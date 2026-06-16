คุก 8 ปีครึ่ง “ราฟา มิร์” นักบอลสเปน อดีตผู้เล่นวูล์ฟ ฐานคดีล่วงละเมิดทางเพศ
ศาลพิพากษาจำคุกคุก 8 ปีครึ่ง ราฟา มิร์ นักบอลสเปน อดีตผู้เล่นวูล์ฟ ฐานคดีล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายร่างกาย ชดใช้อีก 2 ล้าน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่าศาลในประเทศสเปนพิพากษาจำคุก ราฟา มิร์ อดีตผู้เล่นบาเลนเซีย, เซบีญ่า และ วูล์ฟ เป็นระยะ 8 ปีครึ่ง หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายร่างกาย
โดยนายมิร์ถูกจับกุมช่วงเดือนกันยายน 2567 หลังถูกแจ้งความในคดีล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งในตอนนี้ทางทนายระบุว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบสมยอม และนายมิร์ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหา
อย่างไรก็ตามศาลระบุว่า นายมิร์ได้ทำร้ายร่างกายเหยื่อที่ห้องน้ำและสระว่ายน้ำหลังจากที่พาเหยื่อกลับมาจากสถานบันเทิงเพื่อมาปาร์ตี้ต่อ ซึ่งศาลชี้ว่าคำให้การของเหยื่อนั้นคงเส้นคงวาและดูน่าเชื่อถือ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากคำให้การพยานและหลักฐานทางนิติเวช นอกจากนี้ศาลยังสั่งให้นายมิร์ต้องชดใช้เงินให้กับเหยื่อด้วยเป็นเงิน 2.4 ล้านบาท (64,000 ยูโร) อย่างไรก็ตามผู้ต้องหาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้
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