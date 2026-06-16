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ประกาศผลสลาก N3 งวด 16 มิ.ย. 69 เลข 184 เข้าวินสามตรง แจ็คพอตแตก 8 แสน
อัปเดตผลการออกรางวัลสลาก N3 งวดล่าสุด 16 มิ.ย. 69 เช็กเลยหมายเลขสามตรง สามสลับหลัก สองตรง พร้อมเผยเลขแจ็คพอตรางวัลพิเศษกวาดเงินทะลุ 8 แสนบาท ใครจะเป็นเศรษฐีใหม่
อัปเดตผลการออกรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก หรือ สลาก N3 งวดล่าสุด วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดหมายเลขและเงินรางวัลดังนี้
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รางวัลสามตรง: 184 รับเงินรางวัลมูลค่า 3,963 บาทต่อรางวัล
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รางวัลสามสลับหลัก: 148, 418, 481, 814 และ 841 รับเงินรางวัลละ 683 บาท
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รางวัลสองตรง: 48 รับเงินรางวัลละ 231 บาท
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รางวัลพิเศษ: 184000002008 รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 810,198 บาทต่อรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่และผู้ที่ถูกรางวัลทุกท่าน
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