ชื่นมื่น! กวาง เดียร์ลอง ควงแฟนหนุ่ม จดทะเบียนสมรส ฉลองรักหวาน 10 ปี

กวาง เดียร์ลอง ควงแฟนหนุ่มจดทะเบียนสมรส โพสต์หวานฉลองรัก 10 ปี เพื่อนวงการบันเทิงร่วมยินดี
แฟน ๆ และเพื่อนในวงการบันเทิงร่วมยินดี กวาง อาริศา หรือ เดียร์ลอง นักร้องสาวและครีเอเตอร์คนดัง เป็นที่รู้จักจากน้ำเสียงไพเราะจากการประกวด Thailand’s Got Talent จนได้รับฉายาเจ้าหญิงดิสนีย์เมืองไทย โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม arisahomgroon พร้อม คุณเอิร์ท แฟนหนุ่ม ฉลองความรัก 10 ปี ทั้งคู่ได้เดินทางไปจดทะเบียนสมรส ขยับสถานะจากแฟนที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานสู่สถานะสามีภรรยาอย่างเป็นทางการ พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ แต่ลึกซึ้งว่า “#10yearstogether”
งานนี้เพื่อน ๆ ในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความรักของทั้งสองกันอย่างล้นหลาม
อย่างไรก็ดี มีผู้เข้ามาคอเมนต์สอบถามว่า “ขอโทษนะครับ ผู้ชายคนนี้ใช่ผู้ชายในคลิป olf ไหมครับ ทำไมคนนั้นแลผอมจัง” ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน คุณเอิร์ท ออกมาตอบกลับข้อสงสัยว่า “ผมเองค้าบ บางช่วงก็ผอมบางช่วงก็อ้วนค้าบ”
ต่อมาแฟนคลับของสาวเดียร์ อธิบายเสริมว่า “คุณเอิร์ทมาตอบแล้วค่ะ เย่ ขอเพิ่มเติมนะคะ น้องกวางทำ OF แค่กับคุณเอิร์ทเลยค่ะ และประกาศยุติการทำตั้งแต่ต้นปีที่แล้วค่ะ ยังไงฝากซัพพอร์ตน้องในผลงานอื่น ๆ ทั้งร้องเพลง แคสเกม asmr และอื่นๆในอนาคตด้วยนะค้า” จากนั้นนักร้องสาวตอบกลับว่า “ขอบพระคุณมากเลยนะคะ”
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