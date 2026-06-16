บุกจับ ยังเจ แร็ปเปอร์ดัง ยิงบ้านอริเก่า เจอข้อหาพยายามฆ่า

ตำรวจจับ ยังเจ หรือ ทีเจ โรเบิร์ต บุกเคลียร์ใจ ธนากร อดีตเพื่อนร่วมวงการถึงที่พัก ซอยน้ำเค็ม ให้รุ่นน้องลั่นไกใส่ผนังห้อง 1 นัด อ้างปมแค้นถูกปาระเบิดใส่ก่อนผสมเรื่องชู้สาว
รายงานกรณี ทีเจ โรเบิร์ต หรือ ยังเจ แร็ปเปอร์วัย 22 ปี เจ้าของเพลง ซ้ำรอย ยอดวิว 11 ล้าน พาพวกบุกไปห้องเช่าของ ธนากร หรือ โอม อดีตเพื่อนสนิทในซอยน้ำเค็ม เขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อคืนวันที่ 13 มิถุนายน 2569
ชนวนเหตุความขัดแย้ง เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 อดีตเคยเรียนมัธยมห้องเดียวกัน แต่งเพลงด้วยกันมาตลอด โอมเริ่มไม่พอใจที่เพื่อนมีชื่อเสียงมากกว่า รอยร้าวลึกขึ้นเมื่อทีเจไปมีสัมพันธ์กับแฟนของโอม โอมนำระเบิดมาปาใส่ทีเจแต่ระเบิดไม่ทำงาน
ทีเจเก็บความแค้นไว้นาน นำเงิน 22,000 บาทไปซื้อปืนแบลงค์กันดัดแปลงมาก่อเหตุ คืนเกิดเหตุยืนตะโกนเรียกโอมให้เปิดประตู โอมปฏิเสธการพูดคุย ป๊อบอาย รุ่นน้องวัย 16 ปีที่มาด้วยกันจึงใช้ปืนยิงใส่ผนังห้อง 1 นัด กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป ทีเจนำคลิปขณะก่อเหตุไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียด้วยความเชื่อว่ากฎของแร็ปเปอร์ห้ามแจ้งความ ใครแจ้งตำรวจจะถือว่าเป็นหนู
ด้านโอมยืนยันไม่ได้ติดใจเรื่องอดีตแฟนสาวเพราะเลิกรากันไปแล้ว โอมมองว่าอดีตเพื่อนรักชอบหาเรื่องคนอื่น โพสต์ยั่วยุในโซเชียลมีเดียเป็นประจำ รู้สึกสบายใจที่ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ต่อมา สภ.เมืองอุดรธานี ตำรวจเข้าจับกุมทีเจพร้อมของกลางได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ขณะเจ้าตัวกำลังเปิดเพลงแร็ปเสียงดังลั่นห้องพัก ทีเจสารภาพว่าเกิดความเครียดหลังตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่า ยืนยันไม่ขอโทษโอมเพราะมองว่าฝ่ายนั้นเริ่มก่อน อ้างประวัติเคยรักษาอาการจิตเวชที่โรงพยาบาลหนองคาย
ทีเจยังยอมรับเรื่องการใช้ยาเสพติดสูตรผสมเอง ส่วนผสมประกอบด้วย ยาอี ยาเค กัญชา ยาซึมเศร้า ยาแก้อักเสบ ยาแก้ไข้ ดมแก๊สไนโตรเจน เพื่อสร้างอารมณ์ในการแต่งเพลง มีความเชื่อผิดๆ ว่านักร้องแร็ปเปอร์ที่เข้าคุกเมื่อออกมาจะมีชื่อเสียงโด่งดังทุกคน ตำรวจจึงส่งตัวอย่างปัสสาวะไปตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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