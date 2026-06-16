ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา

ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ New Country กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา ฟารีดา จนถูกต้นสังกัดพักงาน
ภายหลังจากบริษัท Grammy Gold (แกรมมี่ โกลด์) ร่อนแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศ ‘ยกเลิก’ พักงานนักร้องหนุ่มสายเลือดลูกทุ่ง “ติณติณ จรัสรวี” หรือ ติณติณ นิวคันทรี เนื่องจากไม่มีเหตุอันสมควร หลังได้รับการตรวจสอบไม่พบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องสารเสพติดในร่างกาย และประเด็นพรากผู้เยาว์ตามที่ถูกคู่กรณี “ฟารีดา” กล่าวหา ส่วนเรื่องเด็กในท้อง หากได้รับการตรวจ DNA ในวันที่ 20 มิถุนายน 2569 นี้แล้วผลออกมาว่า ติณติณ เป็นพ่อจริง ก็จะมีการรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและดีที่สุดตามที่ตัวนักร้องหนุ่มได้ผู้ไว้ในรายการโหนกระแส
แฟนคลับเฮ! ต้นสังกัด ประกาศยกเลิกพักงาน ติณติณ New Country พ้นมลทินเสพยา-พรากผู้เยาว์
ล่าสุด 16 มิ.ย. 69 ก๊อท จักรพันธ์ โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัว got_jakraphun ขณะที่ ติณติณ นิวคันทรี เดินทางกลับไปหาพ่อและแม่ที่บ้านพัก พร้อมกราบขอโทษกับข่าวดรามาที่เกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถูกต้นสังกัดสั่งพักงานชั่วคราวเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
โดย ก๊อท จักรพันธ์ ระบุข้อความประกอบภาพโมเมนต์สุดแสนจะอบอุ่นในครั้งนี้ว่า “#ใครไหวไปก่อน #ติณกลับบ้านไปกราบขอโทษพ่อแม่ #คนที่ทุกข์ที่สุดในวันที่ลูกถูกกล่าวหารุนแรงที่สุด”
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อ้างอิงจาก : IG got_jakraphun
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