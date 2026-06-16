หวยลาว
ตรวจผลหวยลาว 16/6/69 เลข 6 ตัว พร้อมสถิติวันอังคาร วิเคราะห์ตำราสัตว์
ตรวจผลหวยลาววันนี้ 16 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดสดสลากพัฒนา พร้อมสถิติหวยออกวันอังคาร วิเคราะห์เลขเด็ดตำราสัตว์
คอหวยเตรียมนับถอยหลังลุ้นรับทรัพย์กับการประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว งวดประจำวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 รอติดตามการถ่ายทอดสดส่งตรงจาก สปป.ลาว ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป สามารถรับชมและรู้ผลพร้อมกันแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ Laolottery Live
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 16 มิถุนายน 2569
หวยลาวพัฒนา งวด 16 มิถุนายน 2569
- เลข 6 ตัว : 535883
- เลข 5 ตัว : 35883
- เลข 4 ตัว : 5883
- เลข 3 ตัว : 883
- เลข 2 ตัว : 83
วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์
- สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง (93) และ เสือ (46)
- สัตว์เล็กน่าจับตา : ไก่ (28) และ แมว (54)
สถิติหวยลาวออกรางวัลย้อนหลังวันอังคาร
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 5 ตัว
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|2 มิถุนายน 2569
|963211
|63211
|3211
|211
|11
|26 พฤษภาคม 2569
|922679
|22679
|2679
|679
|79
|19 พฤษภาคม 2569
|050470
|50470
|0470
|470
|70
|12 พฤษภาคม 2569
|344931
|44931
|4931
|931
|31
|5 พฤษภาคม 2569
|797032
|97032
|7032
|032
|32
|28 เมษายน 2569
|270947
|70947
|0947
|947
|47
|21 เมษายน 2569
|261907
|61907
|1907
|907
|07
|7 เมษายน 2569
|395211
|95211
|5211
|211
|11
|5 ธันวาคม 2566
|408246
|08246
|8246
|246
|46
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