นรกบนดิน! ตาเลี้ยงวัย 47 ละเมิดหลานสาว 13 ปี 1 ปีเต็ม ยายรวมหัวช่วย พาฝังยาคุมกันท้อง
นรกบนดิน! ล่าตัวตาเลี้ยงวัย 47 ล่วงละเมิดหลานสาววัย 13 ปี ต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 12 พบหลักฐานยายรวมหัวช่วย พาเด็กฝังยาคุมกันท้อง ก่อนขายวัวยกคอกชิ่งหนี
วันที่ 16 มิถุนายน 2569 มีรายงานความคืบหน้ากรณีที่ ‘อ้อ ไพรัช’ เข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 13 ปี ถูกชายวัย 47 ปี ซึ่งมีศักด์เป็น ตาเลี้ยง ล่วงละเมิดทางเพศหลานสาวต่อเนื่อง 1 ปีเต็มตั้งแต่อายุ 12 ปี โดยพบพฤติกรรมสุดแสบยายแท้ ๆ กลับสนับสนุนเหตุที่เกิดขึ้น พาหลานสาวไปฝังยาคุมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ก่อนจะชิงขายวัวยกคอกเพื่อนำเงินหลบหนีไปทั้งตาและยาย
ในเวลาต่อมา มีคนถ่ายคลิปทั้งสองนั่งรอรถไฟที่สถานีห้วยราช อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์ คาดว่าจะเดินทางไปกรุงเทพฯ
เบื้องต้น ตำรวจได้ตั้งข้อหา กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ผู้อยู่ในปกครอง ซึ่งมิใช่ภรรยาตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม, กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น และพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร
ยายทวดวัย 79 ปี เปิดเผยว่า พ่อแม่ของหลานแยกทางกันไปตั้งแต่หลานยังเล็ก เดิมทีก็ทั้งตนและญาติก็ไม่อยากให้เด็กไปอยู่ด้วยกับยาย เพราะระแวงสามีใหม่ของยายเด็ก แต่กลับถูกหลอกว่าสามีของเขานั้น “ของตายแล้ว ไม่สามารถทำอะไรเด็กได้แน่นอน” ยายทวดและญาติคนอื่น ๆ ก็เลยหลงเชื่อแล้วให้หลานไปอยู่ด้วย ก็ไม่คิดว่าเรื่องที่พวกตนระแวงไว้มันจะเป็นจริงแบบนี้ ใจลึก ๆ ถ้าตำรวจจับตัวมาได้อยากให้ตัดของมันทิ้ง
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทาง พ.ต.อ. ธีรพล ยมนา ผกก.สภ. กระสัง ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยทั้งสามีและภรรยา (ยาย-ตาเลี้ยง) มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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