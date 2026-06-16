วอลเลย์บอล

ไทย พบ ยูเครน ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 18:07 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 18:19 น.
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ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์่ลีก 2026 วันนี้ 17 มิ.ย. ถ่ายทอดสด Monomax

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์่ลีก 2026 วันนี้ 17 มิ.ย. ถ่ายทอดสด Monomax

วันที่ 17 มิถุนายน เวลา 20.30 น. วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามในฐานะเจ้าบ้านเป็นนัดแรก VNl 2026 ของสัปดาห์ที่สอง พบกับยูเครน ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ เกมนี้สำคัญกว่าที่คิด ทั้งสองทีมต้องการคะแนนอย่างเร่งด่วน

อันดับโลก ใครเป็นรอง?

ก่อนเริ่ม VNL 2026 ยูเครนอยู่อันดับ 16 ของโลก ส่วนไทยอยู่อันดับ 18 แต่หลังจากจบสัปดาห์แรก ไทยหล่นไปรั้งอันดับ 23 ของโลก ขณะที่ยูเครนยังคงอยู่ที่อันดับ 16 ด้วยคะแนน 192 คะแนน ช่องว่างระหว่างสองทีมถ่างออกไปถึง 7 อันดับ

สัปดาห์แรก ทั้งสองทีมทำผลงานได้แค่ไหน?

ทัพสาวไทยประเดิมสัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน ไม่ชนะใคร แพ้ 4 นัดติดต่อกัน ได้แก่ เซอร์เบีย 0-3 เซต จีน 2-3 เซต เบลเยียม 2-3 เซต และเช็กเกีย 0-3 เซต เก็บได้เพียง 2 คะแนน ตกไปรั้งอันดับ 17 จาก 18 ทีมในตารางรวม แม้ผลงานดูน่าผิดหวัง แต่สองนัดที่แพ้ 2-3 เซต นั้นแสดงให้เห็นว่าสาวไทยยังมีพลังสู้ เพียงแต่ขาดความสม่ำเสมอในช่วงชี้ขาด

ฝั่งยูเครน เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยูเครนได้ลงแข่ง VNL เนื่องจากเกาหลีใต้ถูกตกชั้นหลัง VNL 2025 ยูเครนซึ่งเป็นทีมที่อันดับโลกสูงสุดนอกรายการได้รับสิทธิ์เข้ามาแทน แม้จะมาในฐานะมือใหม่บนเวที แต่ยูเครนไม่ได้ด้อยฝีมือ ผลงานสัปดาห์แรก ชนะ 1 แพ้ 3 ได้ 6 เซต เสีย 11 เซต รวม 3 คะแนน โดยพ่ายสหรัฐฯ 0-3, ฝรั่งเศส 2-3 และ แพ้ญี่ปุ่นอันดับ 5 ของโลกไปในสี่เซต ก่อนจะเอาชนะในนัดสุดท้ายของสัปดาห์ได้

ปีนี้ FIVB ปรับกติกาให้ทีมที่รั้งอันดับสุดท้ายในตารางคะแนนรวมตกชั้นและหมดสิทธิ์เข้าร่วม VNL 2027 ไทยอยู่อันดับ 17 จาก 18 ทีม นำเพียงโดมินิกัน (1 คะแนน) เท่านั้น ยูเครนอยู่ในกลุ่มกลาง การแพ้ครั้งนี้จะทำให้ไทยยิ่งเสี่ยงต่อการตกชั้น ขณะที่ชัยชนะจะช่วยดึงอันดับขึ้นได้ทันที

วอลเลย์หญิงอิตาลี
ภาพ @volleyballworld

สถิติทีมชาติไทย

ไทย ยังไม่เคยเจอกับยูเครน แม้ผลทีมจะยังไม่ดี แต่ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทำแต้มสูงสุดติดอันดับ 11 ของรายการ และยังติดอันดับ 8 ในสถิติตบยอดเยี่ยมหลังจบสัปดาห์แรก นักตบตัวเก่งคนนี้คือความหวังสำคัญที่สุดของทีมในคืนนี้

ทำนาย วอลเลย์บอลไทย ยูเครน ใครจะชนะ?

ยูเครนได้เปรียบในแง่อันดับโลก ประสบการณ์ยุโรป และฟอร์มที่มีชัยชนะติดมือมาแล้ว แต่ไทยมีข้อได้เปรียบสำคัญที่ยูเครนไม่มี คือเสียงเชียร์ในบ้าน ผู้ชมในฮอลล์หัวหมากที่เต็มไปด้วยแฟนลูกยางชาวไทยมักผลักดันทีมได้อีกระดับ และสาวไทยก็พิสูจน์แล้วว่าสามารถสู้ยืดเยื้อ 5 เซตกับทีมเก่งกว่าได้

ประเมินว่าคู่นี้มีโอกาสไปถึงเซตที่ 5 แต่ด้วยความเป็นเจ้าบ้าน ไทยมีโอกาสสูงกว่าในการคว้าชัย อย่างไรก็ตาม สาวไทยต้องแก้จุดอ่อนเรื่องการปิดเกมในเซตชี้ขาดให้ได้ ก่อนหน้านี้ทั้ง 2 นัดที่สู้ 5 เซตจบด้วยการพ่าย ถ้าแก้ไขจุดนี้ได้ ชัยชนะในบ้านคืนนี้ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม

ไทย พบ ยูเครน ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้

ติดตามชมสด: MONO29 และ MONOMAX เวลา 20.30 น.

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ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์่ลีก 2026 วันนี้ 17 มิ.ย. ถ่ายทอดสด Monomax วอลเลย์บอล

ไทย พบ ยูเครน ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 18:07 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 18:19 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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