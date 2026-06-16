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ไม่มีภาค 2! ยกเลิกมวยล้างตา บุญมี-สไนล์ เป็นเพื่อนกันแล้ว ไม่อยากชกอีก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 17:07 น.
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เสี่ยโบ๊ทประกาศยกเลิกไฟต์ล้างตา บุญมี-สไนล์

เสี่ยโบ๊ทประกาศยกเลิกมวยไฟต์ล้างตา บุญมี-สไนล์ หลังทั้งคู่เคลียร์ใจเป็นเพื่อนกัน ไม่อยากชกกันอีก ด้านบุญมีเปิดใจพร้อมขึ้นเวทีเสมอ เคารพทุกการตัดสินใจ

หลังจากจบศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี ระหว่าง บุญมี แคนนาบิส (บุญมี Sixnine) และ สไนล์ ลักเปิด ณ เวทีมวยนานาชาติรังสิต เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ยกแรกบุญมีจับทางได้ก่อน ฝั่งสไนล์ล้มลงไปบนเวที จนกรรมการต้องสั่งยุติการแข่งขันในเวลาไม่ถึง 30 วินาที สรุปแล้วบุญมีเป็นฝ่ายชนะแบบน็อก ได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 30,000 บาท

อย่างไรก็ดี หลังจบการแข่งขัน ฝั่ง สไนล์ ยังคงคาใจ อยากให้มีนัดล้างตา โดยกำหนดเงื่อนไขให้พัก 30 วัน และจะกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในวันที่ 23 มิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยเสี่ยโบ๊ทเพิ่มค่าตัวให้ทั้งสองฝ่าย คนละ 50,000 บาท

ล่าสุดยังไม่ถึงวันขึ้นสังเวียน เพจเฟซบุ๊ก Petchyindee FC แจ้งข่าวว่า เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี ออกมาเปิดเผยว่าคู่มวยระหว่าง บุญมี-สไนล์ จะไม่มีภาค 2 อีกแล้ว เนื่องจากตอนนี้ทั้งคู่แจ้งว่าได้เป็นเพื่อนกันไปแล้วจึงไม่อยากขึ้นสังเวียนห้ำหั่นกันอีก

“บุญมี – สไนล์ ภาค 2 ไม่มีครับ น้องติดต่อมาว่าเป็นเพื่อนกันแล้ว ไม่อยากชกกัน ไม่รู้จะชกกันไปทำไม ส่วนตัวผมก็บอกพี่หนุ่มแล้ว แต่ถ้าอนาคตมีคู่ไหนอยากให้ผมจัด ยินดีเสมอครับ”

บุญมีและสไนล์ ไม่มีภาค 2
ภาพจาก Facebook : Petchyindee FC

ขณะที่ฝั่ง บุญมี แคนนาบิส เคลื่อนไหวล่าสุดหลังทราบข่าวไม่มีการขึ้นชกรอบที่ 2 แล้ว ระบุว่า “หลังไฟต์แรกจบลง มีการประกาศขอรีแมตช์บนเวทีต่อหน้าแฟนมวย ตอนนั้นผมขอเวลา 3 วันในการตัดสินใจ ครบ 3 วัน ผมตอบรับเรียบร้อย พร้อมชกและพร้อมซ้อมเต็มที่ แต่วันนี้ได้รับแจ้งว่าไฟต์ถูกถอนออกไป ผมไม่ติดใจอะไร และเคารพทุกการตัดสินใจ หน้าที่ของผมคือการทำธุรกิจและซ้อมให้หนักกว่าเดิม

หากวันไหนมีไฟต์ 2 ผมก็พร้อมขึ้นเวทีเหมือนเดิม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรอเชียร์ครับ”

บุญมี เคลื่อนไหวหลังไม่มีภาค 2
ภาพจาก Facebook : บุญมี แคนนาบิส

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 17:07 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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