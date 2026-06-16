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หนุ่มโคราช ถูกรางวัลที่ 1 กับ ลอตเตอรี่พลัส คนเดียว 5 ใบ รับเละ 30 ล้าน งวด 16/6/69
เศรษฐีตัวจริง อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส หนุ่มโคราช ถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 5 ใบ รับเละเงินสด 30 ล้านบาท ประจำงวดหวยออก 16 มิถุนายน 2569
จบสิ้นลงไปแล้วกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 โดยรางวัลที่ออกทั้งหมดมีดังนี้ รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 287184, เลขหน้า 3 ตัว 758 – 434, เลขท้าย 3 ตัว 007 – 721, เลขท้าย 2 ตัว 48
สำหรับหวยงวดนี้ 16 มิ.ย. 69 ลอตเตอรี่พลัส มี เศรษฐีใหม่ป้ายแดง เปิดตัวอีกคนแล้ว ได้แก่ “คุณแชมป์” ผู้โชคดีเพียงคนเดียวจากจังหวัดโคราช ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 5 ใบ รับเงินรางวัลไปคนเดียวเน้น ๆ 30 ล้านบาท
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อ้างอิงจาก : FB ลอตเตอรี่พลัส สํานักงานใหญ่
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