ข่าวดาราบันเทิง

ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 16:11 น.
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ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา

ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ New Country กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา ฟารีดา จนถูกต้นสังกัดพักงาน

ภายหลังจากบริษัท Grammy Gold (แกรมมี่ โกลด์) ร่อนแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศ ‘ยกเลิก’ พักงานนักร้องหนุ่มสายเลือดลูกทุ่ง “ติณติณ จรัสรวี” หรือ ติณติณ นิวคันทรี เนื่องจากไม่มีเหตุอันสมควร หลังได้รับการตรวจสอบไม่พบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องสารเสพติดในร่างกาย และประเด็นพรากผู้เยาว์ตามที่ถูกคู่กรณี “ฟารีดา” กล่าวหา ส่วนเรื่องเด็กในท้อง หากได้รับการตรวจ DNA ในวันที่ 20 มิถุนายน 2569 นี้แล้วผลออกมาว่า ติณติณ เป็นพ่อจริง ก็จะมีการรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและดีที่สุดตามที่ตัวนักร้องหนุ่มได้ผู้ไว้ในรายการโหนกระแส

แฟนคลับเฮ! ต้นสังกัด ประกาศยกเลิกพักงาน ติณติณ New Country พ้นมลทินเสพยา-พรากผู้เยาว์

ล่าสุด 16 มิ.ย. 69 ก๊อท จักรพันธ์ โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัว got_jakraphun ขณะที่ ติณติณ นิวคันทรี เดินทางกลับไปหาพ่อและแม่ที่บ้านพัก พร้อมกราบขอโทษกับข่าวดรามาที่เกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถูกต้นสังกัดสั่งพักงานชั่วคราวเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง

โดย ก๊อท จักรพันธ์ ระบุข้อความประกอบภาพโมเมนต์สุดแสนจะอบอุ่นในครั้งนี้ว่า “#ใครไหวไปก่อน #ติณกลับบ้านไปกราบขอโทษพ่อแม่ #คนที่ทุกข์ที่สุดในวันที่ลูกถูกกล่าวหารุนแรงที่สุด”

ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา-1 ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา-2

ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา-3

ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา-4

 

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อ้างอิงจาก : IG got_jakraphun

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 16:11 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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