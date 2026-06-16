เร่งล่าตัว แฟนเก่าชั่ว ปล่อยภาพเปลือยสาว 19 หลังขอเลิก เครียดจนโดดน้ำดับ
สลด! สาว 19 อุบลฯ กระโดดสะพานดับ หลังแฟนเก่าปล่อยภาพส่วนตัว บีบบังคับให้คืนดี ขอทวงความยุติธรรมถึงที่สุด
เกิดเหตุสะเทือนใจที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อคืนวันที่ 14 มิ.ย. 2569 หน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวกำลังจะกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำมูล ฝั่ง อ.เมืองอุบลราชธานี จึงรีบเดินทางไปช่วย แต่ไม่ทันการณ์ เมื่อ น.ส.เอ อายุ 19 ปี กระโดดลงน้ำเสียก่อน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบร่างในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น ลอยอยู่บริเวณใกล้สะพาน 100 ปีฯ ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 1 กิโลเมตร
เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า น.ส.เอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก่อนแล้ว หลังจากขอเลิกกับแฟนหนุ่มชื่อ “นายอนุชา” ฝ่ายชายก็เริ่มคุกคามเธออย่างหนัก ด้วยการแอบถ่ายภาพเปลือยขณะที่เธอนอนหลับ แล้วนำไปปล่อยในโลกออนไลน์และส่งต่อให้คนอื่น เพื่อบีบบังคับให้กลับมาคบหา พร้อมห้ามไม่ให้ติดต่อกับผู้ชายคนอื่น
น.ส.เอได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. แต่นายอนุชายังคงไม่หยุดพฤติกรรม ความเครียดที่สะสมมาตลอด ส่งผลให้เธอทำร้ายตัวเองและพยายามจบชีวิตมาหลายครั้งแล้วก่อนจะเกิดเหตุสลดล่าสุด
สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้เจ็บปวดยิ่งขึ้นคือ น.ส.เอแทบไม่มีใครพึ่งพาได้ พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เธอยังเล็ก แม่ไปทำงานต่างประเทศ ตัวเองอาศัยอยู่กับป้า แต่ไม่กล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น มีเพียงเพื่อนสนิทที่รับรู้ความทุกข์ทั้งหมด แต่ก็ไม่สามารถหาทางออกให้เธอได้ทัน
เพจดังอุบลฯ อาสาสู้คดีให้ถึงที่สุด
นายชาญวิทย์ ยอดสิงห์ เจ้าของเพจ “บ้านเฮียชาญ อุ้ยอุบล” เปิดเผยว่าเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้ติดต่อขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. แต่ขณะนั้นตนติดงานต่างจังหวัด จึงไม่ทันได้เข้าช่วย อย่างไรก็ตาม ได้รับหลักฐานทั้งหมดไว้แล้ว และกำลังประสานงานกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย
นายชาญวิทย์ยืนยันว่าจะรอแม่ของผู้เสียชีวิตเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 2-3 วันนี้ เพื่อให้เป็นเจ้าทุกข์แจ้งความดำเนินคดีกับนายอนุชาให้ถึงที่สุด พร้อมฝากถึงฝ่ายชายว่า “หากรู้ตัวว่าทำผิด ให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษ”
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