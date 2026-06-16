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ศาลไม่ลงโทษ “ทันกวินท์” คดีละเมิดอำนาจศาล แต่ห้ามยุ่งเกี่ยวคดี “ทราย สก๊อต” อีก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 15:02 น.
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ขอบคุณภาพจาก : มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน

ศาลเมตตาไม่ลงโทษ ทันกวินท์ หลังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีทราย สก๊อต แม้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง แต่ตั้งข้อแม้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับคดีอีก

จากกรณี ทราย สมุทร เดินทางไปที่ศาลพระโขนงเพื่อไกล่เกลี่ยในคดีที่ ทราย เรียนกว่า “คดีลูกเนรคุณ” เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์มรดก รวมถึงประเด็นทรัพย์สินภายในตูเซฟที่สูญหายไปนั้น

อย่างไรก็ตามในการแถลงมีชายคนหนึ่ง ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แถลงข่าวกล่าวหา ทราย สก๊อต ซึ่งทราบชื่อในเวลาต่อว่าคือ นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร และโดนฝ่ายจำเลยได้มีการยื่นคำร้องไต่สวนละเมิดอำนาจศาล

ล่าสุดนายทันกวินท์ ได้สำนึกผิดเเถลงขอโทษโจทก์จำเลยเเละศาล จากการกระทำดังกล่าว

ศาลพิเคราะห์พฤติการณ์แล้วเห็นว่า การกระทำนายทันกวินท์ ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เเต่ให้โอกาสนายทันกวินท์ได้ขอโทษต่อฝ่ายโจทก์และจำเลยและได้ตักเตือนถึงการกระทำ เมื่อได้สำนึกเเล้ว ไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมอื่นร้ายแรง จึงเห็นควรให้โอกาสอีกครั้ง โดยไม่ตั้งสำนวนฐานละเมิดอำนาจศาล

เเต่ให้ออกข้อกำหนด ห้ามนายทันกวินท์ เข้ามาเข้าร่วมรับฟังหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีเเละห้ามเผยแพร่ข้อความออกสื่อใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีทุกกรณี หรือการนำเอกสารเผยแพร่ในทุกช่องทาง มิเช่นนั้นจะพิจารณาละเมิดอำนาจศาลต่อไป

สำหรับวันนี้ศาลมีคำสั่งให้นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีหมายเลขดำที่ พ.101/2569 ระหว่าง นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี โจทก์ กับ นายสิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย สก๊อต จำเลย เรื่อง เพิกถอนการให้ ซึ่งโจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2569 โดยก่อนหน้านี้มีการนัดไกล่เกลี่ยไปเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2569 แล้วแต่การไกล่เกลี่ยยังไม่สำเร็จศาลจึงนัดคู่ความเข้าไกล่เกลี่ยในวันนี้อีกครั้ง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มิ.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 16 มิ.ย. 2569 15:02 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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