน้าที่กู้ชีพศูนย์เอราวัณ อินทร 013 รีบเข้าให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน
ชมคลิป
ข้อมูลจาก : อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 และ Aun Pornchai
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