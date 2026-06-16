ข่าวดาราบันเทิง

บุกจับ ยังเจ แร็ปเปอร์ดัง ยิงบ้านอริเก่า เจอข้อหาพยายามฆ่า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 16:46 น.
63

ตำรวจจับ ยังเจ หรือ ทีเจ โรเบิร์ต บุกเคลียร์ใจ ธนากร อดีตเพื่อนร่วมวงการถึงที่พัก ซอยน้ำเค็ม ให้รุ่นน้องลั่นไกใส่ผนังห้อง 1 นัด อ้างปมแค้นถูกปาระเบิดใส่ก่อนผสมเรื่องชู้สาว

รายงานกรณี ทีเจ โรเบิร์ต หรือ ยังเจ แร็ปเปอร์วัย 22 ปี เจ้าของเพลง ซ้ำรอย ยอดวิว 11 ล้าน พาพวกบุกไปห้องเช่าของ ธนากร หรือ โอม อดีตเพื่อนสนิทในซอยน้ำเค็ม เขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อคืนวันที่ 13 มิถุนายน 2569

ชนวนเหตุความขัดแย้ง เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 อดีตเคยเรียนมัธยมห้องเดียวกัน แต่งเพลงด้วยกันมาตลอด โอมเริ่มไม่พอใจที่เพื่อนมีชื่อเสียงมากกว่า รอยร้าวลึกขึ้นเมื่อทีเจไปมีสัมพันธ์กับแฟนของโอม โอมนำระเบิดมาปาใส่ทีเจแต่ระเบิดไม่ทำงาน

ทีเจเก็บความแค้นไว้นาน นำเงิน 22,000 บาทไปซื้อปืนแบลงค์กันดัดแปลงมาก่อเหตุ คืนเกิดเหตุยืนตะโกนเรียกโอมให้เปิดประตู โอมปฏิเสธการพูดคุย ป๊อบอาย รุ่นน้องวัย 16 ปีที่มาด้วยกันจึงใช้ปืนยิงใส่ผนังห้อง 1 นัด กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป ทีเจนำคลิปขณะก่อเหตุไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียด้วยความเชื่อว่ากฎของแร็ปเปอร์ห้ามแจ้งความ ใครแจ้งตำรวจจะถือว่าเป็นหนู

ด้านโอมยืนยันไม่ได้ติดใจเรื่องอดีตแฟนสาวเพราะเลิกรากันไปแล้ว โอมมองว่าอดีตเพื่อนรักชอบหาเรื่องคนอื่น โพสต์ยั่วยุในโซเชียลมีเดียเป็นประจำ รู้สึกสบายใจที่ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

ต่อมา สภ.เมืองอุดรธานี ตำรวจเข้าจับกุมทีเจพร้อมของกลางได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ขณะเจ้าตัวกำลังเปิดเพลงแร็ปเสียงดังลั่นห้องพัก ทีเจสารภาพว่าเกิดความเครียดหลังตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่า ยืนยันไม่ขอโทษโอมเพราะมองว่าฝ่ายนั้นเริ่มก่อน อ้างประวัติเคยรักษาอาการจิตเวชที่โรงพยาบาลหนองคาย

ทีเจยังยอมรับเรื่องการใช้ยาเสพติดสูตรผสมเอง ส่วนผสมประกอบด้วย ยาอี ยาเค กัญชา ยาซึมเศร้า ยาแก้อักเสบ ยาแก้ไข้ ดมแก๊สไนโตรเจน เพื่อสร้างอารมณ์ในการแต่งเพลง มีความเชื่อผิดๆ ว่านักร้องแร็ปเปอร์ที่เข้าคุกเมื่อออกมาจะมีชื่อเสียงโด่งดังทุกคน ตำรวจจึงส่งตัวอย่างปัสสาวะไปตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์่ลีก 2026 วันนี้ 17 มิ.ย. ถ่ายทอดสด Monomax วอลเลย์บอล

ไทย พบ ยูเครน ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้

12 นาที ที่แล้ว
ช่างทาสีเมียนถูกไฟดูดพลัดตกลงพื้น ข่าว

นาทีชีวิต! ช่างทาสีโรยตัว เชือกแตะสายไฟแรงสูง ช็อตร่วงกระแทกพื้น ร่างไหม้ 70%

43 นาที ที่แล้ว
เสี่ยโบ๊ทประกาศยกเลิกไฟต์ล้างตา บุญมี-สไนล์ ข่าว

ไม่มีภาค 2! ยกเลิกมวยล้างตา บุญมี-สไนล์ เป็นเพื่อนกันแล้ว ไม่อยากชกอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตาเลี้ยงวัย 47 ละเมิดหลานสาวอายุ 13 ยายรวมหัวช่วย พาฝังยาคุมกันท้อง ข่าว

นรกบนดิน! ตาเลี้ยงวัย 47 ละเมิดหลานสาว 13 ปี 1 ปีเต็ม ยายรวมหัวช่วย พาฝังยาคุมกันท้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปความคืบหน้า ทราย สมุทร ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณนัดที่ 2 ยังไม่ได้ข้อสรุป รอนัด ก.ค. นี้ ข่าว

สรุปความคืบหน้า ทราย สมุทร ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ รอบ 2 ยังไม่ได้ข้อสรุป รอนัด ก.ค. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บุกจับ ยังเจ แร็ปเปอร์ดัง ยิงบ้านอริเก่า เจอข้อหาพยายามฆ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีตัวจริง อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส ถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 5 ใบ รับเละเงินสด 30 ล้าน งวด 16/6/69 ตรวจหวย

หนุ่มโคราช ถูกรางวัลที่ 1 กับ ลอตเตอรี่พลัส คนเดียว 5 ใบ รับเละ 30 ล้าน งวด 16/6/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสลาก N3 งวด 16 มิ.ย. 69 เลข 184 เข้าวินสามตรง แจ็คพอตแตก 8 แสน ตรวจหวย

ประกาศผลสลาก N3 งวด 16 มิ.ย. 69 เลข 184 เข้าวินสามตรง แจ็คพอตแตก 8 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยขนลุก เลขท้าย 2 ตัว งวด 1 มิ.ย. ออกตรง เลขพระชนมายุ พระองค์ภา Line News

คอหวยขนลุก เลขท้าย 2 ตัว ออกตรง เลขพระชนมายุ พระองค์ภา หวยงวด 16 มิ.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา บันเทิง

ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

JustMarkets เปิดตัวการแข่งขันครบรอบวันเกิดที่ยิ่งใหญ่พร้อมเงินรางวัลกองกลางมากกว่า 50,000 ดอลลาร์ และรางวัลทองคำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง เดียร์ลอง จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม ข่าวดารา

ชื่นมื่น! กวาง เดียร์ลอง ควงแฟนหนุ่ม จดทะเบียนสมรส ฉลองรักหวาน 10 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คุก 8 ปีครึ่ง “ราฟา มิร์” นักบอลสเปน อดีตผู้เล่นวูล์ฟ ฐานคดีล่วงละเมิดทางเพศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เร่งล่าตัว แฟนเก่าชั่ว ปล่อยภาพเปลือยสาว 19 หลังขอเลิก เครียดจนโดดน้ำดับ ข่าว

เร่งล่าตัว แฟนเก่าชั่ว ปล่อยภาพเปลือยสาว 19 หลังขอเลิก เครียดจนโดดน้ำดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดซาบซึ้ง! &quot;ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต&quot; พระพี่เลี้ยงผู้สละทั้งชีวิต ถวายการอภิบาล &quot;พระองค์ภาฯ&quot; จวบจนวาระสุดท้าย ข่าว

สุดซาบซึ้ง! “ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต” พระพี่เลี้ยงผู้สละทั้งชีวิต ถวายการอภิบาล “พระองค์ภาฯ” จวบจนวาระสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับโลกร่วง วอลเลย์บอลหญิงไทย โดนสวีเดนแซง ก่อนแข่ง VNL 2026 วอลเลย์บอล

อันดับโลกร่วง วอลเลย์บอลหญิงไทย โดนสวีเดนแซง ก่อนแข่ง VNL 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

เรียงเบอร์ 16 มิ.ย. 69 ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กผลหวยครบทุกหมวดรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลไม่ลงโทษ “ทันกวินท์” คดีละเมิดอำนาจศาล แต่ห้ามยุ่งเกี่ยวคดี “ทราย สก๊อต” อีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องเติมฝันนอนกอดเสื้อผ้าลูกทุกคืน ข่าว

แม่น้องเติมฝัน 2 ขวบ แทบขาดใจ นอนกอดเสื้อลูกทุกคืน เหยื่อผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้วคู่กรณีตบหัวดีเจคือใคร ไม่พอใจเปิดเพลงช้า ออกหมายเรียกแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร? บันเทิง

หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนภัยของเล่นสกุชชี่แถมเข็มฉีดยา ข่าว

อันตรายมาก! อย. เตือน สกุชชี่แถมเข็มฉีดยาระบาดหนัก หวั่นเด็กบาดเจ็บ-ติดเชื้อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก งวด 16 มิ.ย. 69 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตรวจหวย

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก งวด 16 มิ.ย. 69 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตั้ง “สีหศักดิ์-ทรงชัย” เป็นตัวแทนเจรจา UNCLOS

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Copy Trading และการเติบโตของประสบการณ์การเทรดแบบเชื่อมต่อถึงกัน ข่าวประชาสัมพันธ์

Copy Trading และการเติบโตของประสบการณ์การเทรดแบบเชื่อมต่อถึงกัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 16:46 น.
63
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์่ลีก 2026 วันนี้ 17 มิ.ย. ถ่ายทอดสด Monomax

ไทย พบ ยูเครน ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
ช่างทาสีเมียนถูกไฟดูดพลัดตกลงพื้น

นาทีชีวิต! ช่างทาสีโรยตัว เชือกแตะสายไฟแรงสูง ช็อตร่วงกระแทกพื้น ร่างไหม้ 70%

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
ประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่ม คืออะไร เปรียบเทียบความคุ้มครองและประโยชน์สำหรับพนักงาน

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกคุ้มครองค่ารักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

เผยแพร่: 16 มิถุนายน 2569
Back to top button