ข่าวดาราบันเทิง

ชื่นมื่น! กวาง เดียร์ลอง ควงแฟนหนุ่ม จดทะเบียนสมรส ฉลองรักหวาน 10 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 15:37 น.
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กวาง เดียร์ลอง จดทะเบียนสมรสแฟนหนุ่ม

กวาง เดียร์ลอง ควงแฟนหนุ่มจดทะเบียนสมรส โพสต์หวานฉลองรัก 10 ปี เพื่อนวงการบันเทิงร่วมยินดี

แฟน ๆ และเพื่อนในวงการบันเทิงร่วมยินดี กวาง อาริศา หรือ เดียร์ลอง นักร้องสาวและครีเอเตอร์คนดัง เป็นที่รู้จักจากน้ำเสียงไพเราะจากการประกวด Thailand’s Got Talent จนได้รับฉายาเจ้าหญิงดิสนีย์เมืองไทย โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม arisahomgroon พร้อม คุณเอิร์ท แฟนหนุ่ม ฉลองความรัก 10 ปี ทั้งคู่ได้เดินทางไปจดทะเบียนสมรส ขยับสถานะจากแฟนที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานสู่สถานะสามีภรรยาอย่างเป็นทางการ พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ แต่ลึกซึ้งว่า “#10yearstogether”

งานนี้เพื่อน ๆ ในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความรักของทั้งสองกันอย่างล้นหลาม

อย่างไรก็ดี มีผู้เข้ามาคอเมนต์สอบถามว่า “ขอโทษนะครับ ผู้ชายคนนี้ใช่ผู้ชายในคลิป olf ไหมครับ ทำไมคนนั้นแลผอมจัง” ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน คุณเอิร์ท ออกมาตอบกลับข้อสงสัยว่า “ผมเองค้าบ บางช่วงก็ผอมบางช่วงก็อ้วนค้าบ”

ต่อมาแฟนคลับของสาวเดียร์ อธิบายเสริมว่า “คุณเอิร์ทมาตอบแล้วค่ะ เย่ ขอเพิ่มเติมนะคะ น้องกวางทำ OF แค่กับคุณเอิร์ทเลยค่ะ และประกาศยุติการทำตั้งแต่ต้นปีที่แล้วค่ะ ยังไงฝากซัพพอร์ตน้องในผลงานอื่น ๆ ทั้งร้องเพลง แคสเกม asmr และอื่นๆในอนาคตด้วยนะค้า” จากนั้นนักร้องสาวตอบกลับว่า “ขอบพระคุณมากเลยนะคะ”

กวาง เดียร์ลอง จดทะเบียนสมรสแฟน
ภาพจาก Instagram : arisahomgroon
เดียร์ลอง และแฟน
ภาพจาก Instagram : arisahomgroon
เดียร์ลอง และแฟน-2
ภาพจาก Instagram : arisahomgroon
เดียร์ลอง และแฟน-3
ภาพจาก Instagram : arisahomgroon
กวาง เดียร์ลอง ตอบคำถามแฟนคลับ หลังจดทะเบียนสมรส
ภาพจาก Instagram : arisahomgroon

 

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โพสต์ที่แชร์โดย Deerlong (@arisahomgroon)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 15:37 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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