หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 16/6/69 เลข 6 ตัว พร้อมสถิติวันอังคาร วิเคราะห์ตำราสัตว์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 20:26 น.
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หวยลาว 16 มิถุนายน 2569

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 16 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดสดสลากพัฒนา พร้อมสถิติหวยออกวันอังคาร วิเคราะห์เลขเด็ดตำราสัตว์

คอหวยเตรียมนับถอยหลังลุ้นรับทรัพย์กับการประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว งวดประจำวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 รอติดตามการถ่ายทอดสดส่งตรงจาก สปป.ลาว ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป สามารถรับชมและรู้ผลพร้อมกันแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ Laolottery Live

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 16 มิถุนายน 2569

หวยลาวพัฒนา งวด 16 มิถุนายน 2569

  • เลข 6 ตัว : 535883
  • เลข 5 ตัว : 35883
  • เลข 4 ตัว : 5883
  • เลข 3 ตัว : 883
  • เลข 2 ตัว : 83

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง (93) และ เสือ (46)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : ไก่ (28) และ แมว (54)

สถิติหวยลาวออกรางวัลย้อนหลังวันอังคาร

งวดวันที่ เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
2 มิถุนายน 2569 963211 63211 3211 211 11
26 พฤษภาคม 2569 922679 22679 2679 679 79
19 พฤษภาคม 2569 050470 50470 0470 470 70
12 พฤษภาคม 2569 344931 44931 4931 931 31
5 พฤษภาคม 2569 797032 97032 7032 032 32
28 เมษายน 2569 270947 70947 0947 947 47
21 เมษายน 2569 261907 61907 1907 907 07
7 เมษายน 2569 395211 95211 5211 211 11
5 ธันวาคม 2566 408246 08246 8246 246 46

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 20:26 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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