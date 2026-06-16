สรุปความคืบหน้า ทราย สมุทร ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ รอบ 2 ยังไม่ได้ข้อสรุป รอนัด ก.ค. นี้
ทราย สมุทร อัปเดตคดีลูกเนรคุณหลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ย เผยแนวโน้มดี นัดอีกครั้งเดือนกรกฎาคม พร้อมรอประชุมครอบครัวใหญ่เพื่อหาความชัดเจน โดยมี หนุ่ม กรรชัย ช่วยเป็นคนกลาง
วันที่ 16 มิ.ย. 2569 เพจ Drama-addict รายงานความคืบหน้าคดีที่ ทราย สมุทร (สก๊อต) ยื่นฟ้องลูกในข้อหาเนรคุณ หลังขึ้นศาลนัดไกล่เกลี่ยเป็นครั้งที่ 2
ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยวันนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ศาลให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาต่อและนัดมาแถลงต่อศาลอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม
อ.ปานเทพ ทนายความของฝ่ายโจทก์ แถลงว่าได้ยื่นคำร้องให้ดำเนินคดีบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ที่ออกมาแถลงข่าวแทนฝ่ายจำเลยก่อนหน้านี้ ในข้อหาละเมิดอำนาจศาล
บุคคลที่สามดังกล่าวได้ออกมาขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้ว
ทรายเผยคุยกับตระกูลภิรมย์ภักดีผ่านกรรชัย
ทราย สมุทร เปิดเผยว่าได้พูดคุยกับ คุณเต้ ภิรมย์ภักดี โดยมีพี่หนุ่ม กรรชัย เป็นตัวกลาง เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นตกลงกันว่าควรมีการประชุมใหญ่ของตระกูล เพื่อพูดคุยเรื่องการดำเนินคดีต่าง ๆ และอนาคตของทราย
ขณะนี้ยังไม่มีการนัดวันประชุมอย่างเป็นทางการ ทรายระบุว่ากำลังรอการนัดดังกล่าวอยู่
ทรายบอกว่าสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนและความจริงใจ รวมถึงต้องการพูดคุยเรื่องข้อเท็จจริง
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