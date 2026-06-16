สุดซาบซึ้ง! “ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต” พระพี่เลี้ยงผู้สละทั้งชีวิต ถวายการอภิบาล “พระองค์ภาฯ” จวบจนวาระสุดท้าย
เปิดเรื่องราวความจงรักภักดีอันยิ่งใหญ่ของ “ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต” พระพี่เลี้ยงวัย 93 ปี ผู้เลือกครองโสดตลอดชีวิตเพื่อถวายงานดูแล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ตั้งแต่แรกประสูติ ไม่เคยห่างพระวรกายตราบจนลมหายใจสุดท้าย
ท่ามกลางความอาลัยรักอันหาที่สุดมิได้ เรื่องราวความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ได้ปรากฏให้พสกนิกรชาวไทยได้ซาบซึ้งและตื้นตันหัวใจ เมื่อมีการเปิดเผยเรื่องราวของ ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต ในวัย 93 ปี พระพี่เลี้ยงผู้ถวายการอภิบาลและเคียงข้างพระวรกาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่ประสูติจวบจนในวาระสุดท้าย
จุดเริ่มต้นแห่งการถวายความภักดี
ข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ ได้รวบรวมและเผยแพร่ประวัติอันทรงคุณค่าระบุว่า ท่านผู้หญิงระกา สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2495
ต่อมาในกาลอันเป็นมงคล ปี พ.ศ. 2521 เมื่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงมีพระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ท่านผู้หญิงระกาจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ถวายงานในหน้าที่ “พระพี่เลี้ยง” เพื่อถวายการอภิบาล ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ในการถวายอภิบาลเบื้องพระยุคลบาทนั้น มีผู้ที่ถวายงานเป็นพระพี่เลี้ยงร่วมอยู่ด้วยอีก 1 ท่าน คือ ท่านผู้หญิงจำลอง แววพานิช
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงดวงจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความภักดีอย่างสูงสุดคือ ท่านผู้หญิงทั้งสองท่านได้เลือกที่จะครองตัวเป็นโสดมาตลอดชีวิต การสละความสุขส่วนตัวในครั้งนี้ ก็เพื่ออุทิศตนทำหน้าที่ถวายงานรับใช้และดูแลพระองค์ภาฯ ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจวบจนวันสุดท้าย
ความผูกพันและความจงรักภักดีของท่านผู้หญิงระกานั้นลึกซึ้งเกินกว่าจะหาคำใดมาบรรยาย เรียกได้ว่าท่านผู้หญิงได้อยู่เคียงข้างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ มาเกือบตลอดชีวิตของท่าน
แม้แต่ในช่วงเวลาที่ทรงมีพระอาการประชวร และต้องประทับรักษาพระวรกายอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ยาวนานกว่า 3 ปี ท่านผู้หญิงระกาก็ยังคงอยู่ถวายการดูแล โดยไม่เคยอยู่ห่างจากพระวรกายเลยแม้แต่น้อย นับเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีอันยิ่งใหญ่และงดงาม ที่จะสถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล
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ข้อมูลจาก
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